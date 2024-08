Crypto All Stars – Meme-Coin Staking neu definiert

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Der Kryptomarkt ist bunt, aufregend und manchmal etwas unübersichtlich. Da kann die Frage: „Welchen Coin soll ich heute bloß kaufen?“, gerade für Kryptoanfänger durchaus zur Herausforderung werden. PreSale Token haben großes Potenzial, da sie oft Teil von innovativen Projekten, die neue Technologien oder Geschäftsmodelle auf den Markt bringen, sind.Crypto All Stars ist ein neues Kryptoprojekt, das die Meme-Coin Landschaft einmal auf links drehen will. Das Projekt will es Meme-Coin Inhabern ermöglichen mehr aus ihren Token zu machen, als lediglich Assets, die in den Wallets lagern. Dafür hat Crypto All Stars das erste MemeVault-Ökosystem der Welt im Gepäck. Damit soll es Inhabern verschiedenster Meme-Coins ermöglicht werden, mit ihren Coins Belohnungen in Form von $STARS dem nativen Token der Plattform zu verdienen. Das kommt bei den Early Bird Investoren anscheinend sehr gut an, denn dem Projekt ist es mit dem erst kürzlich gestarteten PreSale gelungen über 400.000 US-Dollar Raising-Capital einzusammeln.

Was ist das MemeVault Ökoystem?

Crypto All Stars will Meme-Coin Inhabern, unabhängig davon, ob es sich um Wale oder Kleinanleger handelt, helfen das entscheidende bisschen mehr aus ihren Coins herauszuholen. Dafür baut das Projekt die MemeVault, das darauf ausgelegt ist, die Meme-Coins auf einer einzigen Plattform zu vereinen. Dieses Ökosystem basiert auf den fortschrittlichen und praxiserprobten Multi-Token-Fähigkeiten des ERC-1155-Standards, der die nahtlose Verwaltung mehrerer Token innerhalb eines einzigen Vertrags ermöglicht. Damit ist MemeVault nicht einfach nur eine weitere Staking Plattform. Im Gegensatz zu traditionellen Staking-Protokollen, bei denen das Staking eines einzelnen Token auf einer bestimmten Blockchain beschränkt ist, können Inhaber verschiedener Meme-Coins, die auf verschiedenen Blockchains laufen, ihre Token im MemeVault unter einem Dach staken. Damit wird nicht nur das Staking Verfahren radikal vereinfacht. Crypto All Stars fördert damit auch eine integrative Umgebung für Meme-Coin Inhaber auf der ganzen Welt. Um am Multi-Meme-Coin Staking teilnehmen zu können, müssen die Investoren den nativen $Stars Token halten.

Sicherheit und Transparenz stehen bei Crypto All Stars an erster Stelle. Die Plattform ist so konzipiert, dass sie effizient arbeitet und Reibungsverluste minimiert. Jede Transaktion und jeder Vorgang innerhalb von MemeVault ist dank der Blockchain-Technologie transparent, sodass die Nutzer einen vollständigen Einblick in die Prozesse der Plattform erhalten und darauf vertrauen können, dass ihre Vermögenswerte sicher sind.

Die Rewards und die Rolle des $STARS Token

Der native Token $STARS ist das Herz der neuen Staking Plattform. Allein dadurch, dass sie ihre Token hodeln können Nutzer der Plattform beträchtliche Belohnungen verdienen und sich damit einen attraktiven Einkommensstrom generieren. Damit wird der Verkaufsdruck gemildert. Crypto All Stars geht aber noch einen Schritt weiter und fördert die aktive Teilnahme am MemeVault. Denn je mehr $STARS Token ein Anleger besitzt umso höher sind auch seine Rewards. Der $STARS kann schon während der PreSale Phase gestaked werden. Aktuell sind rund 176 Millionen Token im Staking Contract gesperrt, der APY liegt bei 4182 %. Der $STARS ist übrigens ein deflationärer Token. Das heißt, es wird nur eine begrenzte Menge der Coins geben. 20 % dieser Token sind für den PreSale reserviert und 25 % sind für die Staking Rewards geblockt. Weitere 20 % sind für Marketingmaßnahmen und Kampagnen vorgesehen, etwas, das gerade bei neuen Coins enorm wichtig ist. 10 % sind für die Liquidität geblockt und 25 % für die Entwicklung des MemeVault. Crypto All Stars wurde sowohl von Coinsult als auch von Solidproof auditiert.

Welche Token können in die MemeVault eingezahlt werden?

Die Liste der Token die nach dem Listing und dem Launch in der MemeVault gestaked werden können, beinhaltet alle Top Meme-Coins:

Pepe

Dogecoin

Shiba Inu

Floki Inu

Brett

MOG Coin

Milady

Turbo

Toshi

Coq Inu

Bonk

Diese Liste ist allerdings nicht endgültig, sondern wird in naher Zukunft erweitert werden.

Crypto All Stars kaufen – als Early Bird Investor einsteigen

Der $STARS kann im Moment noch im PreSale gekauft werden und kostet 0,0013855 US-Dollar. Da der Vorverkauf über verschiedene Phasen mit anschließenden Preiserhöhungen läuft, können sich Early Bird Investoren, die rechtzeitig kaufen, schon im Vorfeld einen Papiergewinn sichern. Um in den PreSale einzusteigen, muss man lediglich eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Bezahlt werden kann mit ETH, USDT oder BNB, Kreditkarten werden ebenfalls akzeptiert. Achtung! Das Vorab-Staking ist nur mit einem Kauf über ETH möglich.

15. August 2024

