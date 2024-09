Meme Coin Boom: Memebet Casino sammelt 300.000 Dollar – Märkte explodieren über Nacht

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Der Vorverkauf von Meme Bet Casino, dem ersten Web3 Meme-Coin-Casino, ist erst seit zwei Wochen online und hat bereits mehr als 300.000 US-Dollar eingenommen. Das Projekt profitiert von einer explosiven Meme-Coin-Rallye, die den besonders volatilen Bereich innerhalb von 24 Stunden um 18 % auf eine Gesamtmarktkapitalisierung von 55,3 Mrd. Dollar steigen ließ.

Memebet Casino reitet auf der Welle des Meme-Coin-Goldrausches, der den meisten Projekten in den letzten 7 Tagen zweistellige prozentuale Zuwächse beschert hat, darunter Shiba Inu (SHIB), der um fast 40% gestiegen ist, während Pepe (PEPE) und DogWifHat (WIF) beide um 30% gestiegen sind. Auch in diesem Bereich wird derzeit heftig spekuliert. Einige der am schnellsten wachsenden Projekte sind erst vor kurzem auf den Markt gekommen, wie beispielsweise Mog Coin (MOG) und Neiro (NEIRO), die beide mit ihren Kurszuwächsen in dieser Woche mit Pepe und DogWifHat mithalten konnten. In der Zwischenzeit ist Moo Deng (MOODENG) um 945 % gestiegen, ein Meme-Coin zu Ehren eines Baby-Pygmäen-Nilpferds in Thailand, das viral ging. Der Token ist erst vor zwei Wochen auf den Markt gekommen – etwa zur gleichen Zeit wie der Vorverkauf des Memebet Casinos gestartet ist.

Im Allgemeinen reagierten die Kryptomärkte positiv auf die Entscheidung der US-Notenbank, die Zinssätze nach zwei Jahren und elf aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen zu senken, wodurch die US-Zinsen im vergangenen Sommer auf den höchsten Stand seit 22 Jahren stiegen. Wenn die Zinsen sinken, gehen die Anleger risikoreichere Positionen ein, was sich auch in der Erholung des Kryptowährungsmarktes seit der Ankündigung widerspiegelt. Wir könnten also im nächsten Monat einen Uptober erleben. Der Vorverkauf von Memebet Casino hätte also zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können. Schließlich deckt MEMEBET zwei der explosivsten Bereiche innerhalb der Kryptowährungen ab: Meme-Coins und Web3-Gaming (GambleFi).

Hier geht es zu Memebet Casino

Meme-Coins: gekommen um zu bleiben?

Meme-Coins wie Dogecoin (DOGE) und seine zahlreichen Nachahmer mögen als Parodie entstanden sein, aber ihre witzige und respektlose Art hat schnell eine treue und große Community angezogen. Darunter sind viele Krypto-Fans der ersten Stunde. Sie sehen in den Token die Grundprinzipien von Kryptowährungen verkörpert: Unabhängigkeit und Dezentralität. Nun tragen die Coins der wachsenden Nachfrage Rechnung, indem sie mit neuen Funktionen ausgestattet werden. Shiba Inu verbessert die Datenschutzfunktionen und baut ein Ökosystem rund um seinen exklusiven Ethereum Layer 2, Shibarium, auf, während Floki derzeit einen Handelsroboter testet. Außerhalb dieses Universums gibt es nur sehr wenige Projekte, die sich ernsthaft mit Meme-Coins beschäftigen. Hier kommt Memebet ins Spiel. Angesichts der rasanten Entwicklung der Meme-Coins und der Glücksspiele auf dem Kryptomarkt ist das Memebet Casino ein wichtiger Schritt zur Integration der Meme-Coins als Zahlungsmittel in die Web3-Wirtschaft. Memebet hat fast sofort eine Investition von 150.000 US-Dollar von einer anonymen Wallet erhalten. Innerhalb von 48 Stunden folgte eine zweite Wallet-Investition in Höhe von 50.000 US-Dollar.

Es wird erwartet, dass der Online-Glücksspielsektor von 100 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 130 Milliarden US-Dollar in den nächsten fünf Jahren anwachsen wird. Krypto und iGaming werden also gemeinsam wachsen und sich auf neuartige Weise überschneiden. In diesem Zusammenhang ist Memebet Casino ein Vorreiter, dem wahrscheinlich andere folgen werden. Die jüngste Zinssenkung der US-Notenbank hatte einen sehr nachhaltigen Effekt auf den volatilen Memecoin-Markt. Laut CoinGecko stiegen die Coins innerhalb von 24 Stunden nach der Ankündigung um ca. 7 %, was ein klares Signal der Händler ist, dass der Herbst Meme Coin Saison ist.

