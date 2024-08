RWA Token – der neue Hype im Kryptouniversum

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Während alle Augen auf die Meme-Coins gerichtet sind, hat sich im zweiten Quartal klammheimlich ein anderer Kryptosektor auf den Weg gemacht, den Scherzwährungen die Krone der Renditebringer zu entreißen. Die RWA Token (Real World Asset Token) konnten im zweiten Quartal einen Zuwachs von 28 % verzeichnen, während die Meme-Coins im Schnitt rund 36 % Rendite einbüßten.

Was sind RWA Token?

Die Real World Assets schlagen eine Brücke zwischen dem Kryptouniversum und der traditionellen Finanzwelt. Die Token bilden ganz reale Vermögenswerte ab, wie beispielsweise Anleihen, Aktien, Immobilien oder Kunst. Jetzt wird sich vielleicht der ein oder andere denken „Das gibt es doch schon mit NFT“. Das ist allerdings nicht richtig, beide existieren zwar auf der Blockchain, unterscheiden sich aber in ihren Anwendungsbereichen. Durch die RWA-Tokenisierung können Marktteilnehmer von höherer Liquidität, Effizienz und Transparenz profitieren. Da sich diese digitalen Vermögenswerte direkt auf der Blockchain befinden, wird in der Regel eine breitere Käuferschicht als in der traditionellen Finanzwelt erreicht.

RWA Token vs. NFT

Wie bereits oben erwähnt repräsentiert ein RWA-Token einen realen, physischen traditionellen Vermögenswert wie Immobilien, Kunstwerke, Rohstoffe oder Unternehmensanteile. Diese Vermögenswerte werden tokenisiert, sie werden also in digitale Tokens umgewandelt, die auf der Blockchain existieren. Diese Token sind allerdings fungibel. Jeder RWA ist also gleichwertig und austauschbar, was bei NFT (Non-Fugible-Token) nicht der Fall ist. Jeder Token hat also den gleichen Wert, während bei NFT die Preise stark schwanken können (diejenigen, die 2021 in NFT wie Cryptopunks investiert haben, wissen was gemeint ist). Was ist jetzt also der Sinn und Zweck von RWA? Diese Assets sollen, wie oben bereits erwähnt, dabei helfen, das reale Vermögenswerte leichter gehandelt werden können. So kann beispielsweise Investoren der Zugang zu bestimmten Vermögenswerten ermöglicht werden, denen das vielleicht sonst zu schwierig und zu teuer wäre.

NFT (Non-Fugible Token) hingegen repräsentieren einzigartige digitale oder physische Vermögenswerte. Kein NFT ist wie der andere. Jeder Token hat also individuelle Eigenschaften, die ihn von anderen NFT unterscheidet. Manche Gegenstände aus Play-to-Earn Games sind beispielsweise NFT. Es gibt aber auch NFT-Kunstwerke, zum Beispiel Bored Apes. Diese erlebten vor allem 2021 eine Hochphase. Manche Musiker oder Regisseure nutzen auch NFT, um Videos oder Musik zu veröffentlichen. NFTs repräsentieren das Eigentum an diesen Stücken, was auch auf der Blockchain hinterlegt ist.

Beispiele für RWA Coins

Chainlink (LINK)

Chainlink wird vielleicht nicht jeder mit RWA in Verbindung bringen. Allerdings nimmt das Projekt eine zentrale Rolle in diesem Bereich des Kryptouniversums ein. Denn ohne Daten lässt sich kein RWA erstellen – und genau hier kommt Chainlink ins Spiel. Durch das dezentrale Orakelnetzwerk ermöglicht das Projekt die Integration von Off Chain Daten in Smart Contracts. Zudem besitzt Chainlink das hohe Sicherheitsniveau, das von Finanzinstituten und Kapitalmärkten gefordert wird. Chainlink ermöglicht es außerdem, dass die RWA über Blockchains hinweg verschoben werden können – und das mit allen relevanten Informationen, die der Token enthalten muss. Der Kurs des LINK liegt derzeit bei 10,38 US-Dollar. Auf Wochensicht ist der Coin um rund 6 % gestiegen.

