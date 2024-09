1.856% in 48 Stunden: NEIRO triumphiert nach Binance-Listing – Folgt Pepe Unchained?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Pepe Unchained (PEPU) setzt seine Erfolgsgeschichte fort. Mehr als 13,6 Millionen Dollar hat das Meme-Coin Projekt mit seinem Fundraising eingesammelt.

Der Zufluss von frischem Kapital in den letzten Tagen hat den neuen Pepe näher an seinen Meilenstein von 14 Millionen US-Dollar gebracht, zeitgleich mit dem Meme-Coin-Listing-Rausch von Binance, der First Neiro On Ethereum (NEIRO) an die Spitze der Meme-Coin-Charts katapultierte. Der Token erreichte einen bemerkenswerten Anstieg von 1.856 Prozent in nur 48 Stunden. Wie NEIRO hat auch Pepe Unchained das Potenzial zu explodieren. Wenn PEPU es auf die Spot-Liste von Binance schafft, könnte sein aktueller Preis von 0,00981 US-Dollar einen Logenplatz für einen potenziellen Mondflug bieten. Vor zwei Tagen war NEIRO genau wie PEPU, bis Binance den Coin zum Star machte.

Hier geht es zu Pepe Unchained

NEIRO war wie PEPU

An dem Presale Erfolg von Pepe Unchained ist die schnell wachsende Community nicht ganz unschuldig. Seit dem Start des ICO im Juni ist diese enorm gewachsen.

Auf X hat Pepe Unchained täglich rund 15.400 Follower gesammelt und nähert sich damit langsam, aber sicher den 45.000 Followern des Vorgängers Pepe (PEPE) an.

Die Unterstützung der Community liegt vor allem an der Mission von Pepe Unchained, allen Anlegern den Besitz von Pepe zugänglich zu machen. Als PEPE sich seinem Allzeithoch näherte, wurden viele Kleinanleger aufgrund der hohen Gasgebühren ausgebootet.

Pepe Unchained — Groundbreaking Layer 2 Blockchain technology. Welcome to the future of meme coins. 🐸 pic.twitter.com/iC9b6YSynT — Pepe Unchained (@pepe_unchained) September 6, 2024

Pepe Unchained geht dieses Problem mit einer eigenen Layer-2-Lösung auf Ethereum an, wodurch die Gaspreise gesenkt und die Transaktionsgeschwindigkeit um das Hundertfache erhöht werden. Diese Innovation schafft auch die Möglichkeit, Token mit dem unverwechselbaren Pepe-Meme-Coin-Charme zu kreieren.

Aus diesen Gründen ist es durchaus möglich, dass Binance PEPU wie NEIRO in die Höhe schießen lässt, wenn der Coin an der Börse gelistet wird. Erinnern wir uns: NEIRO war ein Meme-Coin mit einer Marktkapitalisierung von 15 Millionen Dollar, der still und leise an Zugkraft gewann, bis Binance ihn notierte und ihn auf eine Marktkapitalisierung von über 150 Millionen Dollar katapultierte – über Nacht.

Pepe Unchained baut derzeit eine lebhafte Community auf und bereitet sich darauf vor, seine eigene Blockchain einzuführen und mit den ersten Börsennotierungen live zu gehen. Es ist gut möglich, dass das Listing-Team von Binance aufgrund des eingesammelten Kapitals bereits Wind von dem Projekt bekommen hat.

Wenn PEPU an der größten Börse der Welt gelistet wird und den NEIRO macht, könnten Investoren, die sich die Token jetzt zum aktuellen Preis sichern, ihre Investition von 1.000 US-Dollar auf 18.560 US-Dollar anwachsen sehen.

Pepe wird im Jahr 2025 dominieren und PEPU ist der Einstieg

Meme-Coins haben im Jahr 2024 bereits eine wichtige Marke gesetzt, indem sie die Krypto-Narrative dominierten und zeitweise die Marktkapitalisierung von 60 Milliarden US-Dollar überschritten. Diese Art von Token, die ursprünglich als Parodie auf Bitcoin (BTC) eingeführt wurde, hat sich inzwischen fest in der Branche etabliert und die Aufmerksamkeit von Krypto-Investoren auf sich gezogen. Obwohl sie nicht gerade für ihre Nützlichkeit bekannt sind, führen Newcomer wie PEPU, der seine eigene Blockchain im Gepäck hat, eine neue Klasse von Meme-Münzen an, die den nächsten Meme-Coin-Superzyklus antreiben werden.

Pepe Unchained, ein Token mit dem Thema Pepe, hat seine eigenen exklusiven Vorteile. Contessoto – bekannt als der SlumDOGE-Millionär auf X – glaubt, dass er im Jahr 2025 von der Pepe-Story profitieren kann.

The 2 Biggest Meme Narratives for 2025 I strongly believe the memecoin bullrun in 2025 will be based around 2 main meme universes. Pay attention 👇🏼 1. The most popular of the 2 in my opinion being anything involving $PEPE Pretty much the “PEPEVERSE” if you will This… — SlumDOGE Millionaire (@ProTheDoge) September 16, 2024

Der Krypto-Influencer mit über 339.000 Followern auf X glaubt, dass sich die Krypto-Geschichte um alles drehen wird, was mit Pepe zu tun hat, wenn die Bullen nächstes Jahr wieder aufwachen. Wenn Sie also Ihre Chance bei PEPE verpasst haben, bietet Ihnen PEPU die Möglichkeit, ähnliche Gewinne zu erzielen – und vielleicht sogar zu übertreffen.

Der Weg von Pepe Unchained zu 15 Millionen Dollar

Pepe Unchained nähert sich mit großen Schritten der 15-Millionen-Dollar-Marke, die spätestens nächste Woche erreicht sein sollte. Mit derzeit 13,6 Millionen Dollar könnte die 14-Millionen-Dollar-Marke noch vor Ende der Woche überschritten werden, was den Start von Pepe Unchained Layer 2 noch näher rücken ließe.

Für diejenigen, die Pepe Unchained in ihr Portfolio aufnehmen möchten, bietet die offizielle Website eine einfache Möglichkeit, ein Wallet zu verbinden und PEPU mit ETH, USDT oder BNB zu kaufen. Zahlungen per Kreditkarte werden ebenfalls akzeptiert.

Investoren können mit Vertrauen kaufen, da Coinsult und SolidProof den Smart Contract von Pepe Unchained gründlich getestet und keine kritischen Probleme gefunden haben. Treten Sie der Pepe Unchained-Community auf X und Telegram bei, um über die neuesten Nachrichten und Entwicklungen rund um Pepe Unchained informiert zu werden.

Zuletzt aktualisiert am 19. September 2024

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.