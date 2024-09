Bitcoin News: ETFs generieren 500 Millionen US-Dollar Kapitalzufluss an einem Tag! Jetzt einsteigen?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Die Zulassung der Spot Bitcoin ETFs in den USA war wohl eines der größten und bedeutendsten Ereignisse in der Geschichte des Kryptomarktes. Bitcoin wird dadurch endgültig salonfähig und hat seinen Ruf als “Geld für Kriminelle” endgültig abgelegt. Die Kryptowährung ist spätestens mit den ETFs an der Wall Street angekommen und die Nachfrage hat auch die optimistischsten Erwartungen übertroffen. Nach einer ruhigeren Phase fließen inzwischen wieder enorme Summen in die Fonds. Allein gestern wurden 500 Millionen Dollar investiert. Lohnt es sich jetzt also, Bitcoin zu kaufen?

ETF-Nachfrage explodiert wieder

Bitcoin hatte lange einen schlechten Ruf. Zwar hat die Kryptowährung das Potenzial, das Finanzsystem, wie wir es kennen, auf den Kopf zu stellen, lange wurde sie aber eher für fragwürdige Geschäfte genutzt. Heute ist das anders. Immer mehr Unternehmen akzeptieren Bitcoin als Zahlungsmittel und die Tatsache, dass BlackRock zu den Bitcoin-ETF-Emittenten gehört, schafft bei Anlegern Vertrauen.

BlackRock ist der größte Vermögensverwalter der Welt. Inzwischen sind Milliarden von US-Dollar in die börsengehandlten Fonds und damit auch in Bitcoin geflossen. Allein gestern waren es rund 500 Millionen US-Dollar, die Anleger in die ETFs investiert haben.

JUST IN: 🇺🇸 Spot #Bitcoin ETFs had a combined $500 million inflows today 🚀 pic.twitter.com/hkzsShA81b — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) September 28, 2024

Bei den Ethereum ETFs ist die Nachfrage nicht ganz so hoch, immerhin sind hier aber gestern 58 Millionen US-Dollar an Kapitalzuflüssen unterm Strich übrig geblieben, nachdem hier lange die Kapitalabflüsse überwogen haben.

Lohnt sich der Einstieg in Bitcoin jetzt noch?

Egal zu welchem Preis, Anleger, die noch nicht sicher sind, fragen sich eigentlich immer, ob sich der Einstieg jetzt noch lohnt. Ist die Rallye schon bald wieder vorbei, ist der Höhepunkt schon erreicht oder ist genau jetzt die beste Zeit, um Bitcoin zu kaufen? Tatsächlich spricht einiges dafür, dass die aktuelle Erholung erst der Anfang sein könnte und der Bitcoin-Kurs im letzten Quartal nochmal ordentlich in Schwung kommt.

JUST IN: #Bitcoin is on track to have its BEST EVER price performance in September! 🚀 pic.twitter.com/u5p5ycNkAX — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) September 27, 2024

Der Bitcoin-Kurs ist in den letzten 11 Jahren nur 3 x im September gestiegen. 2024 scheint der beste September in der Bitcoin-Geschichte zu werden, wenn in den kommenden Tagen nichts mehr schiefgeht. In allen 3 Fällen, in denen der Bitcoin-Kurs im September gestiegen ist, ist der in den 3 darauffolgenden Monaten auch noch weiter gestiegen.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt also eine gewisse Saisonalität, denn auch in Jahren, in denen der Bitcoin-Kurs im September gefallen ist, war das letzte Quartal meist das gewinnbringendste. Außerdem dürfte die Zinssenkung der US-Notenbank Federal Reserve, die den Startschuss für die Erholung gegeben hat, erst der Anfang sein. In den kommenden Monaten dürften weitere Zinssenkungen folgen, sodass Anleger wieder risikofreudiger werden, da sicherere Anlagemöglichkeiten dadurch weniger profitabel werden.

Außerdem dürften institutionelle Anleger auch in Zukunft die eine oder andere Milliarde in die Spot Bitcoin ETFs investieren, da die Risikobewertungen hier oft 12 Monate dauern und die Fonds erst seit Januar dieses Jahres auf dem Markt sind. Sollte Donald Trump im November die Wahl zum US-Präsidenten gewinnen, erwarten Analysten sogar einen Anstieg auf weit über 100.000 US-Dollar.

Zuletzt aktualisiert am 28. September 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Memebet Token - 70 % des Gesamtangebots sind für den Vorverkauf und Prämien vorgesehen Memecoin-Wetten: Setze $MEMEBET im Casino ein und erhalte Boni

Community-Presale: 70% der Token für Presale & Belohnungen

Airdrops: Gewinne durch Wetten auf den Leaderboards

Keine KYC: Anonymes Spielen im Telegram-Casino 9.9 /10 Zum Presale Crypto All-Stars - Revolutionäres MemeVault für Multi-Token-Staking Revolutionäres MemeVault: Verdiene $STARS durch Staking von Meme-Coins in einem einzigartigen Protokoll.

Weltweites Multi-Token-Staking

Massives Belohnungspotential

Ein stark geprüftes, auf ERC-1155 basierendes Staking-System. 9.8 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.