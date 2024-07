Shiba Shootout knackt die 750.000 US-Dollar – Kryptomarkt im Aufwind

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Shiba Shootout ($SHIBASHOOT), das neue Shiba Inu-inspirierte Meme-Coin Phänomen, nähert sich mit seinem PreSale der 750.000-Dollar-Marke, während sich sanfte Silberstreifen am Bullrun-Horizont abzeichnen.

Aktuell liegt der Preis des $SHIBASHOOT-Tokens bei 0,0196 Dollar. Viele erwarten, dass der Kurs nach dem Ende des Vorverkaufs aufgrund des prognostizierten Erfolgs des Play-to-Earn (P2E)-Spiels in die Höhe schnellen wird. Was also macht Shiba Shootout zu einem der am meisten erwarteten Web3-Gaming-Token in der Welt der Meme-Coins? Letztendlich ist es die Kombination aus aufregendem Gameplay und hohen Gewinnchancen, die dieses Projekt mit dem Wild West Twist auszeichnet. Shiba Shootout lädt die Spielerinnen und Spieler dazu ein, sich auf ein fesselndes P2E-Erlebnis einzulassen und bei spannenden Schießereien in den digitalen Borderlands Token zu verdienen. Das Spiel wird für seine Grafik gelobt und ist bereits bei Google Play und im Apple App Store erhältlich und hat ein hervorragendes Feedback erhalten, vor allem weil es einfach zu spielen und dennoch fesselnd ist und über interessante Charaktere verfügt.

35 % der $SHIBASHOOT Token sind für den Vorverkauf reserviert.

Großzügige 35 % der gesamten $SHIBASHOOT Token wurden für den Vorverkauf reserviert, weitere 20 % für das Staking. Mit weniger als 24 Stunden bis zum Ende der aktuellen Vorverkaufsphase sollten potenzielle Käufer schnell handeln, um sich den niedrigsten Preis zu sichern. Der Markt für Meme-Coins hat einen Aufschwung erlebt, wobei Coins mit dem Shiba Inu-Thema beziehungsweise von Hunden inspirierte Coins die Meute anführen. Die jüngste Performance von Meme-Coins hat das Potenzial für beträchtliche Renditen aufgezeigt. Bonk zum Beispiel ist in den letzten sieben Tagen um 24,61 % gestiegen, während Dogwifhat um 26 % zugelegt hat. Unterdessen hat Shiba Inu in den letzten sieben Tagen fast 7 % verloren, was ein Hinweis auf eine Rotation von diesem Coin zu Projekten mit besseren Renditeaussichten wie Shiba Shootout sein könnte. Auf der anderen Seite konnte der beliebte Dogecoin im gleichen Zeitraum um 15,95 % zulegen.

Shiba Shootout will diese Dynamik nutzen und bietet seinen Nutzern eine einzigartige Mischung aus Spiel und Investition. Mit dem starken Fokus auf Community-Support und innovativen Spielmechaniken, wird das Projekt von Investoren zunehmend als vielversprechende Möglichkeit betrachtet.

🔥 Introducing Shiba Shootout ($SHIBASHOOT)! A Shiba-themed meme coin with real utility and community focus. Join the presale now! #ShibaShootout #CryptoMeme pic.twitter.com/LqJ1FBem9N — NewsScapes (@NewsScapes) June 24, 2024

Der einflussreiche YouTuber Austin Hilton, der 271.000 Abonnenten hat, sagte sogar, dass $SHIBASHOOT „groß werden könnte“.

Tauchen Sie mit Shiba Shootout in eine aufregende neue P2E-Spielwelt ein

Die Aufregung um Shiba Shootout spiegelt einen größeren Trend auf dem Markt für Meme-Coins wider. Für potenzielle Käufer ist es ganz einfach, am PreSale teilzunehmen. Einfach auf die Shiba Shootout Website gehen, die Wallet verbinden und $SHIBASHOOT mit ETH, USDT oder BNB kaufen. Auch Kreditkarten werden akzeptiert. Bevor der Vorverkauf endet, werden potenzielle Investoren ermutigt, sich mit Gleichgesinnten an diesem aufregenden neuen GameFi-Projekt zu beteiligen. Aber handeln Sie schnell – die $SHIBASHOOT Token könnten in kürzester Zeit ausverkauft sein.

Zuletzt aktualisiert am 23. Juli 2024