Ondo (ONDO)

Ondo Finance ermöglicht es institutionellen und privaten Investoren, an Real World Assets teilzunehmen. Der Fokus von Ondo liegt darauf, die traditionelle Finanzwelt und dezentrale Finanzen miteinander zu verbinden. Die Plattform hat mit dem US-Dollar Yield Token einen eigenen Stablecoin herausgebracht, der unter anderem durch US-Staatsanleihen abgesichert ist. Ondo ermöglicht es Anlegern obendrein, kurzfristig in US-Staatsanleihen zu investieren. Ondo Finance steht zudem hinter dem dezentralen Protokoll Flux Finance, auf dem man Stablecoins gegen tokenisierte US-Staatsanleihen verleihen und leihen kann. Der ONDO ist der Governance Token der Plattform. Inhaber können bei allen wichtigen Entscheidungen bezüglich der Plattform abstimmen. Der Kurs des ONDO liegt aktuell bei 0,7341 US-Dollar und die Marktkapitalisierung liegt bei ungefähr 1 Milliarde US-Dollar.

Quant (QNT)

Der Fokus von Quant liegt auf der Interoperabilität zwischen verschiedenen Blockchain-Netzwerken. Dadurch können reale Vermögenswerte auf verschiedenen Blockchains tokenisiert, gehandelt und verwaltet werden, Das kann dann wichtig werden, wenn RWAs in verschiedenen Ländern oder regulatorischen Umgebungen eingesetzt werden. Quant zielt außerdem darauf ab, die Brücke zwischen traditionellen Finanzsystemen und Blockchain-Technologie zu schlagen. Die Plattform erleichtert die Integration von RWA in das Blockchain-Ökosystem. Durch das Overledger-Netzwerk bietet Quant hohe Sicherheitsstandards.Der QNT wird aktuell bei rund 63 US-Dollar gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei bei rund 768 Millionen US-Dollar.

Das ist natürlich nur eine kleine Auswahl von RWA Token beziehungsweise von Blockchain-Projekten, die auf dem RWA Markt an Bedeutung gewinnen könnten. Maker DAO, die Herausgeberin des DAI plant beispielsweise 1 Milliarde US-Dollar in RWA zu investieren.

Crypto All Stars – Meme-Coin Staking leicht gemacht

Das neue Kryptoprojekt Crypto All-Stars hat sich vorgenommen, das Meme-Coin-Staking zu revolutionieren, indem es das allererste MemeVault-Ökosystem entwickelt. Mit diesem soll es Inhabern verschiedener Meme-Coins wie Dogecoin oder Shiba Inu ermöglicht werden, Belohnungen durch den nativen Token der Plattform, $STARS, zu verdienen. Durch das Staking haben Meme-Coin Degen und Enthusiasten die Möglichkeit sich mit ihren Coins ein passives Einkommen aufzubauen, statt sie einfach nur in der Wallet aufzubewahren.

Das Ökosystem basiert auf den fortschrittlichen und bewährten Multi-Token-Fähigkeiten des ERC-1155-Standards, der die nahtlose Verwaltung mehrerer Token in einem einzigen Smart Contract ermöglicht. Der native Token $STARS kann im Moment im PreSale gekauft werden. Ein Token kostet derzeit 0,0013855 US-Dollar. Um als Early Bird Investor einzusteigen, muss man lediglich eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Die gekauften Token können sofort in den Staking Contract eingezahlt werden. Der APY liegt derzeit bei 4688 %.

Hier geht es zu Crypto All-Stars

Zuletzt aktualisiert am 14. August 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Crypto All-Stars - Revolutionäres MemeVault für Multi-Token-Staking Revolutionäres MemeVault: Verdiene $STARS durch Staking von Meme-Coins in einem einzigartigen Protokoll.

Weltweites Multi-Token-Staking

Massives Belohnungspotential

Ein stark geprüftes, auf ERC-1155 basierendes Staking-System. 9.8 /10 Zum Presale Base Dawgz - Basis Meme Coin mit Multi Chain Kaufmöglichkeiten Multi-Chain-Kaufoptionen: Kaufen Sie $DAWGZ nahtlos über mehrere Blockchain-Netzwerke hinweg

Kombiniert die Popularität von Base mit der Attraktivität von Dog Meme Coins, die den Kryptomarkt dominieren

Punkte aus dem Teilen von Base-Dawgz-Inhalten können nach Abschluss des Vorverkaufs gegen $DAWGZ-Tokens eingelöst werden 9.5 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.