Bitcoin News: ETFs mit höchsten Kapitalzuflüssen seit 2 Monaten!

Die lange Durststrecke am Kryptomarkt scheint überwunden zu sein. Nachdem der Bitcoin-Kurs seit März fast schon Woche für Woche weiter gefallen ist, kommt es nun zur Erholung. Von 73.750 US-Dollar ist die größte Kryptowährung in den letzten Monaten zwischenzeitlich sogar unter die 50.000 US-Dollar Marke gefallen. Inzwischen zeigt sich aber wieder ein anderes Bild. Das sorgt auch bei den Spot Bitcoin ETFs wieder für Kapitalzuflüsse. Institutionelle Investoren steigen wieder im großen Stil ein.

263 Millionen US-Dollar investiert

Seit Januar dieses Jahres gibt es Spot Bitcoin ETFs in den USA. Die Aufregung um die börsengehandelten Fonds war groß, da man sich erhofft hat, dass dadurch Milliarden von Dollar in den Kryptomarkt gespült werden. Dazu ist es auch gekommen. Die Bitcoin-Fonds haben alle Erwartungen übertroffen. Während der letzten Monate kam es aber auch bei den ETFs zu einer Durststrecke, die nun offenbar überwunden ist. Allein gestern wurden über 263 Millionen US-Dollar in die ETFs investiert.

🚨UPDATE: Bitcoin Spot ETFs Registered Massive Net Inflows of $263.2M on Sept. 13! Fidelity FBTC recorded the highest inflows with $102.1M. Ark ARKB and Bitwise BITB followed with $99.3M and $43.1M respectively. Ethereum spot ETFs also saw inflows of $1.5M yesterday. Bitwise… pic.twitter.com/kQGpO5LgSE — Cointelegraph (@Cointelegraph) September 14, 2024

Überraschenderweise hatte gestern nicht BlackRock die Nase vorn. Die größten Kapitalzuflüsse kamen mit 102 Millionen US-Dollar über den Fidelity ETF. Auf die gesamte Laufzeit gesehen ist BlackRock aber mit Abstand der erfolgreichste Emittent, wie es auch zu erwarten war.

Angst legt sich

Die letzten Monate waren nicht nur von niedrigem Handelsvolumen und überschaubarem Interesse an Bitcoin und Co. geprägt. Die Nachrichtenlage hat auch nicht wirklich für gute Stimmung gesorgt. Eskalationen im Konflikt zwischen dem Iran und Israel, enttäuschende Arbeitsmarktdaten aus den USA, hohe Inflation trotz hoher Zinsen. Alles in allem also wenig, was für steigende Kurse am Kryptomarkt spricht.

Dementsprechend war auch die Angst groß, dass die Kurse weiter fallen würden. Nun zeigt sich allerdings, dass die Angst mit dem Erreichen der 60.000 US-Dollar-Marke verflogen ist. Der Fear and Greed Index, der noch Anfang der Woche extreme Angst angezeigt hat, ist inzwischen wieder im neutralen Bereich.

Bitcoin Fear and Greed Index is 50 — Neutral

Current price: $60,569 pic.twitter.com/ZJ6FOrcpis — Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear) September 14, 2024

Kein Wunder, dass die Stimmung besser wird. Die Inflationsdaten aus den USA sind besser ausgefallen als erwartet, das dürfte wiederum zu schnelleren und größeren Zinssenkungen führen. Damit steigt auch die Chance, dass schon bald weiteres Kapital in den Kryptomarkt fließt und sich Anleger eher dazu entscheiden, Bitcoin zu kaufen. Immerhin werden sicherere Anlageklassen durch niedrigere Zinsen weniger attraktiv, sodass die bullishen Bitcoin-Prognosen mit Kurszielen von 100.000 US-Dollar und mehr doch noch eintreten könnten.

Zuletzt aktualisiert am 14. September 2024