Angesichts des prognostizierten Wachstums von Kryptowährungen und Online-Glücksspielen befindet sich Memebet in einer erstklassigen Position, um das erste Multimillionen-Dollar-Meme-Coin-Casino im Web3 zu werden. Im Krypotspace deckt Memebet sowohl den GambleFi- als auch den Meme-Coin-Bereich ab und ist somit in zwei der am schnellsten wachsenden Kryptowährungssektoren vertreten.

Hier geht es zu Memebet Casino

Ein kurzer Leitfaden zu Memebet Casino’s MEMEBET

Der MEMEBET Token ist das Utility Asset von Memebet Casino. Durch den Besitz und die Nutzung des Tokens werden eine Reihe von Vorteilen für die Spielerinnen und Spieler freigeschaltet, darunter Airdrop-Belohnungen, spezielle VIP-Degen-Boni und Zugang zu den kommenden Memebet Casino Lootboxen, die sehr reale Preise und Casino-Boni enthalten. Sowohl in der in Telegram integrierten als auch in der Web-Version des Memebet Casinos können die Spieler ihre Meme-Coins in einer Vielzahl von Spielen und Wetten einsetzen. Memebet wird es zunächst Inhabern von Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Pepe (PEPE), Bonk (BONK) und Floki (FLOKI) ermöglichen, zu spielen, aber das Team hat bereits eine größere Erweiterung der Liste angedeutet.

Hier geht es zu Memebet Casino

Das Projekt hat außerdem 400 Millionen MEMEBET-Token für Airdrops und Community-Belohnungen reserviert. Um an Staffel 1 des Airdrops teilnehmen zu können, muss man während der Vorsaison MEMEBET kaufen und staken, um Airdrop-Punkte zu sammeln und MEMEBET-Belohnungen zu erhalten.

Etwa 1,4 Milliarden MEMEBET-Token sind für den Vorverkauf gesperrt, das sind 70 % der insgesamt 2 Milliarden Token. Etwa 20 % (400 Millionen MEMEBET) sind für Casino-Belohnungen reserviert. Early Bird Investoren können derzeit zum Vorverkaufspreis von nur 0,0254 US-Dollar einsteigen. Dazu muss man die Website des Projekts besuchen und ein Wallet (z.B. MetaMask, Best Wallet) anschließen. In zwei Tagen wird dieser Preis um einen winzigen Bruchteil eines Cents auf 0,0255 US-Dollar steigen, wenn der Vorverkauf in die nächste Phase geht. Kaufen Sie MEMEBET mit ETH, USDT, BNB, POLY oder Bankkarte. Nur Käufe über das Ethereum-Netzwerk (ETH, USDT oder Bankkarte) werden sofort an die Wallets gesendet. Sobald Sie Ihre Token gekauft haben, fügen Sie die Token-Adresse zu Ihrer Wallet hinzu (0x0C4a2a28a4edb47a7a4c53B06143C53e889Bd5dB), um Ihr MEMEBET anzuzeigen.

Memebet Token wurde von Coinsult vollständig geprüft und es wurden keine kritischen Probleme im Code gefunden. Memebet ist ein regionaler Sponsor der argentinischen Fußballnationalmannschaft, ein klares Zeichen für die Ambitionen des Projekts, das sich selbst als etablierte und führende globale Marke sieht. Treten Sie der Memebet-Community auf X und Telegram bei, um die neuesten Nachrichten und Updates über das Projekt zu erhalten.

Hier geht es zu Memebet Casino

Zuletzt aktualisiert am 28. September 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Memebet Token - 70 % des Gesamtangebots sind für den Vorverkauf und Prämien vorgesehen Memecoin-Wetten: Setze $MEMEBET im Casino ein und erhalte Boni

Community-Presale: 70% der Token für Presale & Belohnungen

Airdrops: Gewinne durch Wetten auf den Leaderboards

Keine KYC: Anonymes Spielen im Telegram-Casino 9.9 /10 Zum Presale Crypto All-Stars - Revolutionäres MemeVault für Multi-Token-Staking Revolutionäres MemeVault: Verdiene $STARS durch Staking von Meme-Coins in einem einzigartigen Protokoll.

Weltweites Multi-Token-Staking

Massives Belohnungspotential

Ein stark geprüftes, auf ERC-1155 basierendes Staking-System. 9.8 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.