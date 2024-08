Analyst glaubt, dass Meme-Coin-Bullrun kommt – Doge bei 2 US-Dollar? PlayDoge nähert sich 6 Millionen US-Dollar

PlayDoge ($PLAY), dessen ICO inzwischen fast 6 Millionen Dollar erreicht hat, beweist damit eindrucksvoll, dass der aktuelle Marktrückgang nur ein kleiner Ausrutscher in der diesjährigen Hausse ist.

Der neue Meme-Coin verzaubert die Krypto-Welt. Ein Highlight ist die bevorstehende Einführung der Krypto-Version des 90er-Jahre-Klassikers Tamagotchi. Sobald das Spiel live geht, können Sie einen “Doge” in Ihrer Wallet haben und mit Ihrem virtuellen Shiba Inu Haustier auf Ihrem Mobilgerät interagieren. Der Vorgänger von PlayDoge, Dogecoin ($DOGE), wird die 2-Dollar-Marke erreichen, da sich der Megahype der Meme-Coins fortsetzt. Das prognostiziert zumindest ein bekannter Analyst. Dank der Play-to-Earn Utility wird PlayDoge von diesem Trend profitieren, denn der Token bietet damit mehr als der durchschnittliche Meme-Coin. Early Bird Investoren können den $PLAY-Token momentan zum Vorverkaufspreis von 0,00527 US-Dollar kaufen.

Der Analyst und Mitbegründer von LedgArt, Kaleo, teilte auf X seine Prognose, dass Dogecoin ($DOGE) in den kommenden Monaten zwischen 1 und 2 US-Dollar erreichen könnte. Kaleo merkte an, dass Dogecoin dazu neigt, die meiste Zeit seitwärts zu tendieren. Allerdings kann es zu massiven Preissprüngen kommen, die typischerweise acht bis neun Monate nach der Halbierung von Bitcoin ($BTC) auftreten.

For those of you who say DOGE is boring – for the most part, you’re right.

It’s spent ~9.5 years of its existence trending sideways or down. The other 1 year? It had one run that pumped ~6000% from the lows and another that pumped more than 30,000%.

