Bitcoin steigt auf 63.000 US-Dollar! Das sagen die Analysten

Viele haben schon gar nicht mehr daran geglaubt, aber nun scheint die lang ersehnte Rallye am Kryptomarkt tatsächlich loszugehen. Der Bitcoin-Kurs verläuft nun seit Wochen seitwärts und ein nachhaltiger Anstieg über die 60.000 US-Dollar-Marke schien nicht mehr möglich zu sein. Heute zeigt sich ein anderes Bild. Nachdem die US-Notenbank Federal Reserve gestern gleich eine Zinssenkung um 50 Basispunkte durchgeführt hat, ist die Stimmung am Markt wieder äußerst bullish. Auch Analysten sind wieder optimistisch.

Immer, wenn der Bitcoin-Kurs die psychologisch wertvolle Marke von 60.000 US-Dollar in den letzten Wochen angetestet hat, kam es kurz danach zu einem Rücksetzer. Vor knapp zwei Wochen ist der Kurs sogar unter 53.000 US-Dollar gefallen. Nach dem Fed Zinsentscheid ist der Anstieg nun aber gelungen und es sieht danach aus, als würde das erst der Anfang sein.

Durch niedrigere Leitzinsen sind Anleger wieder eher bereit, auf Risiko-Assets wie Bitcoin zu setzen, da sicherere Anlageformen weniger rentabel werden. Außerdem erhofft man sich natürlich, dadurch die angeschlagene Wirtschaft in den USA wieder anzukurbeln.

Natürlich weiß niemand genau, wo die Reise für Bitcoin und Co. hingehen wird. Dennoch gibt es einige Experten, die sich tiefer mit der Materie befassen und den Markt genau analysieren, um so ein Gespür dafür zu bekommen, wie sich der Kurs in naher Zukunft entwickeln könnte. Dabei ist man sich darüber einig, dass die Zinssenkung der Fed erst die erste von vielen gewesen sein dürfte, die den Kurs nach und nach weiter in die Höhe treiben könnten.

The FOMC meeting was massive.

50bps rate cut.

However, the dotplot assumes that another 50-75bps of rate cuts are likely to be happening in the coming months –> bullish for #Crypto & $ETH.

The most significant thing: FOMC doesn't expect a massive impact on unemployment.

This…

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 19, 2024