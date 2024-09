Bitcoin News: ETFs verzeichnen über eine Milliarde Dollar Kapitalabflüsse!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Die Zulassung der Spot Bitcoin ETFs in den USA war wohl so ziemlich das Beste, was dem Kryptomarkt in diesem Jahr passieren konnte. Nachdem sich Bitcoin und die meisten Altcoins schon im letzten Jahr leicht erholt hatten, ging es nach der Markteinführung der börsengehandelten Fonds im Januar dieses Jahres schnell weiter bergauf, wobei Bitcoin sogar ein neues Allzeithoch erreicht hat. Milliarden von Dollar sind im ersten halben Jahr in die ETFs geflossen. Nun kommt es zu massiven Abverkäufen. Wird der Kurs nun wieder genauso schnell gedrückt?

Warum haben Bitcoin ETFs so einen starken Einfluss?

Die Spot Bitcoin ETFs, die in den USA in diesem Jahr zugelassen wurden, verschaffen vor allem institutionellen Anlegern Zugang zum Kryptomarkt. Wer Anteile an den Fonds kauft, investiert damit indirekt in Bitcoin, muss sich aber um die Verwahrung keine Sorgen machen und kann die ETF-Anteile auch leicht in den Bilanzen abbilden. Da es physisch besicherte Spot Bitcoin ETFs sind, müssen die Emittenten auch tatsächlich Bitcoin kaufen, wenn jemand Anteile an ihren Fonds kauft.

Da BlackRock als größter Vermögensverwalter der Welt auch einen Bitcoin ETF anbietet, schafft das natürlich großes Vertrauen in den Markt, der bisher eher einen fragwürdigen Ruf hatte. So sind innerhalb des ersten halben Jahres weit mehr als 50 Milliarden Dollar in die Bitcoin ETFs und damit auch in Bitcoin geflossen. Nun kommt es aber vermehrt zu Kapitalabflüssen.

Investoren ziehen Kapital wieder ab

Die Erwartungen an die Spot Bitcoin ETFs waren extrem hoch, da Anleger seit Jahren darauf gewartet haben, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC diese zulassen wird. Dennoch konnten die Erwartungen sogar noch übertroffen werden. Die Bitcoin ETFs haben einige Rekorde gebrochen. Unter anderem hat noch nie ein ETF so schnell die 20 Milliarden Dollar AUM-Marke (Assets under Management, verwaltetes Vermögen) geknackt wie der iShares Bitcoin Trust ETF von BlackRock. Nun wird aber seit einigen Tagen Kapital abgezogen.

🚨 LATEST: Bitcoin Spot ETFs saw another significant outflows on Sept 6 with a total outflow of $170.0M across major providers. • Fidelity FBTC led the outflows, shedding $85.5 million.

• Grayscale GBTC wasn’t far behind seeing $52.9 million in outflows.

• Bitwise BITB also… pic.twitter.com/POEW8OzZVD — Cointelegraph (@Cointelegraph) September 7, 2024

Allein gestern wurden Bitcoin im Wert von 170 Millionen Dollar von den Emittenten verkauft, da ihre Kunden ihre Anteile an den Fonds abgestoßen haben. In dieser Woche hat es auch bereits 2 Tage gegeben, an denen je über 200 Millionen Dollar abegezogen wurden. Damit setzt sich die Verlustserie fort, sodass es nun 8 Tage in Folge zu erheblichen Verkäufen gekommen ist. In dieser Zeit wurde weit mehr als eine Milliarde Dollar von Bitcoin abgezogen.

Ein Grund zur Sorge besteht allerdings nicht. Es ist völlig klar, dass es nach einer so langen Phase, in der Woche für Woche Milliarden in den Markt gespült werden, auch wieder zu Tagen kommt, an denen Kapital abgezogen wird. Immerhin haben die Investoren, die bereits früh eingestiegen sind, inzwischen hohe Gewinne erzielen können.

Da institutionelle Anleger in der Regel etwa 12 Monate brauchen, um ihre Due Diligence Prüfungen abzuschließen, stehen die Chancen gut, dass im Laufe des nächsten Jahres weitere Milliarden in den Markt gespült werden, wodurch auch die bullishen Bitcoin-Prognosen der meisten Experten doch noch eintreffen dürften.

Zuletzt aktualisiert am 7. September 2024

