Dave the Wave, der Analyst, der den Zusammenbruch von Bitcoin im Jahr 2021 genau vorausgesagt hat, ist mit einer weiteren Marktprognose zurück. Der prominente Krypto-Trader teilt in einem Twitter-Thread einige Charts. Darin behauptet Dave, dass die weltweit führende Kryptowährung kurz vor einem Bull-Run steht.

Der pseudonyme Krypto-Analyst mit über 100.000 Followern teilt auf Twitter MACD-Charts, die seine Vorhersagen belegen. Dem Tweet zufolge hat Bitcoin seinen Tiefpunkt erreicht und ist wieder bereit, seine Reise nach oben anzutreten. Dave stützt sich bei seinen Vorhersagen auf die Trends der vergangenen Jahre, die im Chart dargestellt sind (2012, 2015 und 2019).

There’s the cross… and this time from an over-sold similar to previous… pic.twitter.com/srdtmb2zWZ — dave the wave🌊🐫 (@davthewave) September 12, 2022

BTC steht laut MACD-Chart kurz vor einer Aufwärtsbewegung

Der MACD ist ein Indikator für Marktbewegungen. Er zeigt an, wie sich zwei in Bewegung befindliche Durchschnittswerte zueinander verhalten. Er arbeitet auf der Grundlage von Trends und ermöglicht es Tradern, die Punkte zu berechnen, an denen sich die Marktdynamik wahrscheinlich umkehren wird.

Basierend auf der Welle von Dave ist der MACD von Bitcoin unter die Nulllinie geschwungen und in einer ähnlichen Bewegung wie 2019 überverkauft. Daher „gibt es eine gute Chance, dass wir auch das erste kontrahierende Histogramm auf dem Bitcoin-Monatschart sehen werden“. Nach den bisherigen Trends zu urteilen, steht dem König der Kryptowährungen also ein Bull-Run bevor.

Bitcoin: Nicht jeder ist so zuversichtlich

Interessanterweise teilt nicht jeder die bullishe Einstellung von Dave the Wave in Bezug auf Bitcoin. Ein anderer beliebter Kryptoanalyst, Bluntz, hat ebenfalls einen Chart geteilt – den bezeichnet er allerdings als hässlich. Er bekräftigt, dass er Bitcoin in nächster Zeit nicht kaufen möchte – es sei denn, er fällt unter 17.000 Dollar.

Bei Bluntz, dem schlauen Branchenbeobachter, handelt es sich um den Analysten, der den Tiefstand von Bitcoin im Jahr 2018 erfolgreich prognostiziert hat. Wenn sein Chart etwas hergibt, dann hat BTC noch ein paar weitere Tiefs zu überstehen, bevor eine Erleichterung eintritt.

Aktuelle Preisbewegungen von Bitcoin

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels tradet Bitcoin nur knapp über 20.000 Dollar. Der Coin ist in den letzten 24 Stunden um rund 1% gefallen. Obwohl der BTC-Preis seine Gewinne von über 22.000 Dollar wieder verloren hat, hat er eine Aufwärtsbewegung von 4,2% in der letzten Woche erreicht. Diese Zahlen sind jedoch immer noch weit von Bitcoins Allzeithoch bei 68.789 Dollar (Daten von coinmarketcap.com) entfernt.

Dave the Wave glaubt, dass es jetzt an der Zeit ist, BTC zu kaufen und nicht zu verkaufen, während der Smart Contractor abwarten möchte. Jeder von ihnen hat schon einmal eine korrekte Vorhersage für den Kryptomarkt getroffen. Es bleibt abzuwarten, wer dieses Mal Recht hat, da ihre Vorhersagen offensichtlich kollidieren.

Textnachweis: Newsbtc

