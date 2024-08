Tron entthront Cardano – kommt als nächstes Solana?

Tron ist das Kryptoprojekt der Stunde. Der native Token TRX stieg auf Wochensicht um rund 23 % und schaffte es die Blockchain, die Marktkapitalisierung auf über 14 Milliarden US-Dollar zu steigern und damit Cardano hustend in einer Staubwolke zurückzulassen. Der TRX verdrängte den ADA aus den Krypto-Top-10 und es sieht nicht danach aus, dass das Netzwerk daran denkt, diese schnell wieder zu verlassen. Tatsächlich verringert sich der Abstand zu der Nummer 9 Dogecoin immer mehr. Der $DOGE hat aktuell eine Marktkapitalisierung von rund 15 Milliarden US-Dollar. Der Vorsprung ist also nur noch hauchdünn. Der TRX Token notiert aktuell bei 0,1596 US-Dollar.

Ob Tron es jemals schafft, Solana vom fünften Platz im Ranking zu verdrängen, steht natürlich in den Sternen des Kryptouniversums. Die Marktkapitalisierung des $SOL liegt momentan bei rund 66 Milliarden US-Dollar und das ist um einiges höher als die 14 Milliarden US-Dollar von Tron beziehungsweise $TRX. Aber wenn die Vergangenheit eins gezeigt hat, dann das, dass sich Dinge im Kryptouniversum schnell ändern können. Bei Solana hat es nur die Pleite der Kryptobörse FTX gebraucht und der SOL stürzte Ende 2022 ins Bodenlose. Erst Ende 2023 kämpfte Solana sich im Fahrwasser des Meme-Coins Bonk zurück – und genau hier macht Tron Solana jetzt ordentlich Konkurrenz. Während die Solana Meme Coins Bonk, Dogwifhat und Popcat mit Kursrücksetzern zu kämpfen haben, erobern die Tron Meme-Coins die Trending Charts. $SUNDOG verzeichnete auf Wochensicht ein Kursplus von 256 % und beim $SUN sind es knapp 99 %. Die Meme-Coin Mania ist jetzt also auch bei Tron angekommen. Nicht ganz unschuldig daran ist SunPump, der Meme-Coin Deployer auf der Blockchain, der erst vor kurzem gelauncht wurde und innerhalb von 11 Tagen einen Umsatz von 1,1 Millionen US-Dollar verzeichnete. Damit SunPump natürlich noch ziemlich weit von Solanas PumpFun entfernt, der 99,7 Millionen US-Dollar generiert hat. Dieser ist allerdings schon etwas länger auf dem Markt.

Tomorrow, a new version of @sunpumpmeme will be launched, significantly improving stability. The data discrepancies and K-line issues that everyone reported will also be fully resolved. TO THE SUN 🌞

— H.E. Justin Sun 孙宇晨(hiring) (@justinsuntron) August 21, 2024