Bitcoin News: MicroStrategy hat erneut 18.300 BTC gekauft! Jetzt einsteigen?

Während sich Privatanleger fragen, wo die Reise für Bitcoin und den gesamten Kryptomarkt hingehen soll, weil der Bitcoin-Kurs seit Monaten nicht vom Fleck kommt, scheint für manche die Richtung klar zu sein. Michael Saylor ist in der Krypto-Szene bereits als einer der größten Bullen bekannt. Gleichzeitig gehört sein Unternehmen MicroStrategy zu den größten Bitcoin-Walen. Nun hat MicroStrategy wieder zugeschlagen und erneut eine erhebliche Summe aufgebracht, um in die Kryptowährung zu investieren. Saylor lässt seinen Worten also Taten folgen, nachdem er bereits mehrmals erwähnt hat, dass er auch noch Bitcoin kaufen wird, wenn der Kurs bei einer Million Dollar liegt.

Wenn Michael Saylors Unternehmen MicroStrategy Bitcoin kauft, dann geht es meist um ordentliche Summen. Auch heute verkündet der CEO, dass das Unternehmen 18.300 BTC gekauft hat. Der Durchschnittspreis lag bei 60.408 Dollar, weshalb sich die Investition auf 1,11 Milliarden Dollar beläuft. Die Aktionäre dürfte es freuen. Sayler macht darauf aufmerksam, dass die Quartalsrendite der Bitcoin-Investments bei 4,4 % liegt, die Year to Date-Rendite bei 17,0 %.

MicroStrategy has acquired 18,300 BTC for ~$1.11 billion at ~$60,408 per #bitcoin and has achieved BTC Yield of 4.4% QTD and 17.0% YTD. As of 9/12/2024, we hodl 244,800 $BTC acquired for ~$9.45 billion at ~$38,585 per bitcoin. $MSTR https://t.co/WBBRSKxA1U

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) September 13, 2024