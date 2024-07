PepeCoin schlägt Pepe und Pepe Unchained sammelt über 4 Millionen US-Dollar ein

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Die Pepe-Coins wetteifern um die Vorherrschaft und die ultimative Version, Pepe Unchained ($PEPU), bleibt zunächst ihrem Bacta-Tank, um weiter Raising Capital zu sammeln. Mittlerweile steht der Zähler auf über 4 Millionen US-Dollar und $PEPU bereitet sich darauf vor, entfesselt zu werden.

Der Meme-Coin bietet durch eine eigene Layer-2-Chain, die auf Ethereum basiert, schnellere und weitaus billigere Transaktionen. Dadurch nimmt es Pepe Unchained locker mit PepeCoin ($PEPECOIN), Pepe ($PEPE) oder jedem anderen Coin mit Froschgesicht auf, der vorgibt, mit Pepe verwandt zu sein. Der $PEPU kann aktuell zum Vorverkaufspreis von 0,0084937 US-Dollar gekauft werden. Für einen Investor mit einem robusten Krypto-Portfolio mit Meme-Coins, könnte jetzt der perfekte Moment sein, um in Pepe Unchained einzusteigen.

Meme-Coin-Manie oder doch eher Pepe-Manie

$PEPECOIN hat in den letzten 48 Stunden einen enormen Anstieg erlebt und $PEPE mit einem Plus von 10,8 % gegenüber 3 % überflügelt. Dieser Anstieg war eine ziemliche überraschende Wendung der Ereignisse, wenn man bedenkt, dass $PEPE die Meme-Coins noch am Montag anführte, nachdem der Risikokapitalgeber Nascent 3,41 Millionen US-Dollar investiert hat, um 141 Milliarden $PEPE-Token zu kaufen.

Der Pepe-Hype hat auch anderen Pepe-Coins wie Andy ($ANDY), PeiPei ($PEIPEI), Apu Apustaja ($APU) und Ponke ($PONKE) enormen Auftrieb gegeben, die um 5,3 %, 20,56 %, 10,98 % bzw. 33,3 % stiegen. Neue Coins wie Maga Pepe ($MAPE) und RocketFrog ($RFrog) befinden sich laut den Daten von DEXTools ebenfalls im Aufwind. In der Zwischenzeit hat Pepe Unchained mit seinem Vorverkauf im gleichen Zeitraum fast 300.000 US-Dollar eingesammelt, was die Summe der eingeworbenen Mittel auf über 4 Millionen US-Dollar. Das ist ziemlich beeindruckend für einen Coin, dessen PreSale gerade mal vor einem Monat gestartet ist. Investoren sehen eindeutig eine Zukunft für $PEPU aufgrund seiner vielversprechenden Layer-2-Chain auf Ethereum, die es nicht nur einfacher und billiger macht, $PEPU zu kaufen, sondern auch die Voraussetzungen für die Einführung neuer Token-Assets schafft.

Das Staking auf Pepe Unchained ist mit 450 % APY immer noch unschlagbar

Abgesehen davon, dass Pepe Unchained auf seiner eigenen Chain läuft, hebt es sich von anderen Pepe-Token durch seine hohen Stakingbelohnungen ab, mit denen andere Token nicht mithalten können. Mit süßen 450 % APY könnten Investoren ihre Token in weniger als einem Monat fast verdoppeln und sich auf einen Raketenflug zum Mond vorbereiten. Die Tatsache, dass bereits 331 Millionen PEPU-Token gesperrt sind, zeigt, dass die Early-Bird-Investoren Pepe Unchained langfristig vertrauen und nicht nur auf einen schnellen Pump-and-Dump-Deal hoffen, wie es viele Nachahmer tun. Wenn Sie bereit sind, den echten Pepe zu unterstützen, schauen Sie auf der Website von Pepe Unchained vorbei, um Ihre $PEPU-Token in ETH, USDT oder BNB zu tauschen – Kreditkarten werden ebenfalls akzeptiert.

Pepe Unchained hat sich einer vollständigen Prüfung durch Coinsult und SolidProof unterzogen. Potenzielle Investoren müssen sich also keine Sorgen um die Integrität des Codes machen.

Um über die neuesten Entwicklungen von Pepe Unchained auf dem Laufenden zu bleiben, schließen Sie sich seiner Community auf X und Telegram an. Kaufen Sie $PEPU jetzt und bleiben Sie im Pepe-Spiel den entscheidenden Schritt voraus!

Zuletzt aktualisiert am 18. Juli 2024

