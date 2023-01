Neue umweltfreundliche Kryptowährung könnte 60x wert sein bis 2025

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Nachhaltigkeit und Kryptos – geht das? Bereits letztes Jahr konnte die Krypto-Branche an ihrem Image als Umweltsünder rütteln: Durch die Umstellung von Ethereums Konsensmechanismus von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake sank hier der Stromverbrauch um ein Vielfaches. Da immer noch die Mehrheit der Smart Contracts auf Ethereum basiert, hatte dies einen weiterführenden Effekt auf viele andere Ethereum-basierte Projekte.

Doch nun geht es weiter mit der grünen Revolution: C+Charge ist ein neues Blockchain-basiertes Protokoll, dass ein komplettes Ökosystem rund um das Nutzen und Laden von Elektrofahrzeugen aufbauen möchte. Dafür sollen die Nutzer unter anderem für das Laden ihrer Autos belohnt werden und haben außerdem die Chance, CO₂-Gutschriften zu verdienen. Da dem Markt für CO₂-Gutschriften ein immenses Potential prognostiziert wird, könnte C+Charge davon in Zukunft profitieren.

Dieses neue Krypto-Projekt ist nun mit Schwung in den Vorverkauf gestartet und wartet noch auf weitere interessierte Investoren, die an das neue Projekt glauben.

C+Charge als neues, grünes Krypto-Projekt

Die Nutzung von Elektrofahrzeugen hat in den letzten Jahren weltweit stark zugenommen. In Zukunft wird dieses Marktsegment noch weiter wachsen: Ab 2035 dürfen in der EU keine Verbrenner-Pkw mehr neu zugelassen werden. Auch außerhalb der EU planen viele Länder, spätestens 2030 Neuzulassungen nur noch für E-Autos zu vergeben.

Damit werden Unternehmen wie Telsa und Rivian, aber auch chinesische Autohersteller wie NIO und BYD immer bedeutungsvoller.

Was bisher noch fehlt: Die dazu passende Lade-Infrastruktur. Hier möchte sich C+Charge einbringen – und unter anderem das Konzept der Kohlenstoffgutschriften für Privatpersonen zugänglich machen.

So funktioniert C+Charge

Ziel von C+Charge ist es, ein robustes Peer-to-Peer Zahlungssystem für die Ladestationen von E-Autos aufzubauen. Dieses wiederum wird auf der Blockchain basieren: Bei der Registrierung erhalten die Nutzer ihr eigenes elektronisches Wallet und können mit diesem weltweit an C+Charge Ladestationen zahlen.

Das Zahlungssystem wird dabei durch den projekt-eigenen Utility Token, CCHG, betrieben. Wird dieser in Kombination mit dem C+Charge Wallet für die Zahlungen verwendet entfällt für die Betreiber der Ladestation die Notwendigkeit, ein Kassensystem zu nutzen. Sie können also mit einer erheblichen Kosteneinsparung rechnen.

Durch die Nutzung der Blockchain haben Anbieter wie Kunden gleichermaßen den Bonus der Transparenz und Nachvollziehbarkeit: Denn fehlende Standardpreise sind in dieser Branche ein großes Problem, dem sich C+Charge annehmen möchte. Der Betrieb auf der Blockchain gewährleistet Vertrauen und Überprüfbarkeit bei der Preisgestaltung.

So erhalten die Nutzer Kohlenstoffgutschriften

Bisher ist der Markt für Kohlenstoffgutschriften ausschließlich für große Unternehmen zugänglich – diese sollen so dazu animiert werden, ihren CO₂-Ausstoß zu verkleinern. C+Charge möchte diesen Markt auch für Einzelpersonen zugänglich machen.

Möglich wird dies durch die Nutzung der Blockchain beim Ladevorgang: Bei jeder Transaktion innerhalb des C+Charge Systems verdienen die Fahrer Kohlenstoffgutschriften. Diese werden innerhalb der C+Charge App gespeichert. So bietet das Projekt einen weiteren Anreiz für die Nutzung und das Aufladen von Elektrofahrzeugen bieten.

Für die technische Umsetzung hat C+Charge eine Partnerschaft mit Flowcarbon abgeschlossen. Das heißt, die Nutzer erhalten tokenisierte Kohlenstoffgutschriften in Form von Flowcarbons Goodness Nature Token (GNT).

