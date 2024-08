Bitcoin Kurs Prognose: Crash laut Top-Krypto-Analyst „ein Geschenk“! Jetzt einsteigen?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Anleger sollten sich vom Crash auf den Krypto-Märkten nicht beirren lassen – sondern Kryptowährungen kaufen. Ein Top-Analyst erklärt wieso.

Wann kommt Bitcoin Bullrun?

Bitcoin fällt unter 50.000 Dollar – und Anleger schlagen zu. Wie die Krypto-Journalisten um Wu Blockchain kommentieren, ist es bei Binance, der weltgrößten Krypto-Börse, zu Rekord-Käufen gekommen:

„Richard Teng, CEO von Binance, sagte, dass DeFiLlama gezeigt hat, dass Binance in den letzten 24 Stunden einen Nettozufluss von 1,2 Milliarden Dollar hatte. Dies ist einer der höchsten Nettozuflüsse für Binance im Jahr 2024, was darauf hindeutet, dass die Anleger daran interessiert sind, zu niedrigeren Kosten zu kaufen“

Gleichzeitig sei der 5. August auch einer der Tage mit den höchsten Trading-Volumina überhaupt für Binance im Jahr 2024.

Binance CEO Richard Teng said that DeFiLlama showed that Binance had a net inflow of $1.2 billion in the past 24 hours. This is one of the highest net inflows for Binance in 2024, indicating that investors are interested in buying at a lower cost, August 5 is also one of the… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 6, 2024

Kurzum: Investoren nutzen den Rücksetzer und akkumulieren rekordverdächtig Bitcoin und andere Kryptowährungen. Fast 10% konnte die globale Krypto-Marktkapitalisierung innerhalb der letzten 24 Stunden zulegen und sich auf 1,94 Billionen Dollar bewegen.

Bitcoin-Prognosen sehen 100.000 Dollar bereits am Horizont, und Binance-CEO Richard Teng bestätigt:

„Wir erleben jetzt einen Wiederanstieg der Preise wichtiger Token, und die aktuellen Markttrends bestätigen dies.“

Amid the macroeconomic climate and yesterday’s market downturn, #Binance recorded a net inflow of US$1.2 billion in the past 24 hours, according to @DefiLlama‘s CEX Transparency metrics. This marks one of the highest net inflow days of 2024, indicating strong investor… — Richard Teng (@_RichardTeng) August 6, 2024

Überhaupt sei der aktuelle Krypto Crash und der Rücksetzer bei Bitcoin und Co. „ein Geschenk“, kommentiert Top-Krypto-Analyst Adrian Zduńczyk alias @crypto_birb. Stark fallende Preise inmitten eines übergeordneten Aufwärtstrends – das bedeutet Schnäppchenwochen auf den Kryptomärkten! Der Krypto-Stratege an seine mehr als 645.000 Follower auf X:

„Ein solches Blutbad wird nur selten beobachtet. Bei jedem Bullen sehen wir es nur ein- oder zweimal. Im Nachhinein werden viele bereuen, dass sie nicht mehr gekauft haben, schon wieder. Es ist ein Geschenk.“

Rarely ever do we observe such bloodbath. In every bull, we’d only see it once or twice. In hindsight many will regret they didn’t buy more, again. It’s a gift. pic.twitter.com/dbQ9N7AHjz — Adrian Zduńczyk, CMT (@crypto_birb) August 5, 2024

Wann nächster Bitcoin Crash?

Doch welche Kryptowährung kaufen? Auch wenn manche Prognose Bitcoin auf sechsstellige Preise explodieren sieht: Die Kryptowährung Nummer 1 nach Marktkapitalisierung ist für viele Kleinanleger unattraktiv geworden, seit das Asset in die mittleren fünfstelligen Preisregionen vorgedrungen ist. Viele setzen stattdessen auf Memecoins: Die sind meist zu Cent-Bruchteilen erhältlich und ermöglichen eine völlig andere Art des Investments.

Für 100 Dollar bekommt man nicht nur einen Bruchteil eines Coins wie bei Bitcoin – sondern bereits tausende oder hunderttausende, mitunter sogar Millionen Coins. Das ist für viele Anleger interessanter, was der Memecoin-Sparte seit Monaten Zuflüsse in Milliardenhöhe beschert.

Es gilt allerdings auch hier, sinnlose Projekte von den vielversprechenden zu trennen. Diesbezüglich für Aufsehen sorgt aktuell beispielsweise Pepe Unchained (PEPU): Der Pepe-Coin-Ableger nutzt die PEPE-Marke für einen Memecoin der nächsten Generation!

So punktet Pepe Unchained (PEPU) beispielsweise mit einer eigenen Blockchain, die nicht nur 100 Mal schneller, sondern auch deutlich günstiger ist als die von Ethereum, der zweitwertvollsten Kryptowährung! Mehr als 7,23 Millionen Dollar Kapital konnte Pepe Unchained (PEPU) bereits von Anlegern sammeln, was dem Projekt ordentlich Treibstoff für den nächsten Bull-Run liefert. Kommt hier eine Art Pepe Coin 2.0? Krypto-Influencer Flo Pharell hält die Kryptowährung jedenfalls für einen potenziellen Überflieger – und rät zum Kauf:

Wichtig: Investieren ist riskant. Wie immer gilt: DYOR – Do Your Own Research! Recherchiere ausführlich selbst, bevor du dich für oder gegen die Investition in eine neue Kryptowährung entscheidest – und investiere nur, was du auch bereit bist zu verlieren.

Zuletzt aktualisiert am 6. August 2024

