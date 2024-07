Krypto News: Pepe Unchained explodiert auf 6 Millionen Dollar! Jetzt kaufen?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Obwohl in dieser Woche einiges passiert ist, was den Bitcoin-Kurs auf neue Höchststände oder zumindest wieder auf 70.000 Dollar pushen können hätte, halten sich Anleger noch zurück. Die Reden auf der Bitcoin 2024 Konferenz hätten kaum bullisher sein können und die Tatsache, dass sogar Trump auf der Veranstaltung aufgetreten ist, zeigt, dass der Kryptomarkt eine immer bedeutendere Rolle einnimmt. Auch die Spot Ethereum ETFs wurden in dieser Woche zugelassen, wobei der ETH-Kurs trotzdem rückläufig ist. Beim neuen Pepe Unchained ($PEPU) ist von dieser Zurückhaltung nichts zu spüren. Der Coin mit der neuen Layer 2 für Ethereum ist inzwischen auf 6 Millionen Dollar gestiegen, sodass sich immer mehr Investoren fragen, ob sich ein Einstieg jetzt lohnen könnte.

Ethereum ETFs bullish für Pepe Unchained?

Noch vor wenigen Monaten wäre es für viele undenkbar gewesen, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC nach Bitcoin ETFs auch noch grünes Licht für Ethereum ETFs gibt, da die Behörde eigentlich schon seit Jahren versucht hat, ETH als Wertpapier einzustufen und Börsen, die damit handeln, zu bestrafen. Gekommen ist es am Ende ganz anders und seit dieser Woche sind die Ethereum-ETFs nun im Handel. Die Auswirkungen auf den Kurs waren bisher zwar noch überschaubar, langfristig dürften sich die börsengehandelten Fonds aber bullish auswirken, da dadurch Milliarden von Dollar in Ethereum gepumpt werden könnten. Von dieser Entwicklung scheint auch Pepe Unchained zu profitieren.



(Pepe Unchained Initial Coin Offering – Quelle: Pepe Unchained Website)

Wer sich fragt, warum ausgerechnet ein weiterer Meme Coin, der an PEPE angelehnt ist, zu den Gewinnern durch Ethereum ETFs gehören sollte, sollte genauer hinsehen. $PEPU ist nicht nur einer von Millionen Meme Coins, das Projekt ist mit seiner eigenen Blockchain ausgestattet und könnte dadurch zum Megaerfolg werden.

Layer 2 für Ethereum

Analysten gehen davon aus, dass vor allem Coins rund um das Ethereum-Ökosystem zu den Gewinnern gehören werden, wenn die Spot Ethereum ETFs für neue Höchststände bei ETH sorgen. Pepe Unchained ($PEPU) ist mit seiner eigenen Blockchain ausgestattet, wobei es sich um eine Layer 2 für Ethereum handelt, die Transaktionen schneller und günstiger abwickeln kann. Damit erweitert Pepe Unchained das Ethereum-Ökosystem um eine weitere Layer 2 Chain und könnte so einer der wichtigsten Coins in diesem Bullrun werden.

Pepe is preparing to launch his own Layer 2 blockchain solution soon: 🧠 Instant bridging between ETH and Pepe Chain

🧠 Lowest transaction fees

🧠 100x faster transaction speeds compared to ETH

🧠 Dedicated Block Explorer Get ready to join the future with Pepe Unchained! ⛓️🐸 pic.twitter.com/9gxNnddMyq — Pepe Unchained (@pepe_unchained) July 18, 2024

Setzt sich die Pepe Unchained Layer 2 durch, könnten zahlreiche Entwickler ihre Projekte auf der Blockchain launchen, wobei die $PEPU-Token immer mehr an Bedeutung gewinnen würden. Pepe Unchained ist der erste Meme Coin, der mit eigener Layer 2 ausgestattet ist und neben DOGE einer der wenigen Meme Coins, die überhaupt über eine eigene Blockchain verfügen.

Lohnt sich der Einstieg?

Wie sich der Kurs eines Meme Coins entwickelt, kann niemand mit Sicherheit vorhersagen. Sicher ist aber, dass Anleger bei Pepe Unchained ($PEPU) den großen Vorteil haben, dass das Projekt noch ganz am Anfang steht und die $PEPU-Token derzeit noch im Vorverkauf erhältlich sind und noch gar nicht an den Kryptobörsen gehandelt werden. Die Tatsache, dass Investoren schon in dieser frühen Phase Token im Wert von über 6 Millionen Dollar gekauft haben, spricht für sich.

PEPE hat schon ohne eigene Blockchain eine Marktkapitalisierung von über 7 Milliarden Dollar erreicht, während DOGE, der auch eine eigene Chain hat, in der Spitze auf über 80 Milliarden Dollar gestiegen ist. Selbst wenn $PEPU mit einer Milliarde Dollar nur einen Bruchteil dieser Marktkapitalisierung erreichen könnte, was laut Analysten durchaus möglich ist, würde das für frühe Käufer Renditen von tausenden Prozent bedeuten.

Außerdem verfügt PEPU über eine Staking-Funktion, die es ermöglicht, ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen $PEPU-Token zu generieren, wenn Anleger ihre Token staken. Dieses Angebot wird auch bereits von den meisten Investoren genutzt, wodurch beim Handelsstart an den Börsen deutlich weniger Coins in Umlauf sind, da gestakte $PEPU nicht sofort wieder verkauft werden können. Dadurch steigt die Chance auf eine Kursexplosion nach dem Launch deutlich.

Zuletzt aktualisiert am 28. Juli 2024

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.