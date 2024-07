Nach Attentat auf Trump: Bitcoin explodiert auf 60.000 Dollar

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

In der Nacht von gestern auf heute ist es zu einem Attentat gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump gekommen. Ein Schütze hat mehrere Schüsse bei einer Wahlveranstaltung abgefeuert und Donald Trump am Ohr getroffen. Der Schütze und eine weitere Person wurden bei dem Angriff getötet. Inzwischen weiß man, dass es Donald Trump gut geht. Es hat nicht lange gedauert, bis der Kryptomarkt auf den Vorfall reagiert hat, weshalb der Bitcoin-Kurs inzwischen auf über 60.000 Dollar gestiegen ist.

Hoffnung auf Trumps Wahlsieg steigt

Dass es sich bei dem Attentat um eine Tragödie handelt, steht außer Frage. Menschen mussten sterben und Angst und Hass werden in den USA weiter geschürt, obwohl es davon bereits mehr als genug gibt.. Das Land wird dadurch weiter gespalten, obwohl man eigentlich meinen könnte, dass eine solche Tragödie den Zusammenhalt der Bevölkerung stärkt. Wenn man die Kommentare unter den Videos des Vorfalls anschaut, wird schnell klar, dass es vielmehr um Schuldzuweisungen als um Lösungen und Zusammenhalt geht.

BREAKING: 🇺🇸 Former President Donald Trump shot at rally. pic.twitter.com/SnQe62Vu4d — Watcher.Guru (@WatcherGuru) July 13, 2024

Die Reaktion Trumps, der unmittelbar nach dem Treffer mit einem blutenden Ohr die Faust in die Luft streckt und damit Stärke demonstriert, könnte nun den Unterschied machen und Trump tatsächlich zum Wahlsieg verhelfen. Immerhin hat er mit dem amtierenden Präsidenten Joe Biden, dessen Gesundheitszustand immer wieder hinterfragt wird, nicht unbedingt einen Gegner, der ebenfalls die Stärke ausstrahlt, die sich die Amerikaner von ihrem Präsidenten erhoffen.

Bitcoin-Kurs reagiert sofort

Auch Investoren am Kryptomarkt sind offenbar der Meinung, dass durch den Angriff und die Reaktion Trumps die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Trump im November wieder Präsident wird. Er gilt als der krypto-freundlichere Kandidat und hat bereits mehrfach erwähnt, dass er sich dafür einsetzen wird, dass der Kryptomarkt in den USA wieder aufblüht. Daher ist der Bitcoin-Kurs auch direkt nach der Tat gestiegen.

🚨 BREAKING: #Bitcoin reacts to shocking news of Trump assassination attempt! 💥💰🚀

We all hope he is OK and recovers fast. pic.twitter.com/oneUeHvliJ — InvestAnswers (@invest_answers) July 13, 2024

Viele Analysten haben bereits vorausgesagt, dass der Bitcoin-Kurs durch Trumps Wahlsieg auf 100.000 Dollar steigen könnte, während es sich eher bearish auf den Kurs auswirken würde, wenn Biden das Rennen nochmal machen sollte.

Auch Meme Coins explodieren

Es gibt wohl um kaum jemanden so viele Meme Coins wie um den Ex-Präsidenten Donald Trump. MAGA, TRUMP, SUPERTRUMP und hunderte weitere Coins, die sich auf Trump beziehen, findet man bereits und diese haben natürlich ebenfalls von der Situation profitiert. Schaut man sich die Top Gainer der letzten 24 Stunden unter den Meme Coins an, sind die 3 größten Gewinner lauter Trump Meme Coins.



(Top Gainer unter der Kategorie Meme Coins – Quelle: Coinmarketcap)

MAGA (TRUMP) hat trotz der bereits hohen Marktkapitalisierung um mehr als 60 % zugelegt und steigt damit auf eine Bewertung von weit über 400 Millionen Dollar. Bis zur Wahl im November stehen die Chancen gut, dass der Coin noch die Milliarden Dollar Marke knacken könnte. Meme Coins sind und bleiben ein beliebtes Instrument für Trader, da sie innerhalb kürzester Zeit Kurssprünge von tausenden Prozent hinlegen und Kleinanleger zu Millionären machen könnten. Neben Trump Meme Coins richtet sich der Fokus der Investoren derzeit auch vermehrt auf den neuen PlayDoge ($PLAY).

Steht $PLAY vor einem 1.000 % Anstieg?

Während die Kursentwicklung der Trump Meme Coins natürlich in erster Linie von der Nachrichtenlage rund um den Ex-Präsidenten abhängt, überzeugt PlayDoge ($PLAY) Investoren auf andere Weise. Dabei handelt es sich um einen Meme Coin, der auch mit einem Play 2 Earn Game daherkommt, bei dem Spieler ein DOGE-Tamagotchi erhalten, mit dem sie Abenteuer erleben und $PLAY-Token verdienen können, wenn sie sich um ihn kümmern. Das Konzept kommt bei Anlegern offenbar sehr gut an, da $PLAY schon nach kurzer Zeit im Vorverkauf auf die 6 Millionen Dollar Marke zusteuert.



($PLAY Initial Coin Offering – Quelle: PlayDoge Website)

Neben einem eigenen Game überzeugt $PLAY auch mit einer Staking-Funktion, die ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token ermöglicht, wie man das auch von anderen Proof of Stake Coins kennt. Allerdings ist die jährliche Rendite (APY) hier noch besonders hoch, da in dieser frühen Phase noch nicht so viele Token im Staking Pool sind und Anleger sich die Belohnung noch nicht mit so vielen anderen teilen müssen. Die hohe Nachfrage während des Vorverkaufs führt Analysten zu der Annahme, dass der $PLAY-Kurs nach dem Listing an den Kryptobörsen und dem Launch des Games schnell um das 10-fache steigen könnte.

Zuletzt aktualisiert am 14. Juli 2024

