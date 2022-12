Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

In dieser Woche konnten sich einige Kryptowährungen positiv erholen, darunter auch Ethereum. ETH gewinnt an Schwung und könnte sich auf einen Bull-Run in den kommenden Tagen vorbereiten. Obwohl Ethereum immer noch unter 1.300 Dollar liegt, deuten einige Faktoren auf einen möglichen Anstieg auf 1.350 Dollar und 1.550 Dollar hin.

Der Kryptomarkt war in den letzten Wochen nach der FTX-Krise voller FUD (Angst, Unsicherheit und Zweifel). Krypto-Investoren spekulieren darüber, ob sie ihre Bestände kaufen oder verkaufen sollen, da die Vermögenswerte immer weiter fallen. Ethereum beispielsweise musste innerhalb weniger Wochen fast 39% einbüßen.

Der Kryptomarkt hat die Nachricht erwartet, dass die US-Notenbank ihre optimistische Haltung zu Zinserhöhungen ab Dezember aufgibt. Da die Signale darauf hindeuten, dass diese Erwartung Wirklichkeit wird, haben einige Vermögenswerte erste Anzeichen einer Erholung gezeigt. Trotz des Aufwärtstrends bleibt Bitcoin jedoch aufgrund der Kapitulation der Miner rückläufig – Ethereum hingegen steigt.

Faktoren, die auf eine massive Ethereum-Rallye hindeuten

Krypto-Derivate-Daten von Coinglass zeigen: Das Open Interest an Ether-Futures auf Binance hat ein Allzeithoch von 2,01 Millionen erreicht. Dies entspricht einem Anstieg des Open Interest um 9% in den letzten 24 Stunden. Die Daten deuten auf eine hohe Wahrscheinlichkeit hin, dass der Ethereum-Kurs in den kommenden Wochen steigen wird.

On-Chain-Daten von Glassnode zeigen außerdem: Der Gesamtwert des Ethereum 2.0 Deposit Contracts hat ein Allzeithoch von 15.492.407 ETH erreicht. Die Einnahmen der Ethereum-Validatoren sind ebenfalls auf ein 1-Monats-Hoch von 11,310% gestiegen.

Diese Rekorde lassen Trader und Analysten aufhorchen. Michael van de Poppe beispielsweise glaubt: Ethereum zeigt Stärke, da der Coin von der 1.150-Dollar-Marke auf den aktuellen Preis gestiegen ist. Der Analyst prognostiziert, dass ein Ausbruch über die 1.225-Dollar-Marke eine Rallye in Richtung 1.350 Dollar und vielleicht 1.550 Dollar auslösen wird.

Trader freuen sich darauf, ihr Ethereum zu halten, wenn es über dem Unterstützungsniveau von 1.200 Dollar bleibt. Analysten glauben auch, dass der ETH-Preisanstieg auf andere Altcoins abfärben wird.

Wie entwickelt sich der Ethereum-Kurs?

Viele Trader waren optimistisch, dass es nach The Merge bei Ethereum zu einem Preisanstieg kommt Allerdings hat Ethereum die Marke von 1.700 Dollar nach der Fusion weder überschritten noch erreicht. Angesichts der makroökonomischen Situation fiel der Wert weiter – und sank schlussendlich sogar unter die physiologische Marke von 1.500 Dollar.

Wal-Akkumulationen ließen den ETH-Preis innerhalb eines Monats von 1.661 Dollar auf 1.081 Dollar fallen. Wale sahen den Preisverfall als eine Gelegenheit, Ethereum zu kaufen. Diese Wal-Akkumulationen sind oft ein Indikator für die Erholung eines Vermögenswerts nach oben. Bei Ethereum, dessen Preis auf 1.081 Dollar fiel, sah es zunächst jedoch nicht so aus.

Jetzt wendet sich das Blatt, und Ethereum scheint an Aufwärtsdynamik zu gewinnen und in Richtung 1.350 Dollar zu steigen. Ethereum tradet bei 1.283 Dollar mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 6.205.108.773 Dollar.

