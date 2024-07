Bitcoin wieder bei 67.000 US-Dollar –Sommer Bullrun statt Sommerloch?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Das Kryptojahr 2024 war bis jetzt, vorsichtig ausgedrückt, spannend. Gefühlt war so ziemlich alles dabei, von neuen AllTime Highs bis hin zum großen Absturz. Im März erreichte der BTC sein neues AllTime High von rund 73.700 US-Dollar, nur um dann wieder auf 53.000 US-Dollar abzustürzen. Daran war allerdings Mt. Gox, also die Börse, die vor über 10 Jahren gehackt wurde und pleiteging, nicht ganz unschuldig. Denn Anfang Juli 2024 begannen die Rückzahlungen an die Gläubiger. Der Markt reagierte prompt und der Bitcoin ging in die Knie, trotz des heißersehnten Bitcoin-Halving, das im April stattfand. Mitte Juli überstieg der Bitcoin dann wieder die magische Marke von 60.000 US-Dollar. Jetzt zeigen sich also wieder leichte Silberstreifen am Bullrun Horizont.

Kommt jetzt die große Sommer-Rallye?

Ob jetzt die große Sommer-Rallye kommt, kann an dieser Stelle natürlich nicht genau prognostiziert werden. Denn wenn man im Kryptomarkt eins mit Sicherheit sagen kann, dann nur, dass man mit Sicherheit gar nichts sagen kann. Denn die Kryptowährungen sind extrem volatil, was nicht zuletzt der April 2024 gezeigt hat. Trotz Bitcoin Halving und Prognosen von 100.000 US-Dollar und mehr entwickelte sich der BTC-Kurs genau gegenteilig.

Die Vorzeichen für eine Sommer-Rallye sind allerdings da – und daran ist die Nummer zwei, also Ethereum, nicht ganz unschuldig. Denn so wie es aussieht, stehen die S-1-Anträge für die Ethereum Spot ETF kurz vor der Genehmigung. Es wird mit einem Handelsstart am 23. Juli 2024 gerechnet.

Schon die Bitcoin Spot ETF waren ja ein voller Erfolg und sind zusammen genommen mittlerweile viele Milliarden US-Dollar schwer – und die Wallstreet ist eben gierig. Auch bei den Ethereum Spot ETF rechnen Analysten mit Zuflüssen in Milliardenhöhe. Der nächste heiße Anwärter für einen Spot ETF ist nach Ethereum übrigens Solana. Ob ein Solana Spot ETF allerdings dieses Jahr noch aufgelegt wird, steht in den Sternen.

Ein weiterer Faktor, warum der Bitocin, der als Leitwährung gilt, steigt, ist die sich bessernde Marktstimmung. Der Kandidatenwechsel bei den US-Demokraten wurde von den Märkten äußerst positiv aufgenommen. Der DAX schloss beispielsweise heute mit 18.407,07 Punkten, was ein Plus von 1,29 % ist. Die Aktienmärkte sind mittlerweile viel enger mit dem Kryptouniversum verbunden, als es so manchem Kryptoenthusiasten lieb ist. Stabilisieren sich die Märkte, werden die Anleger wieder mutiger und investieren ihr Geld auch in risikoreiche Anlagen, wozu die Kryptowährungen ja eindeutig gehören.

PlayDoge – der Meme-Coin mit Utility und großem Potenzial

Die Meme-Coins legten ebenfalls zu. In den letzten 24 Stunden stieg die Gesamtmarktkapitalisierung der Scherzwährungen um 6,21 %. Kryptoinvestoren, die auf der Suche nach Coins sind, um ihr Portfolio beispielsweise zu erweitern, sollten sich PlayDoge einmal näher anschauen. Der PreSale des Play-to-Earn Projekts ist erst vor kurzem gestartet und hat in kürzester Zeit 5,8 Millionen US-Dollar Raising Capital eingesammelt. Der native Token $PLAY kann im Moment noch im Vorverkauf gekauft werden und kostet 0,00521 US-Dollar. Da der PreSale über verschiedene Stufen mit anschließenden Preiserhöhungen läuft, können sich Early Bird Investoren, die rechtzeitig zuschlagen, schon im Vorfeld einen „Papiergewinn“ sichern.

Play-to-Earn mit 90er Vibe

Ein Faktor, warum der PlayDoge so enorm gut bei den Early Bird Investoren ankommt, könnte sein, dass die Plattform einen der Gaming-Hits der frühen 90er ins Web3 und aufs Smartphone holt: Tamagotchi. Bei PlayDoge muss man sich allerdings nicht um einen kleinen Außerirdischen kümmern, sondern um ein kleines Doge, passend natürlich in 90er-Pixeloptik. Dieses muss man füttern, bespaßen und gemeinsam mit ihm auf spannende Abenteuer gehen. Als Belohnung erhält man als fleißiger virtueller Tierbesitzer $PLAY Token. Diese können dann entweder im Spiel ausgegeben werden oder man kann sie in andere Kryptowährungen tauschen.

Geplant ist außerdem eine Rangliste. PlayDoge Spieler, die ganz oben stehen, können Bonus $Play Token verdienen und sich exklusive Belohnungen sichern. Zudem soll es auch Minispiele geben, passend im 2D-Sidescroller Look. Der Token hat überdies eine Stakingfunktion. Man hat die Wahl zwischen der Heimatchain BNB oder Ethereum. Bei Ethereum sind rund 226 Millionen Token im Staking Contract gesperrt, der APY liegt bei 83 %. Bei BNB sind es rund 265 Millionen Token, der APY liegt bei 71 %.

$PLAY im PreSale kaufen – so funktionierts

Um in den PreSale einzusteigen, muss man lediglich eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Bezahlt werden kann mit ETH, BNB, USDT beziehungsweise mit einer Kreditkarte. Die gekauften Token können dann nach Ende des PreSales beansprucht werden.

Jetzt PlayDoge kaufen

Zuletzt aktualisiert am 22. Juli 2024

