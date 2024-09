Toncoin Kurs Prognose: 3 Gründe, warum der TON-Preis jetzt explodieren könnte

Obwohl das Telegram Open Network (TON) heutzutage nicht mehr mit dem Telegram-Messenger gekoppelt ist, verbinden immer noch viele Anleger die beiden Unternehmen miteinander. Angesichts dessen sah sich der Toncoin auch einigen Kurskorrekturen gegenüber, nachdem Telegram in den letzten Wochen negative Schlagzeilen gemacht hatte.

Mittlerweile konnte sich der TON-Kurs allerdings ein wenig erholen. Wir werfen ein Blick auf fünf mögliche Gründe, die in den kommenden Tagen und Wochen für weitere Kursanstiege sorgen könnten und sogar eine unerwartete Preisexplosion ermöglichen.

Gerade die vergangene Woche brachte für den TON-Token signifikante Kursgewinne mit sich: Innerhalb der letzten sieben Tage stieg der Chart auf ein Preisniveau von aktuell 5,39 US-Dollar, was einen Anstieg von 16,35 Prozent mit sich brachte. Damit gehört der Toncoin aktuell zu den größten Gewinnern in diesem Zeitraum – nicht zuletzt auch, weil die Marktkapitalisierung der Kryptowährung auf einen Wert von über 13,6 Milliarden US-Dollar kletterte.

Dadurch konnte der Toncoin nicht nur Cardano (ADA) aus der Top 10 des Krypto-Rankings nach Marktkapitalisierung verdrängen, sondern auch TRON (TRX) überholen. Diese bullishe Bewegung des TON-Kurses sorgt jetzt dafür, dass viele Anleger ein erneutes Interesse an der Kryptowährung zeigen, was den Kurs noch einmal nach oben treiben könnte. Dies könnte zu einer Verkettung führen, die den TON-Token auf ein neues Allzeithoch bringt. Das letzte wurde erst im Juni 2024 erreicht und lag damals bei 8,25 US-Dollar.

Bereits vor einigen Tagen hatte die TON Foundation in einem offiziellen Blog-Post erklärt, dass der Launch von USDT auf dem TON-Open-Network ein voller Erfolg gewesen ist. Um diesen Erfolg noch weiter auszubauen, hat das Unternehmen ein neues Belohnungsprogramm mit 5 Millionen US-Dollar in TON-Token herausgebracht, um so die DeFi-Liquidität sowie die Akzeptanz von USDT-Toncoin noch weiter zu verbessern.

Die Idee ist simpel: Nutzer, die Liquidity an USDT in das TON-Netzwerk bringen, können sich für diese Bonuszahlungen qualifizieren. Hierfür gibt es einerseits klassische Liquidity Pools, aber auch andererseits Liquid Staking Derivatives (LSD). Wer also Toncoin oder USDT in einem dieser Staking-Programme nutzt, erhält dafür weitere Bonuszahlungen. Dies könnte langfristig mehr Anleger in das TON-Netzwerk bringen und den Kurs weiter steigen lassen.

Einer der Hauptgründe, warum Kryptowährungen bei vielen Investoren beliebt sind, ist die dezentrale und anonyme Natur der digitalen Währungen. Meinungsfreiheit und digitale Privatsphäre sind heutzutage allerdings nicht mehr überall garantiert und selbst in der Krypto-Welt gibt es unterschiedliche Ansätze, die diese Grundsätze nicht mehr in den Vordergrund stellen.

Um die eigene Stellung zu untermauern, änderte Toncoin das eigene Logo jetzt zum Resistance Dog – ein Symbol dafür, dass eben Privatsphäre und Meinungsfreiheit weiterhin verteidigt werden müssen.

We’ve updated our profile picture to feature the #TON logo, now combined with the global symbol of #DigitalResistance — the Resistance Dog. This change highlights our unwavering commitment to defending digital privacy and freedom of speech.

We will continue this fight until…

— TON 💎 (@ton_blockchain) September 10, 2024