100% verifiziert und sicher

C+Charge wurde von SolidProof vollständig geprüft: Dabei hat der Smart Contract des Token eine vollständige Sicherheitsprüfung bestanden, bei der keine größeren Schwachstellen gefunden wurden. Zudem hat das komplette Team den KYC-Prozess von Coinsniper durchlaufen und wurde durch diesen verifiziert.

Alles über den CCHG Token

Der native Token des Projekts ist der CCHG Token, basierend auf der Binance Smart Chain. An den von CCHG verwalteten Ladestationen kann er als Zahlungsmittel verwendet werden – hierfür erhalten die Nutzer dann einen Rabatt. Auch die Rewards des Projekts werden in CCHG Token ausgezahlt.

Der Token ist deflationär konzipiert: Das bedeutet in diesem Fall, dass alle Token, die zur Zahlung verwendet werden, anschließend verbrannt werden.

Außerdem gehört zum C+Charge Projekt eine mobile App, auf der die Benutzer ihr CCHG-Guthaben immer im Blick haben. Sie wird zur zentralen Plattform für alle Bedürfnisse der Auto-Besitzer. Denn neben der Verwaltung von Zahlungen wird die App auch alles rund um den Ladevorgang verwalten. Dazu gehören die folgenden Funktionen:

Die Verfolgung von Emissionsgutschriften

Zahlungsoptionen für die Ladestationen

Suchfunktion für Ladestationen in der Nähe

Angabe zur benötigten Wartezeit an der Ladestation in Echtzeit

Die aktuelle Preise für Ladestationen

Somit haben die Benutzer mit der C+Charge App alle ihre Bedürfnisse immer auf einen Blick.

Die Tokenomics von C+Charge

Insgesamt wird es 1 Milliarde CCHG Token geben. Innerhalb des Ökosystems werden diese wie folgt verteilt:

40% der Token sind für den öffentlichen Verkauf vorgesehen.

15% dienen als Reserve innerhalb des C+Charge Ökosystems.

10% werden im Rahmen von Staking, Airdrops und Giveaways an die Community verteilt.

8% sind als Liquidität für Exchange Listings vorgesehen.

7,5% werden für Partner

Sowie 5% für die Gründer und das Team verwendet.

5% stehen in einem privaten Verkauf zur Verfügung.

5% werden für Umweltschutz und wohltätige Zwecke eingesetzt.

2,5% erhalten die Berater zugewiesen.

2% werden in einem Angel Sale, also Verkauf an Investoren, vergeben.

C+Charge Vorverkauf: Das musst du wissen!

Momentan haben die Käufer noch die Möglichkeit, die Token zum günstigen Einstiegspreis von 0,013 US-Dollar zu kaufen. Diese Chance wurde bereits umfassend genutzt: Innerhalb von kürzester Zeit konnte das Projekt innerhalb des Vorverkaufs 417.372,59 US-Dollar einnehmen.

Momentan befinden wir uns in der ersten Phase des Vorverkaufs. Im weiteren Verlauf des Vorverkaufs wird der Preis der Token Stück für Stück ansteigen. Die folgenden Vorverkaufsphasen sind noch geplant:

Phase Preis % der Token Anzahl an Token Phase 1 $0,013 40% 160.000.000 Phase 2 $0,0165 30% 120.000.000 Phase 3 $0,020 20% 80.000.000 Phase 4 $0,0235 10% 40.000.000

CCHG Token in 3 einfachen Schritten kaufen

Du möchtest dir den spannenden neuen Token noch im Vorverkauf sichern und dabei vom günstigen Einstiegspreis profitieren? Hier erfährst du, wie dir das in drei einfachen Schritten gelingt.

Schritt 1: Wallet mit USDT oder BNB aufladen

Der Kauf des CCHG Token wird in USDT oder BNB abgewickelt. Daher musst du zu Beginn sicherstellen, dass du ausreichend dieser Token in deinem Krypto-Wallet hast.

Schritt 2: Wallet mit Vorverkaufs-Seite verbinden

Auf der Website des Projekts kann nicht nur aktuelle Stand eingesehen werden, auch der Kauf selbst wird über sie abgewickelt. Dafür wird das eigene Krypto-Wallet über den Button „Wallet verbinden“ mit der C+Charge Website verbunden.

Schritt 3: CCHG kaufen

Im nächsten Schritt kann man die gewünschte Menge an CCHG Token in die Eingabemaske eingeben. Diese werden dann im Tausch gegen USDT oder BNB gekauft. An das eigene Wallet übertragen werden sie allerdings erst nach Ende des Vorverkaufs, über den Button „Claim Token“.

Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2023

