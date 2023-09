Krypto News: Altcoins am Abgrund! Top-Analyst sieht Billionen-Verluste und â€žKapitulationâ€œ â€“ kommt ein neuer Jahrhundert-Crash?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Einer der bekanntesten Analysten der Krypto-Branche warnt vor einem Altcoin-Absturz, von dem sich die meisten Assets nie mehr erholen werden. Stehen die Kryptowährungen vor einem neuen Jahrhundert-Crash?

Altcoin-Crash: Welche Coins bleiben verschont?

Tag für Tag verschlechtern sich die Aussichten auf den Krypto-Märkten, nur wenige Coins trotzen den aktuell schwierigen Marktbedingungen (siehe unten): Toncoin (TON) beispielsweise musste innerhalb der letzten sieben Tage fast 12% verlorengeben, THORChain (RUNE) fällt 11%, bei eCash (XEC) sind es 10,13%. Insgesamt konnte die globale Krypto-Marktkapitalisierung zwar 0,60% zulegen – die weiteren Aussichten sind aber bearish, glaubt beispielsweise der populäre Krypto-Analyst Benjamin Cowen.

In einer neuen Analyse widmet er sich den kurz- und mittelfristigen Prognosen für die meisten Altcoins, kommt dabei zu einem vernichtenden Fazit:

„Ich stimme zwar zu, dass der Altcoin-Markt als Ganzes irgendwann wieder steigen wird, aber es besteht eine gute Chance, dass viele der heutigen Altcoins nicht dazu gehören werden.“

Einige würden zwar „wahrscheinlich“ wieder steigen und „irgendwann“ neue Höchststände erreichen. Für zahlreiche Altcoins sagt Cowen allerdings ein langsames Sterben voraus – also einen kontinuierlichen Rückgang, bei dem die Coins neue Tiefststände aufsuchen, bis sie eines Tages nur noch einen Bruchteil ihres jetzigen Preises wert sind.

Cowen:

„Leider werden viele von ihnen wahrscheinlich keine neuen Höchststände erreichen.“

Cowen hält ein Szenario für wahrscheinlich, in dem die Marktkapitalisierung für Altcoins um mehr als 30 Milliarden Dollar fällt, bis eine Depressionsphase beginnt. Immerhin: Danach geht’s wieder aufwärts, so der Krypto-Stratege.

„Ich denke, was danach kommt, ist die Altcoin-Renaissance, aber die kommt erst, wenn die Fed umschwenkt, was mehr als wahrscheinlich ist. Ich glaube nicht, dass die Fed dieses Jahr umschwenken wird. Es besteht die Möglichkeit, dass sie in diesem Jahr umschwenkt, aber ich glaube einfach nicht, dass sie es tut.“

Wall Street Memes vor bullishem Börsen-Listing

Cowens Fazit: Altcoins werden zwar korrigieren, dann eine Weile stagieren – aller Voraussicht nach 2024 aber wieder explosiv pumpen. Das bedeutet: Genau jetzt könnte der optimale Zeitpunkt für ein Investment sein, da viele Coins preistechnisch bereits am Boden sind. Hier findest du die vollständige Analyse von Benjamin Cowen (auf englisch).

Tipp für Anleger: Mit einer bullishen Performance rechnen Analysten jetzt auch beim neuen Meme-Coin Wall Street Memes (WSM) – das Projekt hat gerade einen spektakulären Presale abgeschlossen, bei dem mehr als 25 Millionen Dollar eingenommen wurden. Nun stehen gleich mehrere Börsen-Listings an – unter anderem auf Top-Krypto-Börse OKX wird WSM gelistet.

🚨 Exclusive Listing Alert 🚨 $WSM @wallstmemes, a #memecoin from the Wall Street Memes community, is listed on #OKX! ▶ Deposits: OPEN 🟢

📈 $WSM/USDT Spot Trading: 10:00 am Sep 26 (UTC) — OKX (@okx) September 25, 2023

Wall Street Memes: 10x per Börsen-Listing?

Das ist bullish für den Coin, denn OKX gilt bezüglich Liquidität und Nutzerzahlen als zweitgrößte Börse der Welt. Sprich: Hier warten hunderttausende potenzielle Anleger auf Wall Street Memes (WSM). Und direkt danach beginnt das Trading auf dezentralen Börsen, sogenannten DEXs. Krypto-Influencer Jacob Bury spekuliert deshalb bereits: Kommt hier das nächste explodierende Krypto-Asset – á la Pepe Coin, Dogecoin oder Shiba Inu?

Hintergrund: Das Börsen-Listing gilt als wichtiger Meilenstein für Wall Street Memes (WSM) und seine wachsende Community von Krypto-Enthusiasten, die sich von den traditionellen Finanzmärkten abwenden. Es ist nicht nur ein Beweis für die starke Nachfrage nach WSM Coin, es unterstützt auch die Vision der Entwickler, eine neue Ära der Finanzdemokratie einzuläuten.

Trader wissen: Börsen-Listings verschaffen einem Projekt mit einem Schlag enorme Sichtbarkeit, gleichzeitig geht auch verstärkte Legitimität und Liquidität damit einher. Dogecoin und Shiba Inu Coin beispielsweise – Kryptowährungen mit einem ROI (Return On Investment) von 71.069% (DOGE) in Relation zum Allzeittief beziehungsweise 8.896.150% (SHIB) – konnten ebenfalls erst durch entsprechende Börsen-Listings zu ihren fulminanten Bull-Runs ansetzen.

Ob es auch bei Wall Street Memes (WSM) so kommt? Die Analysten von Crypto Pulse glauben schon: Sie stellen in einer neuen Wall-Street-Memes-Prognose eine Kurs-Explosion in Aussicht, bei der ein WSM-Investment in Höhe von 27 Dollar auf bis zu sage und schreibe 4,2 Millionen Dollar steigt! Wichtig aber: Investieren ist riskant. Wie immer gilt: DYOR – Do Your Own Research! Recherchiere ausführlich selbst, bevor du dich für oder gegen die Investition in eine neue Kryptowährung entscheidest – und investiere nur, was du auch bereit bist zu verlieren.

Zuletzt aktualisiert am 26. September 2023

