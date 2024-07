Krypto News: Irre Bitcoin Prognose! Blockchain-Forscher erklären: So lange wird der Bull-Run jetzt noch laufen

Während Bitcoin deutlich unter der 70.000-Dollar-Marke verharrt und viele Anleger eine abwartende Haltung einnehmen, sehen Blockchain-Forscher bereits wieder bullishe Signale. Prognose: Wie lange wird der Bull-Run jetzt noch laufen?

Es war ein kurzes Zwischenspiel bei $70k – seit Montag baut der Bitcoin Kurs schon wieder ab: Bären und die Sorge vor einem Crash durch die US-Regierung trieben BTC von fast 70.000 Dollar aus auf bis zu 65.405 Dollar. Hier konnten die Bullen zwar Schlimmeres verhindern und eine Kurserholung einleiten.

Wirklich weit gekommen ist die Kryptowährung Nummer 1 nach Marktkapitalisierung dabei aber nicht: Gegenwärtig tradet Bitcoin nach einem Rückgang um -0,8% innerhalb der letzten 24 Stunden bei 66.290 Dollar und damit immer noch in einer recht unspektakulären Spanne. Nichtsdestotrotz: Die Krypto-Forscher von Santiment sehen bullishe Signale, erklären in einer neuen Prognose:

📊 As Bitcoin ranges just north of $66K, take note of the rising level of unique tokens being transferred between wallets. 244K BTC circulating in a single day was the most since March 5th. Utility is gradually returning back to levels last seen during the bull run in Q1. 👀 pic.twitter.com/uaze6557DE

Oder, anders formuliert: Bitcoin und die Bullen machen sich bereit für die nächste Bull-Run-Phase! Tatsächlich schwächt sich die Krypto-Korrektur der letzten Tage ab, die Abwärtsbewegung wird langsamer.

Lediglich -0,61% hat die globale Krypto-Marktkapitalisierung seit gestern verloren – da braucht es für eine Trendwende womöglich nicht mehr viel. Bitcoin ist in bullishem Gebiet – Altcoins hingegen sehen sich im Moment noch unter Druck.

Aktuelle Top-Verlierer: JasmyCoin (JASMY) mit einem Rückgang um -9,15%, Bitcoin SV (BSV) mit -7,75%, Ethena (ENA, -7,26%) und Akash Network (AKT, -6,67%). Einige Kryptos bewegen sich auch in die entgegengesetzte Richtung, darunter Ripples XRP (XRP) mit einem Plus von 8,09%, Kaspa Coin (KAS) mit +7,23% oder Stellar (XLM, +5,11%).

Mittendrin zwischen steigenden und fallenden Kursen: unentschlossene Anleger. Seit dem letzten Krypto Crash warten Investoren mit einem Kauf lieber ab. Viele fragen sich: Ist das bullishe Momentum vorbei, nachdem Bitcoin 70.000 Dollar nicht knacken konnte? Oder geht der Bull-Run noch weiter?

Hierzu äußern sich die Krypto-Forscher von CryptoQuant in einer neuen Prognose – und stellen eine ausführliche, anhaltende Rallye in Aussicht! Also – wie lange geht der Bull-Run noch?

CryptoQuant-Chef Ki Young Ju kommentiert hierzu kurz und knapp in seiner Prognose:

Seine Erklärung:

#Bitcoin Bull Cycle Likely Until Mid-2025

Old whales take profits during bull markets. Their selling brings new capital into accumulation addresses, raising realized prices.

Past cycles had profit realization periods of about 18 months. It started 4 months ago this time. pic.twitter.com/zkc8XxkmHi

— Ki Young Ju (@ki_young_ju) July 26, 2024