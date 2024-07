Bitcoin bei 49 Millionen Dollar? Michael Saylor mit bullisher Prognose

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Die Bitcoin 2024 Konferenz in Nashville findet derzeit statt und hat so einiges zu bieten. Prominente Speaker wie Robert F. Kennedy Jr., Edward Snowden oder Cathie Wood versetzen das Publikum in bullishe Stimmung. Donald Trump dürfte wohl der einflussreichste Redner auf der Veranstaltung sein. Aber auch der gern gesehene CEO von MicroStrategy, Michael Saylor, hat gestern auf der Bühne seine Einschätzung zur Zukunft von Bitcoin preisgegeben. Seine Prognose könnte kaum bullisher sein.

49 Millionen Dollar im Bull Case

Analysten, die versuchen, die zukünftige Kursentwicklung von Bitcoin vorherzusagen, sprechen gerne von 3 möglichen Szenarien. Demnach gibt es auch in Saylors Version einen Base Case, ein bearishes und ein bullishes Szenario. Das bullishe Szenario ist unglaublich. Demnach soll ein Bitcoin bis zum Jahr 2045 49 Millionen Dollar kosten.

Saylor has spoken. You are not bullish enough. pic.twitter.com/Yhw92crtqj — Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) July 26, 2024

Auch im bearishen Szenario geht Saylor bis 2045 von einem Bitcoin-Preis von 3 Millionen Dollar aus. Im Base Case, also dem Szenario, das er für das Wahrscheinlichste hält, soll die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung bei 13 Millionen Dollar stehen.

JUST IN: Michael Saylor says his bull case for #Bitcoin is $49 million by 2045 pic.twitter.com/9QqQfaNUzp — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) July 26, 2024

Mit einem Blick auf die Marktkapitalisierung wird nochmal deutlicher, wie bullish die Kursziele tatsächlich sind. Im bearishen Fall wäre Bitcoin schon 68 Billionen Dollar wert, während es im Base Case 280 Billionen Dollar wären. Im bullishen Szenario würde die Marktkapitalisierung von Bitcoin bei über einer Billiarde Dollar liegen.

Millionen Dollar Prognosen immer häufiger

Man könnte natürlich einfach sagen, dass Michael Saylor abgedriftet ist und sich einfach zu viel erwartet, da sein Unternehmen über 200.000 Bitcoin hält und er einfach auf das Beste hofft. Mit seinen bullishen Prognosen ist er aber längst nicht mehr allein. Erst kürzlich hat der Vermögensverwalter VanEck einen Bericht veröffentlicht, laut dem Bitcoin bis 2050 bei 2,9 Millionen Dollar notieren soll.

Saylor spricht in seiner Rede auch davon, dass man bis zum Jahr 2045 grundsätzlich mehr Billionen Dollar Unternehmen als heute sehen wird, da er davon ausgeht, dass KI eine große Rolle spielen wird und manche Unternehmen Milliarden von Dollar umsetzen werden, ohne einen einzigen Mitarbeiter angestellt zu haben.

Auch mit dieser Ansicht ist Saylor nicht alleine. Dass künstliche Intelligenz in Zukunft noch eine zentrale Rolle spielen wird, glauben auch viele andere Experten. Das zeigt sich neben dem Erfolg von Nvidia auch bereits am Kryptomarkt, da KI-Coins hier bereits eine extrem starke Performance hinter sich haben und auch in Zukunft noch zu den großen Gewinnern gehören könnten. Ein Coin, der von dieser Entwicklung derzeit stark profitiert, ist WienerAI ($WAI).

WienerAI profitiert vom KI-Hype

Meme Coins und KI-Coins haben in diesem Jahr bereits zu den gewinnbringendsten Kryptowährungen überhaupt gehört. Mit WienerAI ($WAI) kommt ein Projekt auf, das beide Bereiche in einem Coin vereint und dadurch erfolgreich sein könnte. Das sehen offenbar auch zahlreiche Investoren so. Die $WAI-Token sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und schon in dieser frühen Phase haben Investoren Token im Wert von über 8 Millionen Dollar gekauft. Daher vermuten Analysten, dass der Kurs nach dem Listing an den Kryptobörsen durch die Decke gehen könnte.



($WAI Initial Coin Offering – Quelle: WienerAI Website)

WienerAI ($WAI) liefert einen eigenen Trading Bot, der ohne hohe Gebühren auskommt und Nutzer vor MEV Bots schützt. Auch ein KI-erweitertes Trading Interface soll gelauncht werden, das Nutzern dabei helfen soll, bessere Entscheidungen zu treffen. Setzen sich die Features durch, dürfte es wohl nicht lange dauern, bis der $WAI-Kurs nach dem Listing an den Börsen steigt. Investoren, die noch während des ICOs einsteigen wollen, sollten sich allerdings beeilen, da der Vorverkauf schon in 4 Tagen endet. Danach wird der Preis durch Angebot und Nachfrage an den Börsen bestimmt, wodurch der Einstieg schnell deutlich teurer werden könnte.

Zuletzt aktualisiert am 27. Juli 2024

