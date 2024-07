Plus 130 % – MOTHER Kurs explodiert erneut

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Viele dürften den Aufstieg des Solana-basierten Meme Coins MOTHER vielleicht noch in Erinnerung haben. Die australische Rapperin Iggy Azalea hat den Coin Ende Mai gelauncht und seitdem hat der MOTHER-Kurs eine Achterbahnfahrt hinter sich. Dass der Coin von Anfang an ein voller Erfolg war, ist kein Wunder, wenn man bedenkt, dass die Rapperin auf X über 7,7 Millionen Follower hat. In den letzten 24 Stunden kam es erneut zur Kursexplosion. Um rund 130 % ist der Kurs in diesem Zeitraum gestiegen.

Iggy Azalea tweetet wieder

Wenn Meme Coins von prominenten Persönlichkeiten gelauncht oder unterstützt werden, kann sich das innerhalb kürzester Zeit massiv auf den Kurs auswirken. Das hat schon der WATER Coin in den letzten Wochen immer wieder eindrucksvoll demonstriert, der nach den Tweets verschiedener Fußball-Stars durch die Decke gegangen ist. Auch die Tweets von Iggy Azalea wirken sich auf ihren Coin MOTHER positiv aus.



(MOTHER Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden – Quelle: Dextools)

Dabei müssen auch nicht unbedingt positive Entwicklungen rund um den Coin gepostet werden. Vielen Anlegern reicht es zu wissen, dass die jeweilige Person noch hinter dem Coin steht, um selbst auch wieder zu investieren. Die Tweets von Iggy Azalea reichen den Investoren offenbar auch, um wieder einzusteigen, da Reichweite bekanntlich das Wichtigste ist, um den Kurs eines Meme Coins in die Höhe zu treiben.

Die Marktkapitalisierung des Meme Coins liegt damit wieder bei rund 80 Millionen Dollar. Damit stehen die Chancen auch nicht schlecht, dass MOTHER nochmal ein neues Allzeithoch erreicht und um weitere 200 % steigt, wenn die Rapperin vor hat, den Coin noch weiter zu supporten.

DADDY hinkt hinterher

Nach dem Erfolg von MOTHER hat es nicht lange gedauert, bis zahlreiche Coins auf den Markt gekommen sind, die an den Meme Coin angelehnt sind. BROTHER, DADDY und viele weitere Coins wurden gelauncht und DADDY hat schließlich auch prominente Unterstützung durch Andrew Tate erhalten. Tate hat mit mehreren Tweets in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass auch die Marktkapitalisierung von DADDY auf über 300 Millionen Dollar gestiegen ist. Heute hängt der Coin allerdings weit hinter MOTHER her, da der DADDY-Kurs im gleichen Zeitraum um knapp 3 % eingebrochen ist.



(DADDY Kursentwicklung – Quelle: Dextools)

Ob Tate auf die Entwicklungen bei MOTHER reagieren wird und selbst bald einen Tweet absetzt, der den DADDY-Kurs antreibt, wird sich erst zeigen. Eigentlich hat er verkündet, dass er dafür sorgen wird, dass DADDY ein Milliarden Dollar Meme Coin wird. Ob ihm das gelingt, bleibt abzuwarten. Sicher ist, dass Anleger vor allem in diesem Jahr auf Meme Coins setzen, was sich auch bei der hohen Nachfrage bei Pepe Unchained (PEPU) zeigt. PEPU könnte Analysten zufolge der nächste Meme Coin sein, der kurz vor der Kursexplosion steht.

Jetzt mehr über Pepe Unchained erfahren.

Pepe Unchained steigt auf 4,7 Millionen Dollar

Pepe Unchained profitiert vom Hype um Meme Coins, wobei PEPE heuer einer der gefragtesten Coins ist. Pepe Unchained ($PEPU) stellt eine Art Nachfolger von PEPE dar. Man könnte auch von einer verbesserten Version des Originals sprechen, weil $PEPU mit seiner eigenen Layer 2 Blockchain ausgestattet ist, was von Investoren offenbar sehr gut angenommen wird. Die eigene Layer 2 Chain ermöglicht Transaktionen günstiger und schneller als Ethereum, was dazu führen könnte, dass auch andere Entwickler auf der Pepe Unchained Blockchain launchen.



($PEPU Initial Coin Offering – Quelle: Pepe Unchained Website)

Die $PEPU-Token sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich, wobei der Preis bis zum Handelsstart an den Börsen noch erhöht wird. Dadurch können frühe Käufer schon einen Buchgewinn bis zum Launch mitnehmen. Da auch Dogecoin (DOGE) mit einer eigenen Blockchain ausgestattet ist und dadurch zum mit Abstand größten Meme Coin nach Marktkapitalisierung wurde, haben Investoren und Analysten auch große Hoffnung, dass $PEPU sogar das Zeug zum nächsten Milliarden Dollar Meme Coin hat, was für frühe Käufer Renditen von tausenden Prozent bedeuten würde.

Jetzt $PEPU im Presale kaufen.







Zuletzt aktualisiert am 21. Juli 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Meme Games - Vereint Memes mit dem olympischen Geist. Olympischer Memecoin für 2024: Vereint Memes mit dem olympischen Geist.

Große Gewinne mit $MGMES: Tritt an für 25% Token-Bonus.

Unbegrenzte Teilnahme: Mehrfachkäufe erhöhen deine Gewinnchancen.

Setze deine Gewinne ein: Verdiene mehr durch Staking von Presale-Belohnungen. 9.8 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9.5 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.