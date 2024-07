Meme Coin Comeback: FLOKI führt den Krypto-Bullrun an!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Man hätte fast schon meinen können, dass die Meme Coin Season schon wieder zu Ende ist. Nachdem sich der Kryptomarkt in den letzten Tagen langsam erholt hat und der Bitcoin-Kurs wieder auf über 60.000 Dollar gestiegen ist, waren unter den Gewinnern des Tages eher Utility Coins zu finden. Die größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung haben eine eher untergeordnete Rolle gespielt. Heute zeigt sich jedoch wieder ein anderes Bild. Die Bullen sind wieder da und lassen nicht nur Bitcoin, Ethereum und Solana steigen, in den Top 100 findet sich kein Coin, der in den letzten 24 Stunden Verluste eingebracht hat. Die Rallye wird von FLOKI angeführt und mit PEPE liegt auch auf Platz 2 ein Meme Coin.

FLOKI steigt um 20 %

Es sind Zahlen, wie man sie zuletzt im ersten Quartal dieses Jahres gesehen hat. Seitdem ging es für Bitcoin und die meisten Altcoins wieder steil bergab. Nachdem der Bitcoin-Kurs von Mitte März bis Anfang Juli um rund 20.000 Dollar eingebrochen ist, geht es nun wieder steil nach oben. Freuen können sich vor allem Investoren, die den Dip bei FLOKI genutzt haben, der allein in den letzten 24 Stunden um mehr als 20 % gestiegen ist.



(FLOKI Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden – Quelle: Coinmarketcap)

Wer denkt, dass es nach dem Anstieg um 20 % zu spät für einen Einstieg sein könnte, sollte bedenken, dass FLOKI noch immer rund 50 % unter seinem Allzeithoch notiert. Da der Coin inzwischen längst aus dem Schatten eines reinen Meme Coins getreten ist und die Entwickler eine beeindruckende Roadmap veröffentlicht haben, stehen die Chancen gut, dass FLOKI im Bullrun nochmal ein neues Allzeithoch erreichen kann, was eine Rendite von mehr als 100 % bedeuten würde. Die Ankündigung, dass Revolut für seine Millionen Kunden einen eigenen Kurs launcht, der Nutzern das FLOKI-Ökosystem näherbringen soll, kommt bei Investoren offenbar sehr gut an.

Revolut Launches Floki Learn Course Revolut has just launched an exclusive #Floki Learn course! Users of @RevolutApp, the biggest fintech and retail trading app in Europe with over 45 million customers, now have the opportunity to explore the thriving $FLOKI ecosystem and its… pic.twitter.com/mWUNe6KXA5 — FLOKI (@RealFlokiInu) July 15, 2024

Meme Coins sind wieder im Trend

In früheren Zyklen hat man davon gesprochen, dass das Kapital am Kryptomarkt erst zu Bitcoin, dann zu Altcoins mit Nutzen und am Schluss zu Meme Coins fließt, wenn Anleger einen Teil ihrer Gewinne zum Spekulieren nutzen. Diesmal ist offenbar alles anders. Die Meme Coin Season hat sich schon zum Jahresbeginn abgezeichnet. Noch nie sind so viele Milliarden Dollar Meme Coins zum Vorschein gekommen wie in der ersten Jahreshälfte 2024. Zuletzt hat die Dynamik aber etwas nachgelassen, sodass man unter den Top Gainern kaum noch Meme Coins finden konnte. Heute sieht die Welt wieder anders aus.



(Top Gainer – Quelle: Coinmarketcap)

Unter den 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung sind zwei der drei Top Gainer in den letzten 24 Stunden Meme Coins. Neben FLOKI, der um 20 % zugelegt hat, ist auch PEPE um 17 % gestiegen. Auch auf Wochensicht ist mit dem Mog Coin (MOG) ein Meme Coin der größte Gewinner unter den Top 100. In diesem Marktumfeld ist es auch umso naheliegender, dass auch der neue Pepe Unchained ($PEPU) gerade durch die Decke geht. Hier sehen Analysten noch deutlich höheres Gewinnpotenzial.

Pepe Unchained explodiert im ICO

Mit dem Comeback von Meme Coins wie FLOKI und PEPE stürzen sich Investoren auch wieder vermehrt auf den neuen Pepe Unchained ($PEPU). Dabei handelt es sich nicht etwa nur um eine von tausenden billigen Kopien, sondern um einen Meme Coin, der schon bald den gesamten Markt aufmischen könnte. Das liegt vor allem daran, dass Pepe Unchained mit einer eigenen Blockchain kommt. Genauer gesagt mit einer Layer 2 Chain, die günstigere und schnellere Transaktionen als Ethereum ermöglicht.

Durch die eigene Blockchain könnte sich rund um Pepe Unchained ein Ökosystem entwickeln, bei dem auch in Zukunft weitere Coins auf der Layer 2 gelauncht werden und die $PEPU-Token eine zentrale Rolle spielen. Dass das Gewinnpotenzial hier enorm ist, zeigt schon die Tatsache, dass DOGE – der erfolgreichste Meme Coin überhaupt – auch mit einer eigenen Blockchain ausgestattet ist. Die $PEPU-Token sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich, wobei Investoren innerhalb kürzester Zeit über 3,6 Millionen Dollar ausgegeben haben, um von Anfang an dabei zu sein. Wer sich im Vorverkauf noch zum günstigsten Einstiegspreis beteiligen möchte, sollte sich beeilen, da der Tokenpreis schon in wenigen Stunden erhöht wird, wodurch sich für frühe Käufer bereits ein Buchgewinn ergibt.

Zuletzt aktualisiert am 15. Juli 2024

