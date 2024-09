Bitcoin Kurs Prognose: 65.000 US-Dollar in der kommenden Woche?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Die bullishe Stimmung am Kryptomarkt scheint nicht nur von kurzer Dauer zu sein. Seit der Bitcoin-Kurs die 60.000 US-Dollar-Marke wieder zurückerobert hat, scheint wieder alles möglich zu sein. Der Anstieg kommt auch nicht ganz unerwartet, da sich viele der Probleme, die noch bis vor kurzem für eine Korrektur gesorgt haben, langsam aber sicher wieder verflüchtigen. Damit stehen die Chancen gut, dass es auch schon bald weiter bergauf geht und die Jahresendrallye doch noch bevorsteht. Schon in der kommenden Woche könnte der Bitcoin-Kurs die 65.000 US-Dollar-Marke knacken.

Zinssenkungen als Kurstreiber?

Das wohl wichtigste Ereignis in der kommenden Woche ist der Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve. Da die Inflation niedriger ausgefallen ist als erwartet, erhofft man sich nun Zinssenkungen. Dass die Währungshüter die Leitzinsen am kommenden Mittwoch um 0,25 % senken werden, hat man bisher angenommen. Inzwischen stehen aber auch mögliche Zinssenkungen um 0,50 % im Raum.

💥BREAKING: There is now a 50% chance we will see a 50bps Rate Cut in the next FED meeting that is happening in 4 days. Bullish for #Bitcoin! pic.twitter.com/GkvIIirUTs — Crypto Rover (@rovercrc) September 14, 2024

Sollte die Notenbank die Leitzinsen in den USA wirklich um 0,50 % senken, würde das vermutlich ein stark bullishes Signal in den Markt senden. Es ist gut möglich, dass allein dieser Schritt reichen würde, um den Bitcoin-Kurs auf 65.000 US-Dollar steigen zu lassen. Immerhin ist der Bitcoin-Kurs nach früheren Leitzinssenkungen explodiert.

The FED will start cutting rates. This is bullish for #Bitcoin. The last time this happened, we got a huge bull market. pic.twitter.com/KocMUhKcRl — Crypto Rover (@rovercrc) September 7, 2024

Auch diesmal geht man davon aus, dass die Zinssenkungen ein erster Schritt in die richtige Richtung sind. Das alleine wird zwar nicht ausreichen, um den Bitcoin-Kurs auf 100.000 US-Dollar zu treiben, eine Reihe von Ereignissen könnte eine solche Rallye aber in Gang setzen.

Sind 100.000 US-Dollar noch in diesem Jahr möglich?

Die Frage, ob es noch möglich ist, dass der Bitcoin-Kurs noch in diesem Jahr die 100.000 US-Dollar Marke erreicht, lässt sich natürlich nicht mit Sicherheit beantworten. Möglich ist es definitiv, da die Vergangenheit bereits mehrfach gezeigt hat, dass Kurssprünge von 10 – 30 % innerhalb eines Monats kein Problem für Bitcoin sind. Die Bitcoin-Prognosen der meisten Experten sind äußerst bullish.

Wenn der Kurs schon im September auf 65.000 US-Dollar steigt, stehen die Chancen gut, dass im Oktober, der am Kryptomarkt auch gerne als “Uptober” bezeichnet wird, schon ein neues Allzeithoch erreicht wird. Im November steht dann die Präsidentschaftswahl in den USA an. Sollte Donald Trump das Rennen machen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Bitcoin noch in diesem Jahr auf 100.000 US-Dollar steigt und es sich auch beim aktuellen Niveau noch lohnt, Bitcoin zu kaufen.

Zuletzt aktualisiert am 15. September 2024

