Bitcoin Kurs Prognose: BTC auf $1 Million? „Wird nicht passieren“! Top-Analyst plötzlich bearish – was steckt dahinter?

Der Krypto Crash übt weiterhin bearishen Einfluss auf die Märkte aus. Ein Top-Analyst schockt jetzt in einer Bitcoin Kurs Prognose mit finsteren Aussichten: BTC bleibt demnach für immer hinter den Erwartungen zurück – und steigt niemals auf eine Million Dollar. Was sollten Anleger jetzt wissen?

Was ist heute mit Krypto los?

Die Zahlen werden kleiner, sind aber immer noch tiefrot: -13,81% musste Bitcoin innerhalb der letzten 7 Tage verlorengeben, -24,04% sind’s bei Ethereum (ETH). Zwar ist die globale Krypto-Marktkapitalisierung seit gestern um +1,57% gestiegen und mit 2,01 Billionen Dollar wieder über der psychologisch wichtigen 2-Billionen-Marke.

Auch steigen die Kurse von BTC (+2,64%), ETH (+0,91%) oder Solana (SOL, +9,38%) seit einigen Stunden wieder. Anleger trauen dem Bitcoin-Braten allerdings noch nicht so ganz. Auf „Angst“ steht beispielsweise der Crypto Fear & Greed Index. Immerhin: Eine Verbesserung gegenüber der „Extremen Angst“ von gestern. Ganz aus dem Gröbsten raus sind BTC, ETH, SOL, DOGE und Co. aber noch nicht.

Und ausgerechnet inmitten der bearishen Stimmung sorgt Top-Analyst Jurrien Timmer von Fidelity Investments, bislang stets pro-Bitcoin und durchaus bullish, mit einer Schock-Prognose für Aufsehen. Im Gespräch mit dem beliebten Krypto-Trader Scott Melker erklärt Timmer: Bitcoin wird zwar seinen Platz in der Finanzwelt der Zukunft finden – er sieht Bitcoin aber nicht auf 1 Million Dollar steigen!

Zahlreiche Anleger klammern sich an diese eine Hoffnung: dass der Bitcoin-Kurs eines Tages abhebt und sie zu Millionären macht. Timmer macht diesen Hoffnungen einen brutalen Strich durch die Rechnung:

„Ich denke nicht, dass das passieren wird.“

Timmer in seiner Bitcoin-Prognose:

„Er wird nicht Immobilien oder Aktien oder andere Vermögenswerte in einem solchen Ausmaß ersetzen, dass Bitcoin bei Millionen oder einer Milliarde liegt und der S&P bei 500 oder Gold bei 500 Dollar, weil [Bitcoin] alles andere kannibalisiert hat.“

Verliert Bitcoin also gegen Aktien und Gold? Was steckt dahinter? Timmer erläutert:

„Irgendwann werden umsichtige Investoren den relativen Wert betrachten und sagen: “Okay, Bitcoin liegt jetzt bei 200.000 Dollar und Gold bei 1.000 Dollar, weil es von Bitcoin kannibalisiert wurde, wissen Sie was, ich werde Gold für 1.000 Dollar kaufen, ich denke, das ist ein guter Wert.“

Der Fidelity-Analyst führt zur Untermauerung seiner These das Gold-Silber-Verhältnis an. Das sei gebräuchlich und liefere einen Hinweis darauf, wann man einen Vermögenswert gegen einen andern austauschen sollte. Timmer fährt fort:

„Ich denke, das wird irgendwann auch mit Bitcoin passieren, und das sollte es auch, denn es handelt sich um einen von mehreren Vermögenswerten, und sie sollten alle gegeneinander und gegen die Wirtschaft und die Inflation usw. bewertet werden.“

Hier findest du das vollständige Interview mit Jurrien Timmer (auf englisch).

Wird der Bitcoin wieder steigen?

Bitcoin auf höchstens 200.000 Dollar also? Das entspricht in Relation zum aktuellen Preis von 57.100 Dollar zwar einer Rendite von immerhin noch 250,26%.

Für Anleger, die mit 1.000 Dollar oder vielleicht 5.000 Dollar eingestiegen sind, entsteht dadurch allerdings kein lebensverändernder Reichtum. Dessen sollte man sich vor einem Investment bewusst sein. Nicht ohne Grund erfahren Memecoins seit Monaten regen Zulauf: Die kosten meist deutlich unter einem Cent, ermöglichen dadurch den Kauf von mitunter hunderttausenden oder sogar mehr Coins.

Top-Memecoin-Aufsteiger PlayDoge (PLAY) beispielsweise kostet im aktuellen Vorverkauf 0,00526 Dollar pro PLAY – und konnte damit eine enorme Nachfrage generieren, die dem Projekt ein gesammeltes Kapital von bislang 5,99 Millionen Dollar eingebracht hat!

Darüber hinaus punktet das Handy-Spiel mit einem vielversprechenden Konzept: PlayDoge (PLAY) vereint KI-basiertes Smartphone-Gaming mit Dogecoin-Meme-Branding und Krypto-Belohnungsfunktionen („Play to Earn“)!

Klingt nach vielen Schlagwörtern, schlägt aber auch ein wie eine Bombe: Fürs Spielen wirst du nämlich mit einer Kryptowährung belohnt, kannst so ein semi-passives Einkommen generieren! Krypto-Influencer Flo Pharell hält PlayDoge (PLAY) sogar noch für bullisher als Dogecoin (DOGE) – und rät zum Kauf:

Wichtig: Investieren ist riskant. Wie immer gilt: DYOR – Do Your Own Research! Recherchiere ausführlich selbst, bevor du dich für oder gegen die Investition in eine neue Kryptowährung entscheidest – und investiere nur, was du auch bereit bist zu verlieren.

Zuletzt aktualisiert am 7. August 2024

