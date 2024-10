Bitcoin Kurs Prognose: Kommt noch 2024 ein neues BTC-Allzeithoch? Das sagt der Krypto-Experte

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Nachdem bereits der September unerwartete Gewinne für den Bitcoin Kurs mitgebracht hatte, könnten die kommenden Wochen noch weitere Überraschungen bereithalten. Das verrät zumindest ein Krypto-Analyst, der sich mit den letzten Bitcoin-Zyklen beschäftigt hatte und darin ein Muster fand, das sich jetzt wiederholen könnte.

Laut diesem BTC-Muster ist es nicht unwahrscheinlich, dass Bitcoin bereits im Oktober mit einem starken Bullenmarkt beginnt, der noch bis zum Ende des Jahres ein neues Allzeithoch mitbringen könnte. Dies würde bereits das zweite Allzeithoch des Jahres 2024 darstellen, nachdem der BTC-Kurs zuvor im vergangenen März auf ein Preisniveau von über 73.700 US-Dollar geklettert war.

Bringt der Oktober einen parabolischen Kursverlauf?

Der Krypto-Experte Ali Martinez ist dafür bekannt, dass er unter seinem Pseudonym “Ali_Charts” regelmäßige Analysen, Neuigkeiten und Chart-Indikatoren mit seinen Followern auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) teilt. Erst heute Vormittag beschäftigte sich der Analyst mit dem aktuellen Bitcoin Kurs und verrät in seinem Tweet, dass derzeit ein wiederkehrendes Muster zu erkennen sei.

Laut Martinez startet jedes Mal dann im Oktober ein parabolischer Bullenmarkt, wenn im selben Jahr ein Bitcoin-Halving-Event aufgetreten ist. Dieses findet etwa alle vier Jahre – oder genauer: alle 210.000 BTC-Blöcke – statt und halbiert dann automatisch die Belohnungen der BTC-Miner um 50 Prozent. Zuletzt wurde ein solches Ereignis im vergangenen April durchgeführt.

Historically, #Bitcoin kicks off a parabolic bull run every October following the halving! pic.twitter.com/sWHSkY0eEc — Ali (@ali_charts) October 1, 2024

Hierfür wirft der Krypto-Experte einen Blick auf die vergangenen Zyklen und erklärt, dass im Oktober 2012 ein Kursanstieg begann, der am Ende den BTC-Preis um fast 11.000 Prozent in die Höhe schießen ließ. 2016 explodierte BTC-Preis nach einem Oktober-Start immerhin um noch über 3.160 Prozent, im Jahr 2020 fiel der Kursanstieg mit knapp 540 Prozent deutlich geringer aus. Trotzdem könnte dieser Trend auch im Jahr 2024 einen Bullenmarkt starten lassen, der den BTC-Preis merklich erhöhen wird.

Selbst wenn sich der aktuelle Kurs nur um 100 Prozent erhöhen würde, wäre die Marke von 100.000 US-Dollar bereits überschritten. Ob dies allerdings noch bis Ende des Jahres erreicht wird, ist fraglich. Ein neues Allzeithoch hingegen könnte innerhalb weniger Wochen erreicht werden.

Oktober-Start für Bitcoin zeigt leichte Verzögerung

Tatsächlich konnte Bitcoin nach einigen Startschwierigkeiten bereits im September mit einem ersten Anstieg beginnen: Lag der BTC-Preis noch am 07. September unter 53.000 US-Dollar, so erreichte er am 29. September beinahe die Marke von 66.000 US-Dollar, bevor sich der Kurs auf das aktuelle Niveau von derzeit 63.900 US-Dollar einpendeln konnte.

Sollte sich der Aufwärtstrend der kommenden Wochen fortsetzen können, so zeigt die Bitcoin Prognose ein äußerst bullishes Preisniveau von bis zu 70.000 US-Dollar noch im Oktober. Im November könnte dann schnell ein neues Allzeithoch erreicht werden, das sogar bis Ende des Jahres an der Marke von 80.000 US-Dollar kratzen könnte.

Als Gründe für den aktuellen Hype am Krypto-Markt gelten einerseits die Reduzierung des Leitzinses in den USA und innerhalb der Europäischen Union, aber auch die Bitcoin-Spot-ETFs des US-Börsenmarktes konnten zuletzt über 1 Milliarde US-Dollar an Zuflüssen innerhalb einer Woche verzeichnen. So wurden alleine von institutionellen Anlegern am gestrigen Montag fast 1.000 BTC-Token erworben.

Diese und weitere Indikatoren zeigen, dass Bitcoin derzeit wieder voll im Trend liegt. Sollte sich dieser tatsächlich langfristig halten können, dürfte der BTC-Kurs in den kommenden Wochen schnell und signifikant ansteigen können. Es könnte sich also durchaus lohnen, jetzt noch Bitcoin zu kaufen und auf Gewinne zu spekulieren.

Zuletzt aktualisiert am 1. Oktober 2024

