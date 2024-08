Altcoin Season erwartet! Was Anleger beachten sollten

In diesem Zyklus ist scheinbar nichts so, wie erwartet. Am Kryptomarkt spricht man immer wieder von 4-Jahres-Zyklen, da das Bitcoin Halving alle 4 Jahre durchgeführt wird und bisher immer eine Rallye ausgelöst hat. Auch für dieses Jahr hat man wieder einen Bullrun nach dem Halving erwartet. Bisher fällt der Kurs aber seit die Halbierung der Blockbelohnungen durchgeführt wurde. Auch nach der Markteinführung der Ethereum ETFs hat man sich eine Kursexplosion bei ETH und vielen Altcoins erwartet. In Wahrheit ist der Kurs seitdem aber eingebrochen. Analysten zufolge soll die Altcoin Season nun aber doch bald starten. Dabei gibt es aber einiges zu beachten.

Die Rallye am Kryptomarkt ist in verschiedene Phasen aufgeteilt. So gibt es eine Phase, in der der Bitcoin-Kurs stärker steigt als die meisten anderen Kryptowährungen (Altcoins). Wenn die Bitcoin-Dominanz ihren Höhepunkt erreicht hat, wird Kapital oft umverteilt und Anleger setzen vermehrt auf Altcoin, die dann auch deutlich besser performen können als Bitcoin. Genau diese Phase erwartet der Analyst Michael van de Poppe nun.

The #Altcoin market capitalization is down 60% from the ATH, while Bitcoin is only down 15%.

Lots of upside for altcoins still to come. pic.twitter.com/agz2iWI9Ki

