Buy the dip – Warum ein Kursabsturz auch eine Chance sein kann

Das Kryptojahr 2024 gestaltet sich, vorsichtig ausgedrückt, spannend. Das erste Quartal verlief noch äußerst positiv, im März 2024 erreichte der Bitcoin sein neues AllTime High von 73.500 US-Dollar und die Meme-Coins waren mit einer Durchschnittsrendite von 1.300 % die großen Gewinnbringer. Aber schon mit dem Beginn des zweiten Quartals zeigte der Kryptomarkt den Anlegern wieder die kalte volatile Schulter. Momentan wechseln sich kurze Erholungsphasen mit längeren Korrekturen ab. Ende Juli kratzte der Bitcoin beispielsweise noch an der 70.000 US-Dollar Marke. Heute mussten Kryptoinvestoren hingegen wieder sehr tapfer sein und leider eine große Portion Resilienz mitbringen. Denn in den vergangenen 24 Stunden ging die Gesamtmarktkapitalisierung um knapp 7 % zurück und der Bitcoin fiel zeitweise sogar unter die 50.000 US-Dollar Marke. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels notiert der Bitcoin bei rund 55.000 US-Dollar, was einem Kursverlust von etwa 5 % in den letzten 24 Stunden entspricht.

Krypto Absturz aktuell – oder warum fällt der Bitcoin?

Die Aktien- und die Kryptomärkte sind mittlerweile sehr viel enger miteinander verwoben, als es so manchem Kryptoenthusiasten vielleicht lieb ist. Der japanische Nikkei Index stürzte um rund 12 % ab (was der größte Verlust seit 1987 ist) und dementsprechend ging auch der DAX in die Knie. Grund dafür sind, unter anderem, die schwachen Arbeitsmarktdaten aus den USA. Dazu kommen die schlechten Quartalszahlen der Big-Tech Unternehmen und natürlich die geopolitische Lage mit der Krise im Nahen Osten. Der VIX-Index, ein wichtiger Risikoindikator für die Märkte, ist auf 50 angestiegen und womit Erinnerungen an die Panik aufgrund der COVID-19-Pandemie und der Finanzkrise 2008 geweckt werden. Alleine den letzten 24 Stunden wurden auf dem Kryptomarkt Long-Hebelpositionen im Wert von rund 1 Milliarde US-Dollar aufgelöst. Auf Bitcoin entfielen davon rund 305 Millionen US-Dollar. Dazu kommt, dass nicht nur Mt. Gox mit den Rückzahlungen an die Gläubiger angefangen hat. Auch Genesis kündigte Rückzahlungen an.

Warum der Kryptocrash auch eine Chance ist – jetzt Krypto kaufen?

Natürlich ist Blick auf die aktuellen Zahlen alles andere als schön. Ebenso kreisen natürlich auch wieder die Kryptoweltuntergangspropheten, die das Ende aller Coins verkünden.

Um zu verstehen, warum so ein massiver Kursrücksetzer auch durchaus eine Chance sein kann, begeben wir uns an dieser Stelle in die Vergangenheit. Genauer gesagt in das Jahr 2022, das für den Kryptomarkt, vorsichtig ausgedrückt, ja eher schwierig war.

Im Mai 2022 crashte die Kryptowährung Terra Luna. Als der Gründer Do Kwon anfing, große Mengen Bitcoin zu verkaufen, um seine Währung zu stabilisieren, ging der Kurs in die Knie und die Altcoins folgten nach. Ende Juni 2022 notierte der BTC gerade einmal bei rund 20.000 US-Dollar. Damit war aber das untere Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Im November 2022 ging mit FTX die drittgrößte Kryptobörse der Welt pleite und die Kurse rauschten erneut ab. Im Dezember 2022 lag der Bitcoin gerade einmal bei rund 16.000 US-Dollar. Anleger, die damals eingestiegen sind und ihre Coins bis heute gehalten haben, dürften mit ihrer Investition allerdings immer noch ziemlich glücklich sein. Solana wurde besonders hart von der FTX Krise getroffen und lag im Januar 2023 gerade mal bei 9 US-Dollar. Derzeit notiert der SOL bei rund 130 US-Dollar. Im Juli 2023 notierte der Bitcoin bei rund 29.000 US-Dollar. Investoren, die damals eingestiegen sind und ihre Coins noch halten, können sich immer noch über eine Rendite von 88 % freuen. Natürlich muss jeder für sich selbst entscheiden, ob sich ein Einstieg in Kryptowährungen lohnt oder nicht. Aber trotz aller Turbulenzen hat sich der Kryptomarkt bis jetzt immer robust gezeigt, was gerade der Blick auf die langfristigen Renditen zeigt.

Pepe Unchained – der sieben Millionen Dollar Meme-Coin

Zeiten wie diese bieten sich dafür an, das Portfolio gegebenenfalls neu zu sortieren, Coins nachzukaufen und neue Token aufzunehmen, beispielsweise Pepe Unchained. Dem Meme-Coin Projekt ist es in Rekordzeit gelungen, mit seinem PreSale über 7 Millionen US-Dollar Raising Capital einzusammeln. Damit hat der $PEPU durchaus das Potenzial seinen Urvater Pepe sogar noch zu übertreffen, der 2023 ja der Meme-Coin Überraschungserfolg war und seit seinem AllTime Low im April 2023 um knapp 26.000 % gestiegen ist. Neulich ist sogar ein Wal vorbeigeschwommen und hat sich $PEPU im Wert von fast 200.000 US-Dollar gegönnt. Pepe Unchained läuft auf seiner eigenen Layer-2-Chain, die zwar auf Ethereum aufsetzt, aber mit einem eigenen Konsensmechanismus und Blockchain-Explorer völlig unabhängig arbeitet. Der $PEPU hat on top noch eine Stakingfunktion. Derzeit sind rund 604 Millionen Token im Staking Contract gesperrt.

Um als Early Bird Investor in den noch laufenden PreSale einzusteigen, muss man lediglich eine kompatible Wallet mit der Webseite verbinden. Ein $PEPU kostet im Moment 0,0089105 US-Dollar. Bezahlt werden kann mit ETH, USDT oder BNB. Kreditkarten werden ebenfalls akzeptiert. Achtung! Das Vorab-Staking ist nur mit einem Kauf über Ethereum möglich.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Zuletzt aktualisiert am 5. August 2024

