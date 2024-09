Terra/Luna – das letzte Kapitel? Terraform Labs für Insolvenz zugelassen

Bereits im Januar 2024 hatte Terraform Labs ein Insolvenzverfahren nach Chapter 11 in den USA beantragt. Dem stimmte jetzt der Richter des US-Konkursgerichts für den Bezirk Delaware zu. Der US-Konkursrichter Brendan Shannon genehmigte den Insolvenzplan von Terraform im Zuge einer Anhörung in Wilmington, Delaware und bezeichnete ihn als „willkommene Alternative“ zu weiteren Rechtsstreitigkeiten über die Verluste der Investoren. Die geschätzten Verbindlichkeiten von Terraform Labs liegen zwischen 100 Millionen US-Dollar und 500 Millionen US-Dollar. Bereits im April befand eine Jury das Unternehmen für schuldig, Anleger betrogen zu haben. Das bedeutet, dass sowohl Terraform als auch Do Kwon für den entstandenen Schaden haften müssen. Im weiteren Verlauf stimmten das Unternehmen und Kwon einem Vergleich mit der SEC in Höhe 4,47 Milliarden US-Dollar zu. Außerdem stimmte das Unternehmen unter anderem einem lebenslangen Verbot des Handels mit Kryptowährungen und einem lebenslangen Verbot in der US-Wertpapierbranche zu arbeiten zu.

Die SEC wird, wenn überhaupt, nur einen kleinen Teil des Vergleichsbetrags erhalten, da dieser erst ausgezahlt wird, wenn Terraform die Forderungen der Gläubiger im Rahmen der Insolvenzabwicklung beglichen hat. Laut Terraform Labs ist es nicht möglich, den Gesamtwert der Forderungen überhaupt abzuschätzen, ebenso wie die Gesamtverluste der Firma. Alles Geld, was Terraform Labs noch hat, wird an die Gläubiger ausgezahlt. Do Kwon hat zugesagt, sieben Millionen US-Dollar einzuzahlen sowie die verbliebenen Kryptowährungen zu übertragen. Die geschätzten Auszahlungen für die Gläubiger liegen bei 184,5 Millionen US-Dollar und 442,2 Millionen US-Dollar. Terra Classic (LUNC) notiert zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels bei 0,00008558 US-Dollar und Terra Luna (LUNA) bei 0,3867 US-Dollar.

Terraform Labs wird sich zudem zukünftig nicht mehr an der aktiven Entwicklung des Ökosystems beteiligen. Das letzte Upgrade der Blockchain erfolgte im August dieses Jahres. Die Zukunft von LUNC und LUNA sowie der Blockchains soll gemeinschaftsbasiert sein. Zudem stehen vier Geschäftsbereiche von Terraform Labs zum Verkauf, die Portfolio-Tracking-Plattform Pulsar Finance, die Wallet Plattform Station, das Smart-Contract Automatisierungsprotokoll Warp und die Plattform No Code.

Dear community,

As some of you know, with TFL losing the trial, @pulsarfinance is now for sale.

I'm reaching out to ask for your help in sharing this message.. We're in a tricky spot and we need to find a new home for the team.

Here's why everyone should invest in us 👇 pic.twitter.com/Osl45zMDWT

— Miguel | Pulsar Finance 🇵🇹 (@defimiguel) June 13, 2024