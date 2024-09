Bitcoin News: PayPal breitet sich am Kryptomarkt aus und ermöglicht Handel für Geschäftskunden

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Wenn der Bitcoin-Kurs steigt, kann das schnell eine Reihe von Ereignissen in Gang setzen, die zu weiter steigenden Kursen führen. Das war schon im Jahr 2021, als Unternehmen auf der ganzen Welt plötzlich angefangen haben, Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Heute zeigt sich ein ähnlicher Effekt an der Wall Street. Seit die Bitcoin ETFs in den USA zugelassen wurden, kommen immer mehr Finanzprodukte auf den Markt, die es ermöglichen, in Bitcoin und Co. zu investieren. Diesen Trend möchte auch der Zahlungsanbieter PayPal offenbar nicht verpassen. Das Unternehmen geht den nächsten Schritt in Richtung Kryptomarkt.

Kryptohandel für Geschäftskunden möglich

Ende 2023 hatte PayPal fast 400 Millionen aktive Kunden. Man kann also von einer festen Größe am Markt sprechen. Wenn der Zahlungsdienstleister sich am Kryptomarkt breit macht, kann das schnell zu steigenden Kursen und Millionen neuer Nutzer führen. Genau das passiert in letzter Zeit auch. Gestern wurde bekannt, dass PayPal seinen Geschäftskunden in den USA nun den Kauf und Verkauf sowie das Verwahren und Transferieren von Kryptowährungen ermöglicht.

NEW: 🇺🇸 PayPal now allows US businesses to withdraw #Bitcoin and crypto to external wallets 👀 pic.twitter.com/oeX3MOACS6 — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) September 25, 2024

Während man anfangs noch unsicher war, ob Kryptowährungen den Geschäftsmodellen von PayPal und anderen Zahlungsanbietern schaden, geht das Unternehmen nun in die Offensive und dürfte davon schon bald profitieren. Das Ermöglichen des Kryptohandels ist nur ein weiterer Schritt, den das Unternehmen in Richtung Kryptomarkt macht.

Auf den Geschmack gekommen

Bei PayPal dürfte man in Sachen Kryptowährungen langsam auf den Geschmack gekommen sein. Es ist noch gar nicht lange her, dass der Zahlungsanbieter mit seinem eigenen Stablecoin PYUSD für Aufsehen gesorgt hat. PYUSD kommt inzwischen auf eine Marktkapitalisierung von über 700 Millionen US-Dollar und hat zwischenzeitlich sogar schon die Marke von einer Milliarde US-Dollar geknackt.



($PYUSD Marktkapitalisierung – Quelle: Coinmarketcap)

Das Geschäft mit Stablecoins dürfte sich auszahlen. Tether, das Unternehmen hinter $USDT, hat im ersten Halbjahr 2024 einen Gewinn von mehr als 5 Milliarden US-Dollar gemeldet. $USDT ist die drittgrößte Kryptowährung und kommt auf eine Marktkapitalisierung von fast 120 Milliarden US-Dollar. Kein Wunder also, dass PayPal auch auf den Geschmack gekommen ist. Ob der Handel mit Kryptowährungen den Aktienkurs wieder in Schwung bringen kann, wird sich erst zeigen. Bisher zeigt sich die PayPal-Aktie unbeeindruckt.

Zuletzt aktualisiert am 26. September 2024

