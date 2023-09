US-Regierung verkauft ihre Bitcoins – kommt jetzt der nächste Kursabsturz? Ist Bitcoin BSC die bessere Alternative?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Die Bitcoin-Kursflaute könnte sich noch verschlimmern. Es kursieren Gerüchte, dass die US-Regierung ihren Bestand von 210.000 Coins verkaufen könnte. Das könnte allerdings Bitcoin-Alternativen wie Bitcoin BSC in die Karten spielen.

Die US-Regierung ist der größte staatliche Bitcoin-Besitzer weltweit. Laut der Daten- und Analyseseite Glassnode hält die US-Regierung 210.429 BTC.

Anders ausgedrückt: Das Guthaben der Regierung macht fast 1 % des Token-Angebots aus. Bedenkt man allerdings, dass der zirkulierende Bestand 19.495.404 beträgt, abzüglich der 4 Millionen Bitcoin, die schätzungsweise “verloren” gegangen sind, hält die US-Regierung 1,35 % der derzeit auf dem Markt verfügbaren Münzen.

Glassnode schätzt, dass die verlorenen und gehodleten Coind zusammen mehr als 7,87 Millionen BTC ausmachen. Die Berechnung ergibt sich daraus, dass Glassnode die “Liveliness” (Verhältnis der gespeicherten Coindaten zu den geschaffenen Coins) von 1 abzieht und das Ergebnis mit dem zirkulierenden Angebot multipliziert.

Das entspricht 11,62 Bitcoin, die effektiv für den Handel zur Verfügung stehen, was den Anteil der US-Regierung am gesamten effektiv zirkulierenden Angebot auf 1,8 % erhöht.

Könnte der Bitcoin-Kurs erneut um 10 % fallen, wie im März 2023?

Wie auch immer man es betrachtet, die US-Regierung hat genug Bitcoin im Besitz, um den Kurs dramatisch zu bewegen, sollte sie sich entscheiden zu verkaufen. Die Bestände der US-Regierung sind allerdings seit April 2022 nicht mehr unter 200.000 gefallen. Die letzten Verkäufe fanden im März und Juli statt. Beide Transaktionen standen im Zusammenhang mit dem Bitcoin-Bestand, der übernommen wurde, als der von Ross Ulbricht betriebene Darkweb-Marktplatz Silk Road vom FBI zerschlagen wurde.

Am 8. März lag der Bitcoin-Kurs bei 22.216 US-Dollar, als die Sicherheitsfirma Peckshield feststellte, dass Bitcoins der Regierung in Bewegung geraten waren, wobei mindestens eine Transaktion zu einer Coinbase-Wallet zurückverfolgt werden konnte. Zwei Tage später, am 10. März, war der Bitcoin-Kurs um fast 10 % auf 20.187 US-Dollar gefallen. Für diejenigen, die sich dafür interessieren: Hier können Sie die Verkäufe von Wallets des US-Justizministeriums verfolgen: https://www.blockchain.com/explorer/addresses/btc/bc1qmxjefnuy06v345v6vhwpwt05dztztmx4g3y7wp

Weitere große staatliche Bitcoin-Besitzer sind China, die Ukraine, El Salvador, Finnland und Georgien.

Hodelt die US-Regierung Bitcoin, weil sie auf eine Kursexplosion wartet?

Es gibt natürlich auch eine gegenteilige Lesart der Situation. Die relative Untätigkeit der US-Regierung beim Abbau ihrer Bitcoin-Bestände könnte auch als Zeichen dafür interpretiert werden, dass sie zu einem Hodler wird. Wenn diese Einschätzung richtig wäre, dann wäre das massiv bullisch für Bitcoin. Bitcoin mittel- bis langfristig zu halten, deutet darauf hin, dass der Hodler erwartet, dass der Preis in Zukunft steigen wird.

Ein Anleger, der seine Sorgfaltspflicht erfüllt, sollte jedoch alle Optionen in Betracht ziehen. Wir kennen die Haltung der US-Regierungsbehörden gegenüber Bitcoin. Wir können wahrscheinlich davon ausgehen, dass die nicht unbedingt der Meinung sind, dass BTC eine Anlageklasse ist, die eine Regierung halten sollte. Vermutlich glaubt die Regierung nicht einmal, dass es sich um eine Anlageklasse handelt. Sollte dies der Konsens sein, ist es sehr wahrscheinlich, dass die USA auf den richtigen Zeitpunkt für den Verkauf warten – und das könnte eher früher als später sein. Mit dieser Schlussfolgerung im Hinterkopf könnte es ratsam sein, sich nach einigen Bitcoin-Alternativen umzusehen.

Beste Bitcoin-Alternative – Bitcoin BSC (BTCBSC)

Ganz oben auf der Beobachtungsliste sollte Bitcoin BSC stehen, der sich selbst als “Bitcoin on BNB Smart Chain” bezeichnet. Das “stake-to-earn”-Projekt hat mittlerweile 5 Millionen US-Dollar eingesammelt. Damit ist das Ende des PreSales nur noch 1 Million entfernt. Wie Bitcoin verfügt auch BTCBSC über einen Gesamtbestand von nur 21 Millionen Token. Bitcoin BSC dreht die Uhr zurück auf April 2011, als der Bitcoin noch 0,99 US-Dollar kostete. In den letzten 24 Stunden wurden rund 500.000 Dollar eingesammelt und die Zahl der Early-Bird Investoren steigt weiter. Dieses Tempo wird sich noch erhöhen, wenn sich der PreSale der Ziellinie nähert und das könnte schon in wenigen Tagen sein.

103 %APY durch Bitcoin BSC Staking

Das Interesse an dem Token wird noch durch die Möglichkeit des Stakings gesteigert. Kaufen und staken Sie noch heute und Sie können eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 103 % verdienen. Bislang wurden 2.539.568 BTCBSC-Token in den Staking Smart-Contract eingezahlt. Auf dem Echtzeit-Dashboard können Sie verfolgen, wie viele Token-Inhaber ihre Coins bereits gestaked haben.

Das bedeutet, dass die Hälfte der verkauften BTCBSC-Token bereits gesperrt wurden. Das Schöne daran ist, dass neue und bestehende Token-Besitzer bei dem Listing des Coins die Gewissheit haben, dass jeder Verkaufsdruck, der entstehen könnte, durch den Anteil der gesperrten Coins begrenzt wird.

Ein weiterer Pluspunkt ist, dass die Smart Contracts des Projekts geprüft werden und das Team garantiert, dass die Liquidität für das Handelspaar gesichert ist, wenn es an dezentralen Börsen gelistet wird. Die vorgeminten BTCBSC-Token werden mit einer Rate von 0,25 BTCBSC pro Block in einem Emissionsplan freigegeben, der Bitcoin kopiert, indem er die Uhr bis 2011 zurückdreht. Die Belohnungen für den Einsatz werden alle 10 Minuten in BTCBSC ausgezahlt, ähnlich wie bei der Bitcoin-Blockchain, aber mit einer Rate von 0,25 pro Bitcoin BSC-Block. Um während des PreSales gleich staken zu können, müssen Sie Ihre Token mit BNB bezahlen. Um über die neuesten Entwicklungen und Preismeilensteine auf dem Laufenden zu bleiben, sollten potenzielle Käufer regelmäßig auf der Website vorbeischauen, dem X-Konto (früher Twitter) von Bitcoin BSC folgen und der Telegram-Gruppe beitreten.

Bitcoin BSC ist Vorreiter in Sachen Staking der “Version 2 Coins”

Bitcoin BSC ist Teil eines neuen Trends, bei dem derivative Klonmünzen das Thema “Version 2.0” und Staking nutzen. Da BTCBSC auf der BNB Smart Chain läuft, müssen Sie mit BNB oder USDT BEP-20 kaufen, wenn Sie das Staking noch während des Vorverkaufs starten möchten. Die gestakten BTCBSC haben eine siebentägige Auszahlungssperre, nach der die Token jederzeit ausgezahlt werden können. Diejenigen, die mit dem Staking beginnen, nachdem BTCBSC an dezentralen Börsen gelistet ist, können ihre Token unabhängig davon einsetzen, ob sie mit BNB oder ETH gekauft haben.

Bitcoin BSC sticht aus dem überfüllten “Version 2”-Raum heraus, in dem Meme Coin Version 2-Klone wie Pepe 2.0, Dogecoin 2.0, Shiba Inu 2.0 oder sogar Bitcoin 2.0 herumschwirren, die alle keinen Nutzwert haben. Eine relativ kleine Allokation in Bitcoin BSC könnte zu einem 5- oder sogar 100-fachen Gewinn führen, wenn wir in den Halbierungszyklus eintreten. Damit können auch lebensverändernde Renditen ins Spiel kommen.

Exploring the benefit of #BitcoinBSC on the BNB Smart Chain! 🌐 Built on #Ethereum's secure code, it offers robust security and smart contract capabilities, making it a game-changer for the #CryptoCommunity. 🔒 #BNBSmartChain pic.twitter.com/eulGIV9x89 — Bitcoinbsc (@Bitcoinbsctoken) September 25, 2023

Der in den USA ansässige, auf Kryptowährungen spezialisierte Hedgefonds Pantera Capital prognostiziert, dass der nächste Zyklus Bitcoin auf $147.000 treiben könnte. Die Halbierung der Bitcoin-Blockbelohnungen findet alle vier Jahre statt und hat immer einen Aufwärtstrend für die führende Kryptowährung eingeläutet. Das könnte sich auch auf Bitcoin-Derivat-Münzen wie Bitcoin BSC positiv auswirken.

Joe Parys Krypto-YouTube-Kanal mit über 300.000 Abonnenten tippt auf BTCBSC als eine von fünf Bitcoin-Alternativen, die eine Preisexplosion erleben könnten.

Ein anderer Krypto-YouTube-Analyst hat 840 US-Dollar in BTCBSC investiert, angezogen von der APY und dem Potenzial des Token-Preisanstiegs.

Für No Bs Crypto mit 33.000 Abonnenten ist Bitcoin BSC ein “Must-Buy-Altcoin”, weil er der nächste Bitcoin sein könnte.

Die Berichterstattung auf führenden Krypto-Websites hat dazu beigetragen, die Nachricht zu verbreiten, darunter unter anderem Yahoo Finance, Cointelegraph, Bitcoinist, CryptoPotato, The Coin Republic und FXStreet.

Krypto-Beobachter sind mittlerweile auch auf Bitcoin BSC aufmerksam geworden, aber noch ist Zeit, den Token im PreSale zu kaufen. Verbinden Sie Ihr Wallet mit der Website bitcoinbsc.io, um BTCBSC mit BNB, ETH oder USDT zu kaufen. Der Mindestkaufbetrag beträgt 10 US-Dollar.

Zuletzt aktualisiert am 25. September 2023

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.