Ripple News: Grayscale launcht ersten XRP Trust! Kurs explodiert

Es sind aufregende Zeiten am Kryptomarkt. Nachdem der Bitcoin-Kurs im März sein Allzeithoch erreicht hat, hat es in den letzten Monaten nicht mehr viel gegeben, worüber sich Anleger freuen konnten. Die Nachrichtenlage hat nicht viel hergegeben und die Euphorie um die Bitcoin ETFs hat auch nachgelassen. Nun überschlagen sich die Ereignisse aber wieder und Grayscale mischt den Kryptomarkt ordentlich auf. Diesmal geht es aber nicht etwa um Bitcoin oder Ethereum, sondern um XRP.

Grayscale bringt XRP Trust auf den Markt

Grayscale verwaltet über 50 Milliarden Dollar Kapital für seine Kunden. Der Vermögensverwalter ist für seinen frühen Einstieg in den Kryptomarkt bekannt und hat schon lange vor der Markteinführung der Bitcoin und Ethereum ETFs Trusts für beide Coins angeboten. Investoren, die die Kryptowährungen also nicht selbst kaufen und verwalten wollen, können Anteile am Trust kaufen, der die Wertentwicklung der jeweiligen Coins abbildet. Vor wenigen Augenblicken hat Grayscale nun auch einen XRP Trust angekündigt.

We are proud to announce the creation of a new single-asset crypto investment fund, Grayscale $XRP Trust, which will be available through private placement. Available to eligible accredited investors. Read the press release: https://t.co/rOmVPUSFxZ pic.twitter.com/WEhk849RmT — Grayscale (@Grayscale) September 12, 2024

Akkreditierte Investoren können Anteile am Trust kaufen und damit direkt in XRP, den Coin von Ripple, investieren. Da akkreditierte Investoren gewisse Anforderungen erfüllen müssen, um überhaupt die Möglichkeit zu bekommen, in den Trust zu investieren, könnte also innerhalb kurzer Zeit eine beachtliche Summe in XRP investiert werden.

XRP-Kurs reagiert sofort

Die Meldung, dass Grayscale einen XRP Trust auf den Markt bringt, ist noch keine zwei Stunden alt und der XRP-Kurs hat sofort entsprechend reagiert. Innerhalb einer Stunde ist der Kurs um 8 % gestiegen, was nun auch das Tagesplus widerspiegelt.



(XRP Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden – Quelle: TradingView)

Zwar könnte es durch die Ankündigung im Laufe des Tages noch zu weiteren Gewinnen kommen, allerdings zeigt sich schon deutlich, dass die ersten Investoren ihre Gewinne bereits mitgenommen haben. Ob das reichen wird, um den XRP-Kurs auf 0,60 US-Dollar zu treiben, wird sich erst zeigen.

Die lang ersehnte Rallye auf 1,00 US-Dollar oder sogar auf ein neues Allzeithoch wird die Meldung jedenfalls nicht auslösen. Dafür braucht es schon deutlich mehr. Dennoch zeigt sich, dass sich am Kryptomarkt wieder einiges tut und die Stimmung im Großen und Ganzen wieder besser wird. Erst gestern hat Grayscale einen SUI Trust angekündigt, heute hat der Vermögensverwalter bereits mit XRP nachgelegt. Damit steigt auch der Optimismus der Anleger wieder, sodass die Chancen gut stehen, dass es im letzten Quartal wie erwartet nochmal steil bergauf geht am Kryptomarkt.

Zuletzt aktualisiert am 12. September 2024

