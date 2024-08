Vorsicht bei Ethereum! ICO-Käufer verkauft Unmengen an ETH!

Auch wenn es heute gar nicht mehr vorstellbar ist, ist es noch gar nicht so lange her, dass Ethereum nur den wenigsten ein Begriff war. Im Jahr 2014 wurde ein Initial Coin Offering (ICO) gestartet, bei dem Investoren Ether (ETH) kaufen konnten, bevor der neue Coin überhaupt an den Börsen gehandelt wurde. Das Kapital wurde damals benötigt, um die Blockchain überhaupt erst ins Leben zu rufen. Heute, 10 Jahre später, ist der Kurs explodiert. Nun erwacht eine Wallet, die damals eine Million (!) ETH gekauft hat und fängt an, diese abzuverkaufen. Das könnte einen massiven Kursrutsch auslösen.

Was auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so beeindruckend klingt, ist in Wahrheit eine Wucht. Eine Million Dollar sind für die meisten schon viel Geld, hätten bei Ethereum aber wenig Einfluss. ETH ist die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung und über 300 Milliarden Dollar Wert, sodass der Verkauf von ETH für eine Million Dollar nicht wirklich ins Gewicht fallen würde.

Der frühe Investor, der ETH im ICO gekauft hat, hat aber eine Million Ether damals gekauft. Laut Daten von Coinmarketcap gibt es aktuell rund 120 Millionen Ether, sodass der Wal fast 1 % des Gesamtangebots von ETH besitzt. Gekauft hat er seine Ether damals im Vorverkauf für 0,31 Dollar. Unvorstellbar, wenn man bedenkt, dass der Kurs heute bei rund 2.600 Dollar liegt. Heute, 10 Jahre später, realisiert der Investor erneut einen Teil seiner Gewinne.

A whale who received 1M $ETH in #Ethereum ICO at a price of $0.31 deposited 5,000 $ETH($13.2M) to #OKX again 12 hours ago.

This whale has deposited 48,500 $ETH($154M) to #OKX at an average price of $3,176 in the past month.https://t.co/4AN8voWrFEhttps://t.co/u1zjZ01Ez4 pic.twitter.com/ZDsFCcFiTk

— Lookonchain (@lookonchain) August 12, 2024