Bitcoin Kurs: Die „Gott-Kerze“ kommt! Prognose: 500.000 Dollar in 2025 – jetzt einsteigen?

Nach Bitcoins Ausbruch über 60.000 Dollar schalten die Märkte auf hyper-bullish. Ein Top-Krypto-Trader sagt eine Kurs-Explosion voraus, sieht eine „Gott-Kerze“ kommen. Die Bitcoin Kurs Prognose des bekanntesten BTC-Experten überhaupt sagt bis 2025 einen Preis in Höhe von 500.000 Dollar voraus. Sollte man jetzt Bitcoin kaufen?

Die Bitcoin-Bullen trampeln gnadenlos über die Krypto-Märkte: +11,33% für BTC, +13,10% für ETH, +12,29% für SOL – Ripples XRP legt auf Wochenbasis sogar sage und schreibe 40,33% zu.

Kurzum: Wohin man blickt, die Bären sind derzeit nirgends zu sehen. Bitcoin tradet bei 65.400 Dollar und damit so hoch wie zuletzt vor rund vier Wochen. Der pseudonyme Top-Krypto-Trader Bluntz ist sogar überzeugt: BTC steht kurz vor einer beispiellosen Kurs-Explosion. In einer neuen Bitcoin Prognose schreibt er seinen mehr als 265.000 Followern auf X:

Was der Chart-Analyst damit meint: Seiner Einschätzung nach hinkt die Preisaktion auf den Krypto-Märkten der tatsächlichen Entwicklung hinterher. Sprich: Eigentlich müssten die Preise der Coins viel höher sein. Diese Entwicklung würden Kryptowährungen nun nachholen – und infolge plötzlich und drastisch zulegen. Doch was bedeutet das konkret für den Bitcoin Kurs? Was ist in den nächsten Wochen möglich?

Dazu äußert sich Bluntz zwar nicht konkret. Dafür ist Bitcoin-Guru PlanB überzeugt: 2025 wird Bitcoins großes Jahr. In einer Prognose an seine fast 2 Millionen Follower sagt er einen Bitcoin-Kurs in Höhe von unglaublichen 532.000 Dollar voraus. Doch so lange müssen Anleger nicht warten – schon 2024 fangen die Bullen an zu trampeln, erklärt der Holländer:

Kurzfristig fehle es Bitcoin allerdings an einer Richtung, so PlanB. Er hält also auch eine Korrektur für möglich.

Bitcoin still waiting for direction. My market analysis in this video: https://t.co/61D8cLyl64 pic.twitter.com/Fn1Pc1HIdR

Was Anleger hierbei außerdem berücksichtigen sollten: eine Bewegung vom aktuellen Kurs auf 500.000 Dollar entspricht weniger als einem 10x, also einer Verzehnfachung des Preises. Allerdings ist mit einem Preis von 65.000 Dollar eine enorme Erstinvestition nötig, um entsprechende Gewinne einfahren zu können.

Ein optimiertes Risiko-Rendite-Verhältnis könnten neue Memecoins wie PlayDoge (PLAY) bieten. Darauf verweist auch Bluntz in einem Kommentar:

so many meme charts are now putting in structures that we saw in sol shitters that 100x’d earlier in the cycle ive mentally bookmarked as extremely bullish ones.

my portfolio is starting to look like noahs ark again.$ponke pic.twitter.com/3L2ZKZA1dV

— Bluntz (@Bluntz_Capital) July 17, 2024