Krypto News: X-Account von Fußball-Star gehackt! Meme Coin Trader verliert 1.000.000 US-Dollar

Meme Coins sind für viele Investoren wohl Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite ist das Gewinnpotenzial enorm, da die Coins oft mit einer extrem niedrigen Marktkapitalisierung starten und ihren Wert innerhalb kürzester Zeit vervielfachen können. Auf der anderen Seite ist gerade bei niedriger bewerteten Meme Coins das Risiko natürlich umso höher. Es sei denn, ein Star steckt dahinter, der das Projekt selbst bewirbt. In dem Fall ist die Wahrscheinlichkeit auf Gewinne schon höher. Allerdings nicht, wenn der Coin nur durch einen Hacker-Angriff von einem Scamer beworben wird.

Man muss wohl kein Fußballfan sein, um Mbappé zu kennen. Der Profispieler hat eine beeindruckende Fußballkarriere hinter sich und verdient Jahr für Jahr Millionen von Dollar, sodass er es wohl kaum nötig hätte, einen Meme Coin günstig zu kaufen und diesen dann auf Kosten seiner Fans teuer zu verkaufen. Schon gar nicht, wenn der Coin seinen Namen hat ($MBAPPE). Genau das hat aber jemand mit seinem X-Account gemacht.

just posted a pumpfun and sold 90k USD in one candle pic.twitter.com/xkJIUoudDv

Looks like Mbappé’s X account got hacked. 😅

Hacker haben sich Zugang zu Mbappés X-Account verschafft und einen Tweet abgesetzt, der einen gleichnamigen Meme Coin bewirbt, den sie wohl vorher selbst schnell erstellt und investiert haben. Wie zu erwarten ist der Kurs daraufhin schnell explodiert, da Anleger hier eine Chance auf hohe Gewinne gewittert haben.

Hätte es sich tatsächlich um den Fußball-Star gehandelt, der den Coin bewirbt, wäre zu erwarten gewesen, dass der Kurs durch die Decke geht. Daher hat ein Trader die Gelegenheit genutzt und gleich eine Million US-Dollar in $MBAPPE investiert. Er konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, dass es sich um einen Hackerangriff handelt und Mbappé den Coin nicht selbst gelauncht und beworben hat.

Someone created a new wallet and spent 7,156 $SOL($1.03M) to buy a #MEMEcoin named $MBAPPE in a single transaction, which is now only worth $9.2K.

This person lost more than $1M in just 1 hour!😱https://t.co/IKsUN14km1 pic.twitter.com/kTF6SQCKT4

— Lookonchain (@lookonchain) August 29, 2024