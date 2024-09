Bitcoin News: „Bärische Wochen-Marktstruktur“ – trotz Kurs-Plus! Was jetzt dennoch hoffen lässt

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Bitcoin tradet zwar stark über 60.000 US-Dollar – doch ein renommierter Chart-Analyst warnt vor einer „bärischen Wochen-Marktstruktur“. Sprich: Noch droht eine Korrektur, der Kurs könnte erneut empfindlich fallen. Dennoch zeigt sich Licht am Ende es Tunnels.

Bitcoin Prognose: Das muss diese Woche jetzt passieren

Beim Blick in den Portfolio-Tracker scheinen sich die meisten Coins derzeit für einen bullishen Ausbruch nach oben bereitzumachen: Bitcoin (BTC) konnte innerhalb der letzten Woche 7,73 Prozent aufwerten, Ethereum (ETH) sogar 14,35 Prozent, auch die 12,43 Prozent von Solana (SOL) können sich sehen lassen.

Die globale Krypto-Marktkapitalisierung ist mit +1,48 Prozent ebenfalls im Steigen begriffen, sie liegt bei gegenwärtig 2,23 Billionen US-Dollar. Top-Performer innerhalb der letzten 24 Stunden: Bittensor (TAO, +17,37 Prozent), Immutable (IMX, +12,96 Prozent) und Render Token (RENDER, +10,22 Prozent). Größte Verlierer: Der von BitMEX-Gründer Arthur Hayes zuletzt gelobte Pendle Coin (PENDLE, -8,12 Prozent), Memecoin Bonk (BONK, -3,78 Prozent) und Celestia (TIA, -3,88 Prozent).

Die Stimmung: milde-bullish, zögerlich-optimistisch. Der Zinsentscheid der US-Notenbank hat einen positiven Effekt aufs Sentiment der Krypto-Märkte.

Top-Trader Michael van de Poppe beispielsweise sieht Bitcoin in einer Prognose auf dem Weg zu neuen Höchstständen, schreibt seinen mehr als 700.000 Followern auf X:

„Bitcoin folgt dem Plan! Ich bin gespannt, ob $66K der nächste Widerstand ist und ein Pullback danach kommt. Insgesamt gehe ich davon aus, dass wir im Oktober ein neues [Allzeithoch] ATH sehen werden.“

#Bitcoin is following the plan! I’m looking to see whether $66K is the next resistance and a pullback afterward. Overall, I assume we’ll see a new ATH in October. pic.twitter.com/fdqL7YXqVu — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 20, 2024

Ob Bitcoin allerdings wirklich so eindeutig „dem Plan folgt“, bleibt abzuwarten. Manche Bitcoin Prognose warnt allerdings auch vor widersprüchlichen Signalen auf dem Chart. Klar ist: Bitcoin befindet sich noch im Bullenmarkt. Es zeigen sich allerdings auch einige bearishe Zeichen, die für ein Erstarken der Bären sprechen.

Darauf weist aktuell beispielsweise der populäre pseudonyme Krypto-Analyst „Crypto Cred“ in einer Prognose hin. Er stemmt sich gegen die euphorische Haltung unter Investoren und Tradern, warnt:

„Auf dem Wochenmarkt haben wir bisher nur niedrigere Höchststände gesehen.“

Sprich: Auch wenn Bitcoin steigt – er steigt immer weniger hoch als zuvor. Er täuscht also unter Umständen nur an, bullish zu agieren. Zoomt man heraus, geht’s weiter abwärts. Doch trifft das derzeit wirklich zu?

Bitcoin: nur oberflächlich bullish?

Cred ergänzt: Wirklich bullish wäre die Situation erst, wenn es Bitcoin gelingt, die Woche über 64.000 US-Dollar zu beenden. Aber selbst in diesem bullishen Fall könnte sich eine Korrektur anschließen, so der Chart-Experte. Er hält mittelfristig einen Rücksetzer sogar für wahrscheinlich. Was sollten Anleger also tun?

Cred nimmt auch hierauf Bezug, betont:

„Dieser Pullback kann praktischerweise bei einem schönen höheren Tief landen. Dies ist ein langsamerer Trade, da es eine Weile dauern kann, bis sich die Struktur von höherem Hoch zu höherem Tief auf dem wöchentlichen Zeitrahmen bildet […]“

$BTC I like to use line charts for market structure. They tend to be clearer as they only show the closes. We’ve only seen lower highs on the weekly thus far. Locally, this is the bears’ last stand i.e. last reasonable area where a lower high could form if they’re right +… pic.twitter.com/hRuKBXswvt — Cred (@CryptoCred) September 20, 2024

Bitcoin muss die Woche also pumpen, um die Weichen für eine aufwärtsgerichtete Fortsetzung zu stellen. Aktuell konnte die Krypto-Leitwährung auf dem Stundenchart 0,34 Prozent zulegen und notiert bei 63.738 US-Dollar (Daten von Coinmarketcap.com).

Zuletzt aktualisiert am 23. September 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Memebet Token - 70 % des Gesamtangebots sind für den Vorverkauf und Prämien vorgesehen Memecoin-Wetten: Setze $MEMEBET im Casino ein und erhalte Boni

Community-Presale: 70% der Token für Presale & Belohnungen

Airdrops: Gewinne durch Wetten auf den Leaderboards

Keine KYC: Anonymes Spielen im Telegram-Casino 9.9 /10 Zum Presale Crypto All-Stars - Revolutionäres MemeVault für Multi-Token-Staking Revolutionäres MemeVault: Verdiene $STARS durch Staking von Meme-Coins in einem einzigartigen Protokoll.

Weltweites Multi-Token-Staking

Massives Belohnungspotential

Ein stark geprüftes, auf ERC-1155 basierendes Staking-System. 9.8 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.