Bitcoin mit leichtem Aufwärtstrend, während Bitcoin BSC im PreSale durch die Decke geht

Die weltbekannte Kryptowährung Bitcoin hat kürzlich einen Preisanstieg von 1,44 % verzeichnet und hat dabei zwischenzeitlich die Marke von $27.200 überschritten, bevor sie wieder auf $26.950 zurückfiel. Interessanterweise erfolgte dieser Preisanstieg nur wenige Stunden nach der Bekanntgabe durch die japanische Großbank Nomura. Sie verkündete, dass ihre Krypto-Tochtergesellschaft einen neuen Adoptionsfonds für institutionelle Investoren einführen wird.

🏦 #Bitcoin received a boost to $27.2K after Japan's largest investment bank, #Nomura, launched an Adoption Fund for institutional investors. This is the latest in #crypto's efforts to increase exposure for interested parties beyond traditional traders. https://t.co/ylDEDG9ehY pic.twitter.com/qDau3TzlEB — Santiment (@santimentfeed) September 20, 2023

Bitcoin, das Flaggschiff unter den Kryptowährungen, zeigte eine deutliche Reaktion auf die Nachricht von Nomura, Japans führendem Investmentbanking-Giganten. Dieser neue “Adoptionsfonds” ist speziell für institutionelle Investoren zugeschnitten und markiert einen weiteren bedeutenden Schritt in den Bemühungen des Krypto-Sektors, seine Reichweite über die üblichen Anleger hinaus zu erweitern.

Der renommierte Kryptoanalyst Michael van de Poppe wies darauf hin, dass Bitcoin stabil über der Unterstützungsmarke von $26.700 liegt. Er prognostizierte, dass dieser positive Trend anhalten könnte und eine neue Preisspanne etabliert werden könnte.

#Bitcoin holds crucial level at $26,700-26,800 and rallies further. This is strong and looks like we've got a continuation of the uptrend here. New range established, new uptrend, new altcoins breaking out. pic.twitter.com/YzN5Fmdlp7 — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 19, 2023

Beginnt hier die Bitcoin-Hausse?

Während einer Hausse rückt normalerweise die erhöhte On-Chain-Aktivität in den Fokus. Dieses Phänomen tritt besonders dann in Erscheinung, wenn der monatliche Durchschnitt neu erstellter Wallets den jährlichen Durchschnitt übersteigt. Ein solches Szenario deutet auf robuste Netzwerkgrundlagen und eine steigende Nutzung von Bitcoin hin, wie der bekannte Kryptoanalyst Ali Martinez bemerkte.

Es ist bemerkenswert, dass trotz der stagnierenden Preise die On-Chain-Aktivität von Bitcoin wächst. Dies könnte darauf hinweisen, dass die Bitcoin-Hausse kurz davor steht, erneut Fahrt aufzunehmen.

Allerdings glauben einige Marktanalysten, dass Investoren möglicherweise noch eine letzte Gelegenheit bekommen könnten, ihre Bestände zu erhöhen, bevor die langanhaltende Hausse wieder einsetzt. Der Kryptoexperte Rekt Capital sagte, dass es keinen Zweifel gibt – Bitcoin befindet sich in einem frühen Hausse-Stadium. Langfristig sieht es bullish aus. Mittelfristig könnten wir in den nächsten 7 Monaten vielleicht noch eine bedeutende Korrektur erleben. Wenn sie eintritt, wäre es ihm zufolge jedoch klug, darauf vorbereitet zu sein. Rekt Capital fügte hinzu, dass der Bitcoin-Preis möglicherweise auf $29.000 ansteigen könnte, bevor es zu einer letzten Abwärtsbewegung kommt.

#BTC The Bearish Bitcoin Fractal assumes price could still rally to even as high as ~$29,000 before additional downside Key Technical Events • Overextension beyond Bull Market Support Band (yellow circle) possible but a failed retest of the Band as support post-breakout and… pic.twitter.com/dFgV1G5DAh — Rekt Capital (@rektcapital) September 18, 2023

Diese Bitcoin Alternative geht gerade im PreSale durch die Decke

In der ständig wachsenden Welt der Kryptowährungen ist es nicht immer leicht, den Überblick über die unzähligen neuen Angebote und Projekte zu behalten. Doch ab und zu schafft es eine bestimmte Kryptowährung, aus der Masse hervorzustechen und die Aufmerksamkeit der globalen Investorengemeinschaft auf sich zu ziehen. Eine solche Währung ist derzeit Bitcoin BSC, auch bekannt als $BTCBSC.

Der PreSale von Bitcoin BSC ist gerade in vollem Gange und die Zahlen sprechen Bände. In beeindruckender Geschwindigkeit hat der Coin bereits USDT in Höhe von $3.471.844,86 eingesammelt, wobei das Ziel bei $3.960.000 liegt. Das zeigt nicht nur das gewaltige Interesse an diesem Projekt, sondern auch das immense Vertrauen, das Investoren in dessen Zukunftsvision setzen. Bei einem aktuellen Preis von nur $0.99 pro BTCBSC zeigt sich, dass viele den intrinsischen Wert und das Potenzial dieses Coins erkennen.

Doch was genau macht Bitcoin BSC so besonders? Es ist nicht nur eine weitere Kopie des ursprünglichen Bitcoins. Bitcoin BSC stellt sich mit eigenen Zielen und Funktionen auf, die es sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Krypto-Enthusiasten attraktiv machen. Das Team hinter dem Projekt hat eine klare Vision und Strategie, wie sie ihren Coin in den Vordergrund der Kryptoszene bringen wollen. Und die bisherigen Ergebnisse des PreSales bestätigen, dass sie auf dem richtigen Weg sind.

Jetzt $BTCBSC kaufen