Kryptowährungen für den Bärenmarkt: Kommt jetzt die Stunde der PreSale-Coins?

Das Kryptouniversum kommt im Moment einfach nicht zur Ruhe. Erst erschütterten im vergangenen Jahr der Terra/Luna Crash und die Pleite der Kryptobörse FTX die Kryptowelt. Jetzt steht mit der Klage der SEC gegen die größte Kryptobörse Binance die nächste Krise vor der Tür. Dementsprechend gingen die Kurse von Bitcoin und Ethereum in den Keller. Der BTC fiel um 4,62 %, ETH um 3,4 %. Der Kurs für einen Bitcoin liegt im Moment bei rund 25.000 US-Dollar und der Kurs für einen ETH bei rund 1.800 US-Dollar.

Natürlich werden die Kryptowährungen nicht von der Bildfläche verschwinden. Dafür sind die digitalen Währungen schon zu sehr im Mainstream-Finanzmarkt verankert. Als alternative Anlage und Spekulationsobjekte sind Kryptos nun einmal beliebt. Aber es sieht im Moment ganz danach aus, dass sich der Kryptomarkt von bullish wieder zu bärisch dreht. Wobei solche Prognosen definitiv nicht in Stein gemeißelt sind. Kryptowährungen sind nun einmal volatil. Was man aber immer im Hinterkopf behalten sollte: Auf jeden Kryptowinter folgt auch immer ein Kryptofrühling – auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert. Es gibt allerdings Coins, die sich relativ unbeeindruckt von der Marktentwicklung zeigen. Darunter PreSale Coins – also Token, die noch nicht an den offiziellen Börsen gelistet sind.

Um diese Frage zu beantworten, muss man ein wenig in die Vergangenheit reisen. 2009 wurde mit dem Bitcoin die erste Kryptowährung gelauncht. Damals zu einem Ausgabepreis von 0,08 US-Dollar. Es dauerte einige Zeit, bis der Hype um den BTC begann, lange Zeit galt die digitale Währung eher als Spielerei für Nerds und Computerfreaks, aber als er dann begann, war er gewaltig. Das Ganze gipfelte dann im AllTime High im November 2021 in Höhe von rund 68.000 US-Dollar. Davon ist der Bitcoin momentan zwar weit entfernt, aber beim momentanen Kurs können sich Investoren der ersten Stunde, die ihre BTC gehodelt haben, immer noch über einen gewaltigen Gewinn freuen. Kein Wunder also, dass Anleger immer auf der Suche nach einem neuen Bitcoin sind – und genau hier liegt das Potenzial der PreSale Coins.

Krypto-Projekte und Web3 Start-ups veranstalten sehr oft sogenannte PreSales (also Vorverkäufe) bevor die Coins in den Public Sale gehen, sprich bevor sie an einer der oder im Idealfall an mehreren Kryptobörsen gelistet werden. Im PreSale können die Coins zu einem günstigeren „Einstiegspreis“ von den Anlegern beziehungsweise von den Investoren gekauft werden. Ziel eines solchen Vorverkaufs ist es, Raising-Capital für das Projekt zu genieren. Viele der neuen Kryptoprojekte bedienen Trendthemen, beispielsweise Ökothemen wie das Recycle-to-Earn Projekt Ecoterra oder Freelance-Arbeit wie DeeLance.

