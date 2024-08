Solana Kurs Prognose: 1.000 Dollar pro SOL? „Konservativ“ – da geht noch mehr! Jetzt kaufen?

Solana, Solana, Solana! Trotz Krypto Crash dreht sich seit Tagen bei den großkapitalisierten Kryptowährungen gefühlt alles um den super-performanten Ethereum-Konkurrenten. Ein Top-Krypto-Analyst stellt nun in einer Solana Prognose zudem explodierende Kurse in Aussicht. Eine Preis-Versechfachung (!) ist da nur der Anfang. Sollte man jetzt Solana kaufen?

Es tut sich einiges bei Solana (SOL) – und damit ist nicht nur die geheimnisumwitterte Solana Breakpoint 2024 gemeint:

Zwar korrigiert der Solana Kurs (SOL) derzeit recht heftig. -8,01% innerhalb der letzten 24 Stunden, -0,97% seit gestern. Die Monatsperformance ist allerdings immer noch im grünen Bereich (+13,54%), was die enorme Leistung innerhalb der letzten vier Wochen verdeutlicht. Selbst der Solana Crash konnte daran nichts ändern:

Hintergrund der bullishen Preisaktion: Solana gilt als Paradies für neue Memecoins. Die SOL-Blockchain ist supergünstig, enorm schnell – selbst unerfahrene Branchenteilnehmer können auf Solana im Handumdrehen eine Kryptowährung starten. Das sorgt zwar für eine Schwemme an Sh1tcoins, beschert dem SOL-Ökosystem in zahlreichen Metriken aber auch Rekordwerte.

Fest steht: Bei Solana geht was. Die Analysten von Coin98 Analytics beispielsweise kommentieren:

