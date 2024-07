Buy the dip â€“ Sind die Meme Coins das nÃ¤chste groÃŸe Ding?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Nachdem sich die letzten Wochen im Kryptomarkt eher turbulent gestaltet hatten, zeichnen sich heute wieder sehr zarte Silberstreifen am Bullrun-Horizont ab. In den letzten 24 Stunden ist die Gesamtmarktkapitalisierung leicht um 0,99 % gestiegen und die Leitwährung Bitcoin legte um 0,88 % zu und bei Ethereum sind es 0,18 %. Natürlich sind das jetzt (noch) keine weltbewegenden Sprünge nach oben, aber nach den letzten Wochen, in denen es fast nur rote Zahlen gab, sind diese zarten Kursgewinne zumindest eine kleine Erholung.

Vor allem die Meme-Coins haben in den letzten Wochen ordentlich Federn lassen müssen. Das liegt unter anderem auch daran, dass gerade dieser Bereich aufgrund seiner Volatilität dazu neigt, Marktbewegungen übertrieben darzustellen. Dogecoin verlor auf Wochensicht zwar nur 2,31 % und Shiba Inu konnte sich sogar über einen leichten Kurszuwachs von 0,55 % freuen, aber bei PEPE und WIF waren die Verluste mit rund 11 % (PEPE) und rund 21 % (WIF) auf Wochensicht sogar zweistellig.

Buy the Meme-Coin – den Kurseinbruch als Chance sehen

Natürlich sind diese Entwicklungen im Meme-Coin Segment alles andere als schön. Jetzt könnte man sofort alle (Meme-) Coins verkaufen, die man im Portfolio hat, um vermeintliche Verluste möglichst gering zu halten. Man kann die Entwicklungen aber auch als Chance sehen und beispielsweise Token nachkaufen oder neue Coins mit ins Portfolio aufnehmen.

Meme-Coins waren im ersten Quartal die großen Renditebringer, noch vor den AI-Coins. Auf lange Sicht gesehen könnte es durchaus sein, dass gerade die Meme Coins auch in den folgenden Quartalen wieder ganz oben mitspielen.

Denn die Scherzwährungen, wie sie von ihren Fans liebevoll und von so manchem Kritiker abschätzig genannt werden, sind nach wie vor bei den Anlegern beliebt und viele Coins haben sich eine treue Fanbase aufgebaut. Es gibt obendrein auch einige interessante neue Meme-Coin Projekte, denn der Trend geht mittlerweile hin zu Token, die neben ihrem viralen Charakter eine echte Utility haben. Was jetzt an dieser Stelle natürlich nicht heißen soll, dass der „klassische“ Meme-Coin nicht ebenso erfolgreich sein kann.

Shiba Shootout – Der Play-to-Earn Meme-Coin

Shiba Shootout ist ein neues Play-to-Earn Meme-Coin Projekt mit Wildwest Thema und will mehr sein als nur das nächste Shoot em up Handygame, dass auf den Markt geworfen wird. Ziel des Teams ist es, ein lebendiges Ökosystem mit Meme-Duellen, Pokerturnieren mit Wild West Twist und virtuellen Schatzsuchen aufzubauen. Das Herz und das Rückgrat von Shiba Shootout ist der native SHIBASHOOT Token, der momentan im PreSale zu kaufen ist. Ein Coin kostet im Moment 0,0195 US-Dollar. Da der Vorverkauf über mehrere Phasen mit anschließenden Preiserhöhungen läuft, können sich Early Bird Investoren, die rechtzeitig zuschlagen, schon im Vorfeld einen Papiergewinn sichern.

Shiba Shootout – mehr als Play to Earn

Wie oben bereits erwähnt, will Shiba Shootout mehr sein als nur das nächste Play to Earn, dass auf den Markt geworfen wird. Natürlich hat die Plattform auch klassische Gaming Elemente wie die Lucky Lasso Lotterie. Interessant sind aber auch die Campfire Stories, bei der sich die Nutzer fesselnde Geschichten erzählen und die Erzähler mit der spannendsten Story Bonus Token verdienen können. Zusätzliche Token gibt es auch für neue Mitglieder, die man vorher eingeladen hat. Außerdem hat der $SHIBASHOOT eine Stakingfunktion. Gekaufte Token können sofort in den Staking Contract eingezahlt werden, der APY liegt derzeit bei 1.565 %.

PlayDoge – der Meme-Coin mit 90er Flair

Obwohl sie mittlerweile einige Jahrzehnte in der Vergangenheit liegen, sind die 90er Jahre nach wie vor enorm beliebt. PlayDoge bringt eines der beliebtesten Elektronik Spielzeuge der frühen 90er Jahre aufs Handy und ins Web3 und kombiniert das Ganze noch mit dem enorm beliebten Doge Meme. Gemeint ist natürlich das Tamagotchi. Damals hatte fast jeder so ein quietschbuntes piepsendes Plastikei, in dem ein kleiner Außerirdischer wohnte und auch noch heute hat das Tamagotchi eine große Fanbase. PlayDoge hat das Potenzial, genauso groß zu werden. Der native Token kann im Moment noch im PreSale gekauft werden. Ein $PLAY kostet im Moment 0,00518 US-Dollar.

PlayDoge vs. Tamagotchi – der Unterschied

Genau wie bei Tamagotchi muss man sich als virtueller Tierbesitzer gut um sein kleines Pixeldoge kümmern und gemeinsam mit ihm spannende Abenteuer erleben. Anders als beim Original erhält man allerdings als Belohnung $PLAY Token. Diese können dann entweder im Spiel ausgegeben werden oder man tauscht sie gegen andere Kryptowährungen. Geplant sind außerdem Minispiele im passenden Nostalgie 2D-Sidescroller Look und eine Rangliste. Spieler, die ganz oben stehen, bekommen Bonus $PLAY Token und exklusive Belohnungen. Der Coin kann ebenfalls gestaked werden. Early Bird Investoren haben die Wahl zwischen der Heimatchain BNB und Ethereum. Bei BNB sind aktuell rund 257 Millionen Token im Contract gesperrt und der APY liegt bei 73 %. Bei Ethereum sind rund 216 Millionen %PLAY gesperrt und der APY liegt bei 87 %.

Jetzt PlayDoge kaufen

WienerAI – der Meme-Coin mit KI

Das neue Projekt WienerAI kombiniert die beiden Hypethemen Meme-Coin und KI miteinander und rundet das Ganze noch mit einem äußerst charmanten Maskottchen ab. Anders als die beiden Vorgängerprojekte Shiba Shootout und PlayDoge hat sich das Team allerdings nicht für einen Shiba Inu entschieden, sondern für einen Dackel. Der native Token der Trading Plattform $WAI kann im Moment noch im PreSale gekauft werden und kostet 0,00073 US-Dollar. Early Bird Investoren, die in das Projekt noch einsteigen wollen, sollten sich allerdings etwas beeilen, denn der Vorverkauf ist mittlerweile auf die Zielgeraden eingebogen.

Der Trading Bot mit prädiktiver Technologie

Das Ziel des WienerAI-Teams ist ein einfacher und intuitiv zu bedienender Trading-Bot, der sowohl für fortgeschrittene Trader als auch für blutige Anfänger geeignet ist. Der Bot verwendet eine prädiktive Technologie, um optimale Trades auf dem Markt zu identifizieren, die genau den Wünschen des Traders oder Investors entsprechen. Dafür muss man dem Trading Bot lediglich eine Frage zum gewünschten Token stellen und der kleine Wiener flitzt sofort los und durchsucht mit seiner prädiktiven KI das Kryptouniversum nach einem passenden Asset. Zusätzlich bekommt der Nutzer eine umfassende Marktanalyse und sucht nach den besten Kursen auf den DEXs. Die Plattform erhebt außerdem keinerlei Gebühren. WienerAI schützt seine Nutzer vor MEV-Bots, die Transaktionen manipulieren und erheblich verteuern könnten. Zudem hat der Coin eine Staking Funktion. Bisher wurden rund 6,7 Milliarden Token in den Contract einbezahlt, der APY liegt bei 152 %.

Hier geht es zu Wiener AI

Zuletzt aktualisiert am 13. Juli 2024

