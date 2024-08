Crypto All Stars: Meme Coin Staking neu definiert – $STARS sammelt 600.000 US-Dollar ein

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Eine Woche nach Beginn des Vorverkaufs hat Crypto All-Stars ($STARS) bereits mehr als 600.000 Dollar eingesammelt. Das Projekt hat einen einzigartigen USP: Crypto Allstars ermöglicht das Staking mehrerer Meme-Coins unabhängig von der Blockchain auf einem einzigen Staking-Protokoll. Da sich der Meme-Coin-Sektor (mit Ausnahme einiger weniger Token) immer noch in einer tiefroten Phase befindet, könnte Crypto All-Stars die Alternative sein, um unter den aktuellen Marktbedingungen Renditen zu erzielen. Infolgedessen schnappten sich Early-Bird-Investoren schnell die 8,4 Milliarden Dollar an STARS-Token, die für den Vorverkauf zur Verfügung standen. Ungefähr 293 Millionen Token wurden bereits verkauft, was ungefähr 60 % der gekauften Token entspricht. Dies entspricht fast einer halben Milliarde $STARS. Der Preis von $STARS ist seit letzter Woche dreimal gestiegen und in weniger als 48 Stunden ist er erneut von 0,0013966 US-Dollar auf 0,0014022 US-Dollar gestiegen.

Meme Coins können für zusätzliche Belohnungen gestaked werden

Seit Ende Juli liegt die gewichtete Marktkapitalisierung der von DefiLlama verfolgten Meme-Coins unter 0 %. Das ist ein Hinweis darauf, dass die führenden Token des Sektors in den letzten 30 Tagen weitgehend inaktiv waren. Darüber hinaus zeigt das DefiLlama Tracking der Token-Kategorie, dass Meme-Coins mit einem Rückgang von 24 % den siebten Platz bei den Verlusten belegen. In den letzten 24 Stunden haben nur 12 der 100 wichtigsten Meme-Coins an Wert gewonnen, der Gesamtmarkt ist jedoch um 3 % gestiegen. Der herausragendste Performer ist Sundog ($SUNDOG), der um 49 % gestiegen ist. Darüber hinaus verzeichnete der OG Pepe Meme-Coin Pepecoin ($PEPECOIN) im gleichen Zeitraum einen Anstieg von 9,8 %.

Crypto All-Stars zielt darauf ab, dem Meme-Coin Sektor neues Leben einzuhauchen. Die Rendite von $PEPECOIN könnte beispielsweise in dieser kurzen Zeitspanne durch die aktuellen Stakingbelohnungen, die von Crypto All-Stars angeboten werden, potenziell übertroffen werden.

Der Crypto All-Stars MemeVault

Crypto All-Stars vereint Meme-Coins wie $PEPECOIN, Dogecoin ($DOGE), Shiba Inu ($SHIB), Floki ($FLOKI), Brett ($BRETT), Mog Coin ($MOG), Milady Meme Coin ($LAYDS), Turbo ($TURBO), Toshi ($TOSHI), Coq Inu ($COQ) und Bonk ($BONK) auf einer Plattform für erhebliche Stakingrenditen. Weitere Token sollen bald dazukommen. Das Staking-Protokoll mit dem Namen MemeVault ermöglicht es den Nutzern, diese Coins gemeinsam zu staken und einheitliche Belohnungen in $STARS zu verdienen. Nach dem Start von MemeVault können Meme-Coin-Investoren also von Kapitalgewinnen profitieren und gleichzeitig eine bequeme Möglichkeit nutzen, passives Einkommen zu generieren. Während beispielsweise $PEPECOIN an einem einzigen Tag um 9,8 % gestiegen ist, werden Investoren zusätzliche Rendite erzielen, wenn sie in den MemeVault einsteigen. Da $STARS das gesamte MemeVault-Ökosystem verbindet, aktiviert der Besitz von $STARS einen 3-fachen Belohnungsmultiplikator, der es den Besitzern ermöglicht, noch mehr Belohnungen für ihr Staking zu bekommen. Angesichts dieses Nutzens könnte es sein, dass der Investitionswert von $STARS in die Höhe schießen könnte. Die Nachfrage wird vor allem durch langfristige Halteanreize getrieben. Diese reduzieren wiederum das zirkulierende Angebot an $STARS, was zu einer positiven Kursentwicklung beitragen kann. Der bekannte Krypto-Influencer ClayBro prognostiziert, dass $STARS die Merkmale eines Top-Meme-Coins aufweist.

Wie man in den Crypto All-Stars-Vorverkauf einsteigt und $STARS staked

Obwohl der MemeVault noch nicht gestartet ist, können Investoren bereits beträchtliche Stakingprämien in Höhe von 2.291 % mit $STARS bekommen. Je mehr Investoren von dem Projekt erfahren und ihre Einsätze tätigen, desto geringer wird Ihr Anteil am $STARS-Einsatzpool. Um teilzunehmen, gehen Sie auf die Crypto All-Stars-Website. Verbinden Sie Ihre Wallet (z.B. Best Wallet) und tauschen Sie ETH, USDT oder BNB gegen $STARS. Kreditkartenzahlungen werden auch über das sichere und benutzerfreundliche Widget der Website akzeptiert.

Crypto All-Stars wurde gründlichen Prüfungen durch Coinsult und SolidProof unterzogen, wobei keine kritischen Probleme im Code des Smart Contracts gefunden wurden, was den Investoren Sicherheit gibt.

Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Nachrichten und Entwicklungen, indem Sie der Crypto All-Stars Community auf Telegram oder X beitreten.

Zuletzt aktualisiert am 22. August 2024

