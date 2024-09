Krypto News: Moo Deng ist der erfolgreichste Pump.fun Meme Coin

Die bullishe Stimmung am Kryptomarkt ist deutlich zu spüren. Der Bitcoin-Kurs hat sich von seinem Tief längst wieder erholt und notiert inzwischen bei 65.000 US-Dollar. Das lässt auch die meisten Altcoins wieder ordentlich steigen und bietet viel Spielraum für Spekulationen. Gewinne werden wieder umverteilt, wobei ein erheblicher Teil in Meme Coins fließt.

Nachdem Shiba Inu ($SHIB) schon gestern mit einem Plus von mehr als 20 % Aufsehen erregt hat, bieten kleinere Meme Coins wieder Gewinnpotenzial, das Kleinanleger zu Millionären machen kann. Vor allem beim neuen Moo Deng ($MOODENG) kennen Anleger seit dem Launch kein Halten mehr. Inzwischen ist $MOODENG der erfolgreichste Meme Coin, der je über Pump.fun gelauncht wurde.

Es war eine simple Idee, die hohe Wellen geschlagen hat. Schon früh in diesem Jahr hat sich gezeigt, dass es diesmal vor allem Meme Coins sind, die bei Anlegern extrem gefragt sind. Viele haben sich auch darin versucht, selbst einen Meme Coin zu launchen, meist mit mäßigem Erfolg. Da jeder anonym einen eigenen Coin auf den Markt bringen kann, gehören Scams zur Tagesordnung. Mit Pump.fun wollte man Abhilfe schaffen.

Pump.fun ist ein Launchpad, das es ermöglicht, mit wenigen Klicks einen eigenen Coin auf die Beine zu stellen. Die Idee ist, dass der Launch fair abläuft, da es keine Presales gibt und keine Token, die sich die Entwickler behalten können. Bei gewissen Meilensteinen werden die Liquidity-Token auch geburnt, sodass ein Rug Pull ausgeschlossen ist. Ein Konzept, das den Puls der Zeit trifft und seit dem Launch zu einer der gewinnbringendsten Apps am Kryptomarkt geworden ist.

Pumpdotfun is the fastest growing application by revenue in the history of the cryptoeconomy — $100M in revenue in just 217 days.

Love it or hate it Pump is a massive signal to builders to build on Solana and a trojan horse for consumer adoption of blockchains. pic.twitter.com/xhTNpLBoCW

— Ryan Watkins (@RyanWatkins_) September 2, 2024