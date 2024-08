XRP Kurs Prognose: Warum das Urteil keinen Bullrun auslöst

Fast 4 Jahre hat der Rechtsstreit zwischen der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC und Ripple nun gedauert. Ripple ist das Unternehmen hinter XRP, dem von der SEC vorgeworfen wurde, dass es unregistrierten Wertpapierhandel betreibt. Die Behörde wollte die Kryptowährung XRP also als Wertpapier einstufen, womit sich Ripple natürlich strafbar gemacht hätte, da es keine Lizenz besitzt, um als Wertpapierhändler aufzutreten. Ähnliche Prozesse wurden auch bereits gegen Kryptobörsen geführt. Auch der Fall SEC gegen Binance erregt diesbezüglich viel Aufsehen. Nun ist es zu einem Urteil im Fall Ripple gekommen, die große XRP-Kursexplosion bleibt aber aus. Das war auch vorhersehbar.

Einer der Gründe, warum Marktteilnehmer das Urteil noch nicht zu sehr feiern sollten, ist natürlich die Tatsache, dass die SEC Berufung einlegen könnte. Hier hört man zwar von verschiedenen Seiten, dass die Behörde mit dem Strafmaß zufrieden sein dürfte, da Ripple immerhin 125 Millionen Dollar Strafe zahlen muss, allerdings steht laut der Fox Business Reporterin Eleanor Terrett nun sogar die Frage im Raum, ob die SEC gegen ein früheres Urteil in Berufung geht.

🚨NEW: I reached out to the @SECGov for comment on the @Ripple ruling and a spokeswoman gave me this statement:

“The Court granted the SEC's motion for remedies including an injunction barring Ripple from committing additional violations of the securities laws and significant… https://t.co/TC2xk7pBD2

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) August 8, 2024