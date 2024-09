Krypto News: US-Milliardär verrät, dass Kamala Harris die SEC und den Krypto-Markt radikal verändern könnte

Die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC ist bei vielen Krypto-Unternehmen unbeliebt, gilt sie doch als besonders aggressiv. Häufig wird ihr vorgeworfen, dass sie einen Ansatz der “Regulierung durch Durchsetzung” nutzen. Obwohl die Unternehmen versuchen, den komplexen Gesetzen und Regulierungen zu folgen – die häufig nicht einmal eindeutig sind -, werden die Krypto-Entwickler schnell von der SEC angeklagt. Dadurch sollen Präzedenzfälle für die Gesetzgebung geschaffen werden.

Dies könnte sich allerdings nach der US-Präsidentschaftswahl im kommenden November ändern. Das behauptet zumindest der Selfmade-Milliardär und Unternehmer Mark Cuban, der sich erst kürzlich mit dem Team von Kamala Harris – der Kandidaten der Demokraten – getroffen hatte.

Bereits in der Vergangenheit hatte Mark Cuban mehrfach die SEC dafür kritisiert, dass sie eine “Regulierung durch Gerichtsverfahren” nutzt, um die Unternehmen der Krypto-Branche zu drangsalieren. So hatte die SEC in den vergangenen Jahren viele Krypto-Entwickler und -börsen angeklagt – häufig auf Grund von potenziellen Verstößen gegen das Wertpapiergesetz. Dazu zählten unter anderem Binance, Coinbase sowie Ripple Labs. Einige Experten kritisieren allerdings, dass viele Kryptowährungen keine Wertpapiere seien – und die Regulierungen diesbezüglich von der SEC nicht eindeutig wären.

Erst vor wenigen Tagen erklärte Kamala Harris in einer Rede in New York City, dass sie als gewählte US-Präsidentin einen Umschwung einläuten würde. So möchte sie vor allem die Bereiche der Künstlichen Intelligenz (KI) und von digitalen Assets fördern und für ein merkliches Wachstum sorgen. Der bisherige Ansatz der SEC würde laut Cuban dem Team von Kamala Harris überhaupt nicht zusagen.

I talked to the Harris team today who told me in no uncertain terms that they are against “regulation through litigation “

CYA Gensler.

You leaving is worth a point in GDP growth https://t.co/NbPd4RQSBF

— Mark Cuban (@mcuban) September 24, 2024