Crypto All-Stars: Presale explodiert auf 1,7 Millionen US-Dollar

Die Crypto All-Stars (STARS)-Plattform hat 1,7 Millionen Dollar an Raising Capital mit ihrem Presale eingesammelt.

Es sieht so aus, als könnte der Kryptomarkt den September, der für Kryptowährungen typischerweise der schwierigste Monat ist, positiv abschließen. Letzten Freitag erreichten die Meme-Coins eine Gesamtmarktkapitalisierung von 51 Milliarden US-Dollar. Crypto All-Stars’ MemeVault, die erste Meme-Coin-Staking-Plattform der Branche, wurde entwickelt, um die jüngsten Kursgewinne von Meme-Coins zu verstärken. Das Wiederaufleben der Hausse verleiht der Plattform zusätzlichen Auftrieb. Der Vorverkauf von Crypto All-Stars ist auf dem besten Weg, innerhalb weniger Tage den nächsten Meilenstein von 1,9 Millionen Dollar zu erreichen.

Early Bird Investoren haben etwa zwei Tage Zeit, um STARS zu 0,001471 US-Dollar pro Token zu kaufen, bevor der Preis wieder steigt und die nächste Finanzierungsphase einläutet.

Top-Meme-Coins erzielen zweistellige Renditen

Der zusätzliche Schub bei der Finanzierung der Crypto All-Stars und der Rallye der Meme-Coins am Freitag ist größtenteils auf die zweistelligen Renditen der Top-Meme-Coins und den Anstieg des Handelsvolumens um 56 % auf fast 8 Milliarden US-Dollar zurückzuführen.

Obwohl kein spezifischer Katalysator identifiziert werden kann – vielleicht abgesehen vom globalen Trend sinkender Leitzinsen – ist die jüngste positive Performance des Gebiets eine dringend benötigte Trendwende nach fast zwei Monaten unter der Marktkapitalisierung von 50 Milliarden US-Dollar. Top-Token wie Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Bonk (BONK), Floki (FLOKI), Brett (BRETT), DogWifHat (WIF) und Pepe (PEPE) verzeichneten Zuwächse von 11,21%, 19,4%, 17,55%, 16,86%, 15,77% bzw. 17,46%. Diese Zuwächse fielen mit einem eintägigen Anstieg des MarketVector™ Meme Coin Index, der diese sechs Top-Meme-Coins verfolgt,

um 5,25 % zusammen.

Andere Top-Meme-Coins wie MogCoin (MOG), Milady Meme Coin (LAYDS), Coq Inu (COQ) und Turbo (TURBO) erzielten Renditen von 11,19 %, 14,32 %, 10,08 % bzw. 3,56 %. Diese zweistelligen Renditen können erfahrenen Anlegern natürlich immer noch rect bescheiden erscheinen, da sie in der Regel deutlich höhere Renditen anstreben. First Neiro on Ethereum (NEIRO) ist ein Beispiel für eine solche Krypto-Aschenputtel-Story, die in nur 11 Tagen von einer Marktkapitalisierung von 15 Millionen Dollar auf 468 Millionen Dollar gestiegen ist – eine bemerkenswerte 200-fache Rendite. Projekte mit einem solchen Potenzial zeichnen sich in der Regel durch eine solide Tokenomik, eine starke Unterstützung durch die Community und zunehmend auch durch einen Mehrwert aus – Eigenschaften, die Crypto All-Stars allesamt verkörpert.

Der STARS Token: Das Herz von Crypto All-Stars

Crypto All-Stars entwickelt eine bahnbrechende Staking-Plattform namens MemeVault, die es ermöglicht, die besten Meme-Coins zusammen zu staken, um so Belohnungen zu verdienen – eine absolute Neuheit. Investoren können nun die Rendite ihrer Meme-Coins steigern, ohne sich mit mehreren Staking-Pools herumschlagen zu müssen. Mit MemeVault wird passives Einkommen einfach, unkompliziert und bequem. Die Staking-Plattform unterstützt die oben genannten Token mit Ausnahme von PEPE, da nur der originale PepeCoin (PEPECOIN) unterstützt wird. MemeVault ist jedoch in der Lage, eine unbegrenzte Anzahl von Token zu staken, was in Zukunft auch neuere Versionen von Pepe wie Pepe Unchained (PEPU) einschließen könnte. Diese Flexibilität unterstreicht das effiziente, anpassungsfähige und weniger redundante Design von MemeVault.

Die Investition in Meme-Coins war noch nie so lukrativ wie heute, wie der bekannte Krypto-Influencer ClayBro bestätigen kann.

MemeVault Staker verdienen STARS-Token, die eine zentrale Rolle bei der Maximierung der Belohnungen spielen. Je mehr STARS-Token gehalten werden, desto größer ist die Chance, bis zum Dreifachen der Belohnungen zu verdienen.

Dieser Anreiz, den Token zu halten, stellt einen wertvollen Anreiz dar, weshalb viele Investoren nicht nur während des Vorverkaufs erhebliche Mengen an STARS gekauft haben. Sie haben ihre Token langfristig im unabhängigen Staking-Protokoll gesperrt, um sich höhere Belohnungen zu sichern, wenn MemeVault startet. Mit 860 % APY sind die Renditen des STARS-Stakings beeindruckend und gehören zu den höchsten in der Branche. Mit insgesamt 828 Millionen STARS, die bereits gestackt wurden, liegt dieser APY jedoch deutlich unter der Rendite von 968%, als Crypto All-Stars den Meilenstein von 1,5 Millionen US-Dollar erreichte. Angesichts der starken Nachfrage nach dem Vorverkauf, der vor etwas mehr als einem Monat begann, und der auf langfristiges Halten ausgerichteten Tokenomics ist es klar, dass STARS ein Meme-Coin ist, der nicht nur potenzielle Gewinne, sondern auch beträchtliche passive Einkommensmöglichkeiten bietet.

Last Meme Standing: Mach dich bereit für 5.000% Stakingbelohnungen

Um das Ganze noch aufregender zu machen, kündigte Crypto All-Stars am Dienstag einen neuen Wettbewerb mit dem Titel „Last Meme Standing“ an, bei dem eine Belohnung von 5.000 % für das Staking winkt.

Während das Projektteam noch keine weiteren Details auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlicht hat, könnte dies eine aufregende Möglichkeit sein, Investoren einen Einblick in das zu geben, was das Staking-Protokoll letztendlich bieten wird, sobald es gestartet ist. In der Zwischenzeit bietet dieser Wettbewerb den Teilnehmern eine großartige Gelegenheit, die Renditen ihrer derzeit potenziell steigenden Meme-Coin-Bestände zu steigern. Diejenigen, die an einer Teilnahme interessiert sind, können sich mit der Crypto All-Stars-Community auf X und Telegram verbinden.

Um sich als Early Bird Investor zu beteiligen und von den hohen Staking-Renditen zu profitieren, besuchen Sie die Crypto All-Stars-Website, um Ihr Wallet zu verbinden und ETH, USDT oder BNB gegen STARS zu tauschen. Die Website akzeptiert auch Zahlungen per Kreditkarte über eine sichere und benutzerfreundliche Schnittstelle.

Vor kurzem hat Crypto All-Stars damit begonnen, Meme-Coins wie FLOKI, SHIB, DOGE und PEPE für den Kauf von STARS-Token während der Vorverkaufsphase zu akzeptieren. Darüber hinaus wurde der Smart Contract von Crypto All-Stars vollständig von Coinsult und SolidProof geprüft, wobei keine Integritätsprobleme festgestellt wurden.

Zuletzt aktualisiert am 28. September 2024

