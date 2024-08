Trotz der beeindruckenden Preisaktion in den letzten Wochen bleibt der Bitcoin Kurs unter seinen jüngsten Höchstmarken zurück. Trading-Legende Peter Brandt sieht nun aber eindeutige Singale für einen explosiven Ausbruch. Nur eine Einzelmeinung – oder kann BTC jetzt wirklich pumpen?

Sieht Bitcoin (BTC) endlich Licht am Ende des Tunnels? Nach dem brutalen Absturz Anfang August konnte sich der BTC Kurs spektakulär erholen, in den letzten beiden Wochen mit 64.879 US-Dollar sogar an die wichtige 65.000-US-Dollar-Marke heranrücken.

Jetzt scheint sich das Momentum kurzfristig abzuschwächen: Zwar kommt Bitcoin noch auf ein Plus von 3,29 Prozent innerhalb der letzten sieben Tage. Die Tages-Charts zeigen aber: Es geht abwärts. -1,68 Prozent musste der Bitcoin-Kurs seit gestern verlorengeben: Bären trieben die Kryptowährung von 63.650 US-Dollar aus auf bis zu 62.764 US-Dollar.

Top-Trader und Krypto-Legende Peter L. Brandt hält allerdings bereits ein potenzielles Ende der bearishen Preisaktion für möglich. In einer neuen Bitcoin Kurs Prognose kommentiert der dienstälteste Krypto-Analyst: Die Charts stehen auf bullish – und ein „großer Ausbruch“ steht potenziell bevor! Was steckt dahinter?

Zunächst zu Brandt selbst: Der Chartist gilt als einer der dienstältesten Trader der Branche – er handelt seit den 70er Jahren mit Rohstoffen. Auf X (Ex-Twitter) kommentiert er aktuell augenzwinkernd, wie alt er tatsächlich ist – und zeigt dabei den ersten Fernseher seiner Familie:

