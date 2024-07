Vermögensverwalter VanEck mit Bitcoin-Kursziel von 2,9 Millionen Dollar – Jetzt kaufen?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Seit Monaten warten Analysten nun darauf, dass sich ihre bullishen Bitcoin-Prognosen bestätigen und die große Rallye losgeht. Kursziele von 100.000 – 150.000 Dollar stehen für dieses Jahr im Raum und in Zukunft soll es noch deutlich mehr sein. Anleger sollten allerdings vorsichtig sein. Manche “Analysen” von “Experten” bestehen nur daraus, sich die letzten Halving-Rallyes anzuschauen und deshalb davon auszugehen, dass der Kurs auch in Zukunft nach jedem Halving explodieren wird. Andere dagegen – wie der Vermögensverwalter VanEck – versuchen, ihre Prognosen zu begründen.

2,9 Millionen Dollar bis 2050

Natürlich ist es leicht, eine Prognose für einen Vermögenswert abzugeben, die so weit in der Zukunft liegt, dass einen am Ende niemand dafür festnageln wird, dass man vor 26 Jahren etwas anderes behauptet hat, falls man nicht Recht behält. Grundsätzlich sind Kursprognosen für einen so langen Zeitraum mit größter Vorsicht zu genießen. Dennoch kann der Vermögensverwalter VanEck auch nicht einfach wild mit Zahlen um sich werfen, wenn man eine gewisse Seriosität und einen Ruf wahren will. Deshalb liefert das Unternehmen einen umfassenden Bericht, laut dem Bitcoin bis 2050 bei 2,9 Millionen Dollar stehen könnte.

JUST IN: VanEck predicts #Bitcoin could hit $2.9 million by 2050 🚀 pic.twitter.com/1J6zFGZDFg — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) July 25, 2024

Darin wird natürlich nicht nur davon gesprochen, dass der Kurs nach jedem Halving gestiegen ist und auch in Zukunft weiter steigen wird. Die Analysten gehen in dem Szenario davon aus, dass Zentralbanken bis dahin Bitcoin als Reservewährung halten könnten und auch der globale Handel zu 10 % in Bitcoin abgewickelt werden soll.

Viel Spielraum

Natürlich lässt der Bericht viel Spielraum in beide Richtungen, um den guten Ruf des Unternehmens eben doch nicht zu gefährden. Neben dem Basisszenario gibt es nämlich ein bearishes und ein bullishes Szenario. Die Kursprognosen dieser 3 Szenarien könnten kaum noch weiter auseinanderdriften. Demnach soll der Bitcoin-Kurs im bearishen Szenario bei 130.314 Dollar und im bullishen bei 52,3 Millionen Dollar liegen.



(Bitcoin Kurs Prognose bis 2050 – Quelle: VanEck Bericht)

Wer sich den ganzen Bericht anschaut, merkt, dass die Analysten bei VanEck wahrscheinlich eine ganze Weile daran gesessen sind und sicher eine enorme Menge an Daten ausgewertet haben, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Ob der Bericht das Papier wert ist, auf dem er steht, wenn am Ende ein Kursziel von 130.000 Dollar bis 52,3 Millionen Dollar rauskommt, muss jeder für sich entscheiden.

Schnell wird klar, dass auch Unternehmen, die ihr Geld genau damit verdienen, eben nicht vorhersagen können, was morgen sein wird und schon gar nicht, was in 26 Jahren sein wird. Sicher ist, dass derzeit einiges darauf hindeutet, dass der Bitcoin-Kurs zumindest in den nächsten zwei Jahren noch ordentlich steigen könnte. Das Halving, die US-Präsidentschaftswahl, Zinssenkungen durch die Zentralbanken, Bitcoin ETFs und die Massenadaption könnten dazu beitragen. Ein Kursziel von 100.000 Dollar scheint also durchaus machbar.

Die bullishen Kursziele sorgen auch dafür, dass immer mehr Neulinge in den Markt strömen, die mit Kryptowährungen bisher noch nichts zu tun hatten und hier auf die großen Gewinne hoffen. Gerade Anfänger sind für solche Prognosen oft sehr empfänglich, wenn sie sich nicht ausreichend informieren. Damit das nicht passiert, startet die bekannte Plattform 99Bitcoins ein Learn to Earn-Konzept mit einem eigenen Coin, der Analysten zufolge enormes Potenzial hat.

Jetzt mehr über 99Bitcois erfahren.

Mit 99Bitcoins zum Erfolg?

99Bitcoins ist vielen, die am Kryptomarkt aktiv sind, bereits ein Begriff. Die Plattform hat auf Youtube und ihrem Newsletter insgesamt über 3,5 Millionen Abonnenten, da hier seit Jahren Wissen rund um Bitcoin und Co. vermittelt wird, was letztlich auch zu besseren Entscheidungen bei Investments führen kann. Nun haben die Entwickler mit $99BTC eine eigene Kryptowährung auf den Markt gebracht, die nicht nur enormes Gewinnpotenzial mit sich bringt, sondern Anlegern auch helfen kann, den Markt besser zu verstehen.



($99BTC Initial Coin Offering – Quelle: 99Bitcoins Website)

Die $99BTC-Token sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich, wobei Investoren bereits Token im Wert von 2,5 Millionen Dollar gekauft haben. In Zukunft wird es möglich sein, Token zu verdienen, wenn man auf der Plattform verschiedene Module durcharbeitet, sodass man am Ende dafür bezahlt wird, dass man sich Wissen rund um den Kryptomarkt aneignet. Aufgrund der Bekanntheit von 99Bitcoins und der enormen Reichweite erwarten Analysten, dass der Kurs der $99BTC-Token nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell durch die Decke gehen könnte.

Jetzt $99BTC im Presale kaufen.







Zuletzt aktualisiert am 25. Juli 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Meme Games - Vereint Memes mit dem olympischen Geist. Olympischer Memecoin für 2024: Vereint Memes mit dem olympischen Geist.

Große Gewinne mit $MGMES: Tritt an für 25% Token-Bonus.

Unbegrenzte Teilnahme: Mehrfachkäufe erhöhen deine Gewinnchancen.

Setze deine Gewinne ein: Verdiene mehr durch Staking von Presale-Belohnungen. 9.8 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9.5 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